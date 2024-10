Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Suisse - National League Début de saison au pays de la croix blanche La LNA pour les curieux comme pour les amateurs et les nouvelles des quinze premiers jours. Suisse, Hockey Hebdo Stéphane Ducret / Roxane Gindre le 02/10/2024 à 17:11 Tweeter Petite présentation de la ligue

(pour ceux qui ne la connaitraient pas ou peu)

Les clubs de National League (édition 24-25) La Ligue nationale suisse aka National League (NL) (et non pas NHL, ça, c'est aux USA/Canada, rien à voir), est la plus haute division de hockey en Suisse. Elle est gérée par la Fédération Suisse de Hockey sur Glace et a été créée il y a plus de 85 ans. Elle compte 14 équipes. Chaque équipe joue donc 52 matchs.



La saison régulière est suivie par des séries éliminatoires, de manière tout à fait classique. Une saison commence autour de la mi-septembre (cette année le 17 septembre). Les play-offs commencent habituellement en mars et se poursuivent jusqu’en avril, voire début mai, selon la durée des séries. L’année dernière, la finale a eu lieu du 16 au 30 avril et voyait s’affronter les lions de Lausanne contre ceux du ZSC Zürich. Ces derniers ont gagné le match 7 à domicile sur un blanchissage 0-2.



Cette ligue est très suivie, la Suisse étant historiquement un pays de froid, de montagnes et de glace. Les gens ont une ferveur pour ce sport que l’on ne connait pas en France, similaire à celle du football dans l’hexagone. Aller voir des matchs en Suisse est donc une tout autre expérience, avec un public qui peut s’élever à 17 000 personnes (à Berne par exemple).



De plus, la Suisse offrant un niveau de jeu parmi les plus impressionnants en Europe, il n’est pas rare d’y voir évoluer des joueurs de NHL, Liiga, KHL et autres ligues prestigieuses. Ainsi : Leon Muggli , repêché par Washington: jouera avec Zug pour cette saison

Rico Gredig , repêché par New York Rangers: jouera avec Davos pour cette saison.

Antti Raanta, gardien finlandais de 35 ans a signé cette année à Genève-Servette après avoir joué pour les Carolina Hurricanes pendant trois ans mais également pour les Coyotes d’Arizona ainsi que pour les NY Rangers.

Fribourg-Gottéron a limogé son entraîneur - Christian Dubé - avant la fin de son contrat



Son coach assistant Patrick Emond (ex-Genève Servette) reprend le poste et travaille conjointement avec les assistants Yves Sarault et Pavel Rosa. Les Swiss Habs, comme ils aiment à se nommer, en références aux Canadiens de Montréal, après une saison dernière toute en paillettes, caracolant dans le haut du tableau et finissant même en demi-finale, connait un début de saison laborieux, 12 e du classement sur 14, avec 8 petits points. C’est offensivement que les choses pèchent, selon P. Edmond, le club ne marquant au maximum que 2 buts pour les 6 derniers matchs.

Genève-Servette et Lausanne débutent la saison avec deux gardiens, avec de sérieux doutes quant à leurs performances sur le long terme.



A Genève, le duo Gauthier Descloux/Robert Mayer inquiète encore, même si Mayer fait un bon début de saison. Descloux est souvent blessé (bas du corps), il n’a joué que 4 matchs depuis le début de l’année civile 2024. Mayer, de son côté, a été exceptionnel durant les phases de CHL et de play-offs l'année du titre. Cela augure du bon mais on peut se demander s’il était en sur-régime. En tous les cas, il n’a pas fait un match à moins de 93.55% depuis deux semaines. Cadieux espère une stabilisation de ces bons résultats avec l’arrivée de Raanta.



A Lausanne, la jeunesse est de mise. On y retrouve un gardien formé chez les ducs de Dijon et passé par des matchs en Amérique du nord, (20 matchs environ en catégorie junior), Antoine Keller, 19 ans et Kevin Pasche, 21 ans, bien jeune donc aussi mais qui a pris du grade l'année passée dans le hockey adulte en jouant 22 matchs pour Lausanne. Thibault Fatton, le dernier a été longuement blessé avant de rejoindre Lausanne et est pour l’instant prêté à Sierre (deuxième division). Le club lausannois pour l’instant 5e au classement a donc à jongler avec des gardiens très jeunes que certains trouvent même trop jeunes. Pour autant, l’équipe n’a pour l’instant encaissé que 16 buts, ce qui est, défensivement, égal au score du premier du classement, Kloten.



Ajoie, a perdu... sa joie.



Promu en 2021 en LNA, Ajoie a depuis bien du mal à maintenir la tête hors de l’eau. Le club jurassien a engagé pour cette saison une brassée de joueurs finlandais, notamment : J erry Turkulainen : Attaquant finlandais de 26 ans, arrivant du JYP Jyväskylä, club évoluant dans la Liiga finlandaise. Il a pour l’instant joué 7 matchs et marqué 4 points.

Oula Palve , autre attaquant finlandais, un peu plus âgé cette fois, formé au même club que Turkulainen mais ayant joué un peu en AHL. Il jouait également en Liiga l’année passée, avec, toujours comme son coéquipier, une soixantaine de points par saison.

Julius Nättinen, également formé au JYP Jyväskylä avec un profil très similaire à ses nouveaux compagnons de jeu. C’est le seul à déjà avoir joué en Suisse puisqu’il a fait une saison à Ambri-Piotta en 2020.

Depuis deux ans, le club peine en effet à sortir des tréfonds du classement. D’ailleurs le début de cette saison n’augure rien de bon puisque les rumeurs voient déjà le coach Wolhwend, ancien de Davos, partir sous peu. Le club met également en test Kristian Näkyvä (Finlandais aussi, Ajoie fait collection visiblement) pour se sortir du pétrin défensif dans lequel il s'est embourbé. En effet, le match mardi soir contre Berne a été un coup de grâce, pourtant joué à domicile, avec un score de 0 à 5. Le club a enregistré 7 défaites, 0 victoires et 32 buts depuis le début de la saisons.

Bien que les trois joueurs semblent équivalents, le club espère pouvoir compter sur eux pour ne pas occuper la 14e et dernière place de National League. Carnet noir



Le hockey suisse a perdu Paul-André Cadieux, père de Jan Cadieux (head coach de l'équipe de Genève-Servette). Il avait 77 ans. C'était un "homme à tout faire" puisqu'il a été joueur, entraineur, directeur sportif dans plus de dix clubs en Suisse. Canadien d'origine, né en 1947 à Ottawa, il a commencé à jouer en Suisse en 1970 mais entrainait déjà à l'aube des années 80. Il est ensuite passé par tous les recoins du pays pendant plus de 50 ans, d'où le choc de son décès pour ceux qui avaient l'habitude de le voir dans leur paysage de patinoire. Il est par exemple passé à la tête de Genève-Servette, comme son fils aujourd'hui, du club de Fribourg ou encore de celui de Bienne.







