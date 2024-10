CLASSEMENT

LUGANO



Le Tessin décimé

Carl Dahlström, 29 ans, a été victime d'une lésion musculaire mineure à la cuisse gauche. Le défenseur suédois sera absent jusqu'à fin octobre, au moins.



Mais ! une arrivée, et pas des moindres

Le défenseur canadien Justin Schultz (1990) rejoint le HC Lugnao. La Squadra Bianconera a mis un joueur de LNH avec deux coupes Stanley à son actif sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2024-2025. Lors des deux dernières saisons, il était engagé au Kraken de Seattle (157 matchs, 70 pts). Il sera pleinement à disposition de la formation tessinoise dès que la partie administrative sera réglée.

Long-time NHLer Justin Schultz signs with Switzerland’s HC Lugano https://t.co/ZKkhWih6oa — Daily Faceoff (@DailyFaceoff) October 23, 2024

LANGNAU

Michal Krištof arrive chez les Tigers

Afin de palier l'absence actuelle de Saku Mäenalanen et Sean Malone, Langnau réagit en engageant Michal Krištof (31 ans), avec effet immédiat. L'attaquant international slovaque évoluait depuis trois saisons en KHL (Vladivostok et Sochi). En 110 parties, il s'est offert 67 points, dont 49 mentions d'aides. Le joueur formé à Nitra est disponible et a été aligné dès le vendredi 18 octobre et en première ligne ! Malheureusement, malgré tout son zèle, son but, inscrit initialement à sa 6e minute de glace suisse a été refusé par les arbitres et ce premier match s’est soldé par un score très laid : 0 but à deux pour Kloten.

KHL's HC Sochi claims Slovak Michal Krištof left and signed with a Swiss club despite a valid contract; threatens legal action #Kärpät @TheHockeyNews https://t.co/erJdYCZhXb — Derek O'Brien (@Derek_J_OBrien) October 18, 2024

AJOIE…

…sans Wolwo

Christian Wohlwend a été démis de ses fonctions de head coach avec effet immédiat. Le début de saison n'étant pas à la hauteur des espérances, Julien Vauclair (directeur sportif) prend les rênes de l'équipe par interim. Un nouvel entraîneur principal est recherché.

Depuis longtemps déjà, la Vouivre est le mauvais élève du championnat. Il n’est donc pas étonnant de le voir ainsi se séparer de son coach. Le choix se porterait visiblement sur l'un des assistants, les Finlandais Juha-Pekka Hytönen (43 ans) et/ou Petteri Nummelin (51 ans). La suite au prochain épisode… qu’on espère rapide pour Ajoie qui touchait le fond mais qui, sans coach, risque de se mettre à creuser.

FRIBOURG-GOTTERON

Sur la piste d'un nouvel étranger



L’année dernière caracolant, cette saison la tête basse Fribourg a bien besoin d’un peu de sang neuf. Après un début de saison plus qu’houleux en raison de tensions au sein même de l’équipe (comprenez joueurs + direction), le club a encaissé par moins de 9 défaites pour 5 petites victoires et aucune à l’extérieur. Le Matin, après le match d’hier titrait même « Qui déçoit le plus entre Ajoie et Fribourg-Gottéron » et qualifiait la rencontre de « duel des cancres ». De fait, leur cinquième victoire contre Ajoie 3 buts à 1 ne fait pas remonter le club dans l’estime de supporters, surtout pour un troisième but marqué en cage vide.

Ainsi, dans sa quête de succès, la formation fribourgeoise est à la recherche d'un 7e étranger. Quelques pistes ont été abordées par notre ancien collègue Hockey Hebdo Suisse, Miguel Piccand et qui semble visiblement séduit par des joueurs de gabarit.

Vu qu'on me l'a demandé à quelques reprises, j'ai pris le temps de scruter le marché pour répondre à «Qui pourrait renforcer Gottéron #HCFG devant?».

Je me suis surtout attardé sur les joueurs que je connais relativement bien via la #NHL mais pas que. Et oui, j'adore M. McLeod!⬇️ pic.twitter.com/KFc0VlRqPJ — Miguel Piccand (@miguelpiccand) October 18, 2024

LAUSANNE

Du monde à l’infirmerie



Ces derniers jours plusieurs joueurs du Lausanne HC ont été touchés et seront donc absents. Michael Raffl (bas du corps, jusqu'à fin décembre), Lukas Frick (bas du corps, jusqu'à mi-novembre) et Nathan Vouardoux (bas du corps, jusqu'à début décembre) ne pourront pas reprendre le jeu tout de suite.

Pour l’instant 2e du classement en ayant joué 13 matchs, les Lions ont donc un match d’avance sur ceux qui les talonnent, notamment Rapperswil et Kloten.

Action Cool & Clean / No Refs No Game

Il est certes agréable râler pour une charge incorrecte que l'on estime non sifflée, ou pour des pénalités différée qu'on trouve injuste. C'est vrai, on les appelle les rayés, les refs, les zèbres, mais sans eux, pas de hockey. Et dans toutes les catégories de jeu, un arbitre est essentiel pour qu'un match se tienne, et se tienne bien. La SIHF (Fédération suisse de hockey sur glace) a donc décidé d'honorer les arbitres en rappelant leur rôle tellement important.

⚫⚪ Egal in welcher Alterskategorie, egal in welchem Teil der Schweiz oder sonst in der Sportwelt: Überall gilt "no refs, no game"! Wir setzen ein Zeichen für mehr Respekt, Fairness und Wertschätzung gegenüber unseren Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter.#respectreferee pic.twitter.com/O8GOhFydX4 — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) October 21, 2024



Parmi les jolies choses de cette semaine :



Le finlandais Teemu Hartikainen a marqué trois buts en 8 minutes, il y a trois jours dans la victoire de Genève contre Ajoie. Il en est à 17 points en 10 matchs... Sans commentaire.

Et le très beau jeu de passes entre Gregory Hoffman et Elia Riva qui marque un but quasiment de la ligne bleue, dans la victoire du club contre Lugano, hier.



ZOOM sur le HC DAVOS

Petite ville d'à peine plus de 10 000 habitants, en basse saison, Davos voit sa population augmenter pendant la saison des sports d'hiver puisqu'il s'agit d'une très fameuse station de ski. C'est également la ville européenne située le plus en altitude, à 1560 mètres. Elle située dans le canton des Grisons, à l'Est de la Suisse.

Cette ville très touristique donc abrite un bluc de hockey fondé en 1921, qui est surtout connu pour être à l'origine et toujours hôte de la coupe Spengler, une compétition annuelle internationale qui regroupe très majoritairement des grands clubs de nations européennes.