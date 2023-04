Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - D3 -1/8 finale Aller : Dijon vs Avignon 3 - 1 (1-0 1-1 1-0) Le 08/04/2023 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Avignon ] Au milieu du gué Les Ducs débutent les playoffs à domicile à cause d'un problème de disponibilité de glace de leur adversaire moins bien classé. Dijon doit donc profiter pour prendre le plus d'avance possible dans ce match aller avant un déplacement plus compliqué à Avignon. Les Castors qualifiés de justesse face à Compiègne n'ont rien à perdre en Bourgogne Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 09/04/2023 à 10:49 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Valtat contre à toute allure mais son tir décroisé manque le cadre. Dijon revenu à cinq se présente à l'assaut, Durbin réalise une double parade dont un second arrêt incroyable dévié en l'air de la botte. Chabert seul dans le slot ne peut déjouer Durbin, Petot n'a pas plus de chance. Sous pression les Avignonnais sont pénalisés. Geantet dévie le slap de Bourgin Ubiali, mais le puck frôle la cage ouverte. Bourgin Ubiali tente de servir Neuwirth seul dans le slot, mais Durbin se jette et d'un bon coup de crosse expédie au loin la rondelle.

Au quart d'heure de jeu, Torres est sanctionné il commente vertement sa sanction et subit une deuxième faute. Les Ducs ont donc quatre minutes de powerplay en fin de tiers. Dijon s'installe et pousse, le poteau avignonnais tinte. Le pressing s'accroît, Chabert lance, Durbin repousse, Durin propulse le rebond au fond dans une immense clameur (1-0 à 1-0 à 18'54).

Avignon contre bien et les locaux défendent rugueusement, ils sont pénalisés à trois secondes du coup de sirène.



Tirs cadrés : 16 / 8 pour Dijon

Les Castors contrent vite et parviennent à créer des brêches. Torres remet de l'autre côte de la cage, le palet longe la ligne mais ne la franchit pas. Dijon bousculé est pénalisé. Le powerplay visiteur creuse son sillon, les Ducs souffrent mais parviennent à tenir bon notamment grâce une nouvelle fois aux prouesses du portier tchèque. Les Bourguignons tuent la pénalité mais restent dominés. Avignon continue de faire le jeu et reste à l'offensive, le palet tourne autour du but local. Cassan parvient à servir Jahant dans l'angle, il trouve l'ouverture contre le poteau et égalise (1-1 à 32'23). Photographe : Philippe Rouinssard

Chabert part seul en break pour relancer la machine locale mais il ne peut déjouer l'excellent portier du Vaucluse. Mais le jeu change de côté, l'accélération bourguignonne se fait sentir. Durin contre, il passe la ligne violemment chargé, il tombe mais Jury poursuit l'offensive, qu'une fois encore Durbin étouffe.

Une pénalité ducale permet aux Castors d'inverser la tendance. Mais elle n'a pas étouffé les véléhités locales puisque Chabert contre de nouveau en solitaire, mais perd de nouveau son duel. Cependant sur l'action il a été retenu par Roux qui rejoint le banc des insoumis. Le powerplay local se pose, le palet tourne mais sans lancer, le temps file. Lacroix lance, Durbin repousse, Durin à bout portant le propulse au fond à trois secondes de la sirène (2-1 à 39'57).



Tirs cadrés : 15 / 14 pour Avignon

Les Castors contrôlent le palet mais le contre ducal va s'avérer mortel. Maxime Jury contre à toute allure et d'un lancer tout en puissance trouve l'ouverture entre les pads du portier sudiste (3-1 à 45'01).

Les Ducs accélèrent le rythme et s'installent. Neuwirth dans le slot tente sa chance mais Durbin réalise une impeccable save. Valtat dévie dans le slot pour Jury mais sa reprise est captée par la mitaine du portier avignonnais. Photographe : Philippe Rouinssard Les Castors lancent quelques contres mais Krofta se montre solide devant sa cage.

Malgré ces tentatives visiteuses, ce sont bien les Dijonnais qui restent à la manoeuvre et conservent l'initiative dans une très bonne séquence. Les lancers se multiplient mais la porte reste close. Avignon reste dangereux sur ses contre-offensives rapides et bien menées. Sur l'un d'entre eux, Richard s'échappe seul mais Krofta fait un incroyable arrêt mitaine pour tenir le score. Les Ducs plient en fin de match sous l'offensive adverse. Les tirs s'enchaînent et sous pression, une nouvelle faute est concedée par les locaux. Le killing play est efficace et s'offre même de dangereux break. Le score en reste là.



Tirs cadrés : 13 / 12 pour Dijon

Mises au jeu : 13 / 7 pour Avignon



*** : Maoh Durin

** : Anthony Durbin

Dijon remporte ce premier match des huitièmes de finale sur sa glace. Une première victoire avec deux buts d'écart pas si simple face à une redoutable formation avignonnaise. Très solides défensivement et rassurés par un excellent portier, les Castors ont longtemps tenus en échec les Ducs. Ceux-ci ont réussit à passer l'épaule pour remporter ce match. L'essentiel est fait mais pas le plus facile, en effet il faudra aller disputer un complexe match retour dans la cité des papes samedi prochain. Les deux buts d'avance pris à l'aller, pourraient ne pas être suffisants. Il faudra être disciplinés et solides offensivement comme sur cette rencontre. Quoi qu'il en soit, Dijon est au milieu du gué, il lui faudra poursuivre et traverser ou se retrouver emporté par la rivière.

Avignon qui disputait ce match à l'extérieur a fait mieux que résister et à fait jeu égal avec son adversaire pendant quarantes minutes. En difficultés au premier tiers et au début du dernier, les Castors n'ont encaissé qu'un minimum de but dans ces temps faibles. Ils ont ensuite joué leur chance au maximum mais se sont cassés les dents sur Krofta. Avignon revient dans le Vaucluse avec un déficit de deux buts, rien n'est donc perdu ! A domicile, les Avignonnais auront les cartes en main pour tenter de renverser le sort. Il faudra l'emporter de trois buts d'écart pour espérer rejoindre les quarts, ce n'est pas impossible mais ce ne sera pas facile.







