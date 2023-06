Le premier match de la finale de la NHL pour la coupe Stanley aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche 04/06 à 2H00 du matin, heure de Paris.







Les deux équipes restantes ont deux profils très différents. Deux profils qui se sont révélés assez tard d’ailleurs, du moins pour Vegas, qui ne brillait pas vraiment plus tôt dans les séries. De manière très globale, on voit se dessiner les contours d’une stratégie assez massive, jouant sur le nombre et la vitesse pour les Golden Knights, ainsi qu’un profil plus posé, mais aussi plus précis en Floride.



Difficile de dire qui aura le dessus dans la dernière ligne droite du championnat. D’un côté, les Panthers ont traversé la Caroline comme dans du beurre. Aucun accroc, aucune difficulté. Par contre, ce n’était que des victoires à un but près ou après temps additionnel. Victoires sur le fil donc. Le but gagnant de Tkachuk à même pas cinq secondes de la fin du dernier tiers du dernier match en est la preuve. Sur le fil.

(ci-dessous)







Coté statistiques : C’est surprenant. Et très net. Les Panthers tirent peu. Mais quand ils tirent, ça rentre. Si l’on devait résumer, ce serait comme ça. Sur les quatre matchs, la Floride a tiré en moyenne, si on fait le calcul, un tiers moins que les Canes. Pourtant, quitte à se répéter, ils ont gagné. A chaque fois. On peut donc en déduire que Vegas sera, en finale, face à une équipe qui prend le temps d’observer, de laisser venir l’adversaire pour attaquer au bon moment.

“It's all about how hard you have to work every single night. You're not taking a shift off, let alone a game off.”@JamesonCoop sat down with Benny to find out more on how "Playoff Sam" came to be 📝 — Florida Panthers (@FlaPanthers) May 30, 2023





De l’autre côté, certes les Golden Knights ont mis un peu de temps, 6 matchs, à battre les Stars de Dallas. Cependant, au niveau de scores... On voit vite que Vegas est capable d’infliger des défaites cuisantes, voire d’humilier ses adversaires. Deux matchs blanchis pour Adin Hill avec respectivement 4 et 6 buts marqués... Il y a de quoi faire palir.

One trophy down, one to go. #UKnightTheRealm pic.twitter.com/gcYNhSkJLN — z - Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) May 30, 2023

Sur la glace : La défense de Vegas est massive. Chaque attaque, l’entièreté de l’effectif se rue sur la protection de son très saint. De loin, la charge défensive ressemble plus à un assaut offensif. Les chevaliers la joue solidaire. Point sombre toutefois : ladite défense est loin d’être un exemple de placement. La stratégie semble donc être celle de l’effet de groupe, quitte à être un peu brouillon. (Par comparaison, Dallas envoyait moins d’hommes à la protection mais ces derniers ciblaient beaucoup plus leurs joueurs. Sans hésiter à ne pas donner dans la dentelle quelques fois)

(Quelques minutes du premier match des 6 de la finale de conférence Est montre particulièrement bien cette dualité)







Côté statistiques : de manière générale, à part pendant quelques tiers sur les 18 qu’il aura fallu pour vaincre Dallas, Vegas cumule plus de tirs cadrés et même un peu plus de tirs en général. Toujours en ne prenant que les données chiffrées, on remarque que Hill mérite des chapeaux bas, avec son pourcentage de .937 en play-offs ! La pression lui donne des ailes. Face aux tireurs embusqués de Floride, il faudra au moins ça. Cela dit, il n’est pas le gardien le plus preste qu’on ait vu.

Certes, face à Oettinger, il avait l’air titanesque. En effet, le gardien de Dallas n’était pas au meilleur de sa forme et bataillait souvent avec la rondelle à défaut de l’empêcher de rentrer dans les filets (Le match 6 en est une preuve d’un bout à l’autre. Récap ci-dessous)







Le premier match de la denière série aura lieu à ... Vegas, Baby ! Vegas, baby.#TimeToHunt pic.twitter.com/hwCAYOr1SA — Florida Panthers (@FlaPanthers) June 2, 2023