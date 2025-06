Des grands vainqueurs finalement finalistes

Les deux séries de demi-finale se sont terminées avec le même score partout : 4-1. C’est sur ces chiffres que les Oilers d’Edmonton ont battu Dallas et que les Panthers ont éliminé les Hurricanes de Caroline. Pas de bataille jusqu'à la fin, pas de match 7, pas d'oscilliation jusqu'à la fin. Des vainqueurs qui ont achevé leur victime de manière propre, nette, et rapide.

La bande annonce de la finale :

L’étoile ne brille plus

Elle avait pourtant par une victoire presqu’un peu éclatante en battant grassement Edmonton 6-3… Dallas partait au début du troisième vingt en étant mené 3-1. Dès la 32e seconde, ils sont partis sur les chapeaux de roue. Le Power-play laissé par le coup de hanche de Brett Kulak a donné le but à Heiskanen, la crosse haute de Corey Perry en a offert un à Granlund et Evander a laissé jouer Matt Duchene pour un troisième but au troisième power play. Le moral des troupes étant reparti comme jamais, Seguin ont fini le travail. Le match, et même cette remontada s’est terminée d’ailleurs en apothéose avec un accrochage sur un défenseur d’Edmonton qui a fini en bagarre générale et en pénalités des deux côtés.



Cette remontada à l’échelle d’un match, les Dallas en ont fait les frais à l’échelle de la série juste après. Alors que ce début augurait du meilleur, les Oilers ont fait ce qu’il fallait pour tirer des victoires en rafales juste après. Dans les quatre matchs suivant, Edmonton aura marqué un total de 19 buts contre 5 pour Dallas. Les jeux ont donc été rapidement fait. C’est Nugent-Hopkins qui ouvre la marque au deuxième match, fidèle à lui-même, assisté par Draisaitl et Bouchard.

Au troisième, on part sur un doublé de doublés. Doublé de Zach Hyman, l’ancien de Toronto et de McDavid bien sûr du haut de ses tout pile 100 points en saison régulière et pas moins de 26 en séries. Le troisième était gagné mais la marque (4-1) a été alourdie par deux cages vides que Kapanen et Henrique n’ont pas laissé vide trop longtemps justement. Au cinquième et plus terrible match pour Dallas qui pouvait encore remonter évidement, après deux buts encaissés en quelques cinq minutes, l'entraîneur des Stars, Pete DeBoer, a pris la décision, très controversée depuis, de retirer son gardien partant, Jake Oettinger. Cette décision a été prise après que Oettinger a concédé deux buts sur les deux premiers tirs des Oilers, mettant Dallas dans une situation précaire dès le début du match. DeBoer a remplacé Oettinger par le gardien suppléant Casey DeSmith, qui n’avait pas joué depuis le 26 avril. D’où en partie la controverse d’ailleurs.



Le film-résumé :









Et les choses se sont finies comme ça. Edmonton a gagné ce match qu’il avait fait démarrer durement pour ses adversaires et les voilà à affronter les champions en titres pour éventuellement leur rafler un potentiel doublé.



Un seul petit nuage passager dans le ciel de Floride ces derniers jours.

Il est passé le 27 et est finalement reparti aussi vite qu’il est venu. Durant les trois premier matchs, les Panthers avaient commencé le travail de sape prévu, allant jusqu’à blanchir 5-0 (grâce à Bobrovsky) au match 2. Pourtant, les Hurricanes n’avait pas démérité ! Au premier match, qu’ils ont de fait, perdu, c’était eux qui avaient un belle majorité de tirs cadré avec 33 contre 20 chez les Panthers. Cependant le gardien rouge est toujours au rendez-vous. Le russe de 36 ans passe largement la barre des 91 % d’arrêt en moyenne sur les séries de cette saison.



Le ton a commencé à monter au match 3, dès le premier tiers le finlandais Luostarinen a écopé d’un lourde sanction de 5 minutes + 10 et a été expulsé du match pour un plaquage sévère contre la bande sur Jackson Blake des Hurricanes. Ensuite, en 10 minutes, les Panthers ont marqué 5 buts, avec un doublé de Barkov à presque 7 minutes du troisième tiers et 9’30. Une minute plus tard environ, à 10’37, c’est Brad Marchand qui fait usage de ses talents, aidé par Lundell et Boqvist.



Et ce n’était toujours pas fini ! Après le but de l’ex des Bruins, Tkachuk a asséné une mise en échec sévère à Jake Guentzel des Lightning, alors que ce dernier venait de toucher le palet. L'impact n'étant pas dirigé vers la tête, la mise en échec a été jugée légale. En tous les Panthers auront eu pas moins de 45 minutes de pénalité sur ce seul match.

Prise à la gorge, la Caroline a mis un coup de collier. Frederik Anderson blanchit, alors même qu’il était sur le banc au match précédent. C’est un match un peu laid que ce quatrième, sans panache, avec des palets perdus et de power-plays stériles. Les deux derniers buts sont en cage vide… Signe vraiment que la superbe n’était pas à la hauteur du score. Le dernier match était mené par le finlandias Sebastian Aho qui décoche deux missiles au premier tieres, laissant son équipe partir en pause avec l’avantage. Cela n’aura pas duré bien longtemps. Sur un faute de Kotkaniemi, Tkatchuk ouvre le score, puis passe à Rodrigues moins de 30 secondes plus tard. A partir de là c’en est fini. Lundell, Carter Verhaeghe et Bennett alourdissent encore le score et le nuage de l’ouragan disparait finalement derrière les fauves.





Le film-résumé :

Premier match de la finale entre Edmonton et la Floride cette nuit à 2h00.