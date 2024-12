Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Suisse - National League Davos devant (pour peu de temps) Les leaders davosiens, zurichois et bernois suivent les chutes de Fribourg et de Lugano. Le canton de Berne propose plusieurs mouvements. Focus sur la Vouivre de National League et son ascenseur émotionnel. Suisse, Hockey Hebdo Roxane Gindre / Stéphane Ducret le 04/12/2024 à 21:50 Tweeter CLASSEMENT

Le classement au 04/12

Pour se faire une idée : L’équipe qui a marqué le plus de buts : Bern (89)

Le moins de buts : Bienne (57)

L’équipe qui a pris le moins de buts : Zurich (47)

L’équipe qui en a pris le plus : Ajoie (98)

Lugano n’a au compteur que des victoires pleines (9), aucune en prolongation.

Fribourg a perdu autant de fois que Rapperswill en ayant joué le même nombre de matchs. mais devance de 4 places. Fribourg a connu plus de victoires pleines.

Bienne a marqué autant de buts qu’elle en a pris (57 partout)

Zurich domine incontestablement, l’équipe a trois matchs de retard et précède pourtant Bern juste derrière au classement de 4 points.

AJOIE

Joël Scheidegger : l’ascenseur émotionnel Après plusieurs saisons en première division avec Fribourg-Gottéron, Ajoie et Rapperswil, le Thounois, défenseur polyvalent de 29 ans devait retrouver la deuxième division, avec le HC La Chaux-de-Fonds. Il s'est engagé pour trois campagnes aux Mélèzes, espérant entre autres plus de temps de jeu. Plusieurs club le savait et avaient les yeux sur ce défenseur qui en moins de 400 matchs de ligue nationale avait marqué 147 points dont 30 buts.



Sauf que ! Scheidegger s’est blessé, bas de corps, lors du match de vendredi dernier contre Lugano et sera sans doute absent pour tout la fin d’année civile. Joel Scheidegger manquera la fin de l'année https://t.co/LCFk4m8YYJ pic.twitter.com/6yMbwLj4yM — SwissHabs (@SwissHabs) December 4, 2024

ZÜRICH

Un Américain en moins

Il y a environ un mois, le club cherchait un renfort après la blessure prolongée de Rudolfs Balcers, qui était attendu jusqu'en janvier. Chase De Leo, avec son expérience en AHL et en KHL, semblait être une excellente option pour combler ce vide. Comme le ZSC est un club leader dans la ligue, il était attractif pour De Leo autant que De Leo l’était pour l’entraîneur de l’équipe : Sven Leuenberger. L'Américain, arrivé fin octobre depuis Astana (KHL), et le club de Zürich ont résilié d'un commun accord au contrat qui les liait. Les attentes des deux parties n'ont pas été atteintes, c’est tout ce que l’on sait des raisons qui ont poussé à cette très rapide rupture. De Leo aura joué 6 matchs (championnat et CHL) avec les Lions, pour 1 point. Chase De Leo 👀🦁#mirsindzüri pic.twitter.com/VoArSxMtxb — ZSC Lions (@zsclions) November 2, 2024

GENÈVE

Après les insatisfactions à Zurich … et à Genève aussi ! Michael Spaček quitte Genève avec effet immédiat pour le Sparta Prague. Un accord a été trouvé entre les deux clubs pour son transfert. Spaček, qui avait signé avec Genève cet été en provenance d'Ambri-Piotta, a trouvé un arrangement financier avec le Sparta Prague, ce qui a permis son transfert immédiat. Il n'a disputé que 21 matchs avec Genève en National League cette saison. Certaines sources évoquent que Spaček se serait embrouillé avec le head coach Grenat. Il a fait son barda et a pris l’avion pour Prague. Apparemment, c’était prémédité puisqu’il a signé avec Sparta Prague.

BERNE

Miro Aaltonen bouge dans la capitale L'attaquant finlandais de 31 ans débarque à Berne, en provenance de Kloten, pour 2025-2026. L'ex-KHLer est en National League depuis 2022 et jouera pour l'Ours donc, durant deux ans. A Kloten, il a par exemple terminé une saison à 51 points en 54 matchs en 22/23 et pour la saison actuelle, il en est à 25 points pour 26 matchs ! Aaltonen a également impressionné au niveau international, ayant remporté la médaille d'or avec l'équipe nationale finlandaise aux Jeux olympiques de 2022. C’est une bonne nouvelle pour l’équipe de la capitale qui parvient en ce moment à se maintenir dans le haut du panier.

Plusieurs mouvements au "Cäbä" Dans les rangs bernois, plusieurs prolongations ont été annoncées. Ainsi, le bal des étrangers en première division continue : Waltteri Merelä (attaquant) et Adam Reideborn (gardien) resteront bernois pour 2025/2026.

Simon Kindschi (défenseur) garde sa place dans l'arrière-garde du SCB.

Austin Czarnik et Yannick Sablatnig (attquants) quitteront la PostFinance Arena à la fin du présent exercice.

LANGNAU

Harri Pesonen reste dans l'Emmental… et dans le hockey L'ailier finlandais n’a pas dit son dernier mot à Langnau. L'ancien pilier de Lausanne a maintenant 36 ans, et ce pourrait être son dernier bal. La saison dernière, le capitaine des Tigers avait joué 49 matchs sur l'un des deux premiers blocs offensifs. Cette semaine, il a prolongé son contrat d'une année supplémentaire, jusqu'en 2025/26. Pour le double champion du monde finlandais, c'est la sixième saison avec les Tigers et la dixième saison en Ligue nationale suisse.

Jatkoaika: NL-katsaus: Suomalaiset dominoivat pistepörssiä, Toni Rajala joutui kurinpidon kouriin ja Harri Pesonen jatkaa Langnaussa https://t.co/93Wv2FkZuc — Kari Paakkunainen (@karipaakkunaine) December 2, 2024

ZOOM sur HC AJOIE

L'Ajoie, également connue sous le nom de pays de Porrentruy, est une région située dans le nord-ouest de la Suisse, dans le canton du Jura, région frontalière de la France. C’est dans la ville de Porrentruy qu’est basé le club du HC Ajoie. Le club existe depuis 1973 mais ne joue en ligue nationale que depuis 2021.







Le club a connu plusieurs montées et descentes au fil des ans, mais il a remporté la Coupe de Suisse en 2020, un exploit assez rare pour une équipe de deuxième division. Son arrivée dans la plus haute ligue du pays ne lui réussi pourtant pas puisque qu’encore cette saison, l’équipe n’arrive pas à décoller de la dernière place du classement malgré un léger mieux depuis trois semaines.

Le HCA joue ses matchs à domicile dans la Raiffeisen Arena, qui a une capacité d’un peu plus de 5 000 places. Le symbole du club en jaune et noir n’est pas, comme on pourrait le penser, un dragon. Le seul club au dragon de la ligue nationale est celui de Fribourg. Le logo du HCA est une vouivre, une créature du folklore mythologique de Franche-Comté et de Suisse qui prend la forme d’un serpent ailé ou d’un grand reptile à deux pattes qui garde des pierres précieuses. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







