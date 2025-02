CLASSEMENT



GENEVE

(Etat de forme : le club sort enfin d’un terrible phase où il n’avait gagné qu’une fois en 9 match. Après avoir vaincu Lausanne et Lugano il y a deux jours, l’équipe sort un peu la tête hors de l’eau).



Le club a annoncé la prolongation du contrat de son capitaine Noah Rod jusqu'à la fin de la saison 2026-2027. Rod, qui était déjà lié au club jusqu'en 2024, rempile donc pour trois nouvelles saisons.

Le joueur est originaire de Chaux-de-Fonds, pur produit made in Switzerland de fait, et il a rejoint le Genève-Servette à l'âge de 15 ans. Certes c’est un bon joueur, mais c’est pour son énergie et son leadership qu’il a été nommé capitaine en 2018.

Marc Gautschi, le président du club, a exprimé sa gratitude pour le travail de Rod et ce dernier exprimé son enthousiasme à l’idée de continuer avec Genève.

Il y a un an jour pour jour, le 13 février 2024 lors d'un match contre Ajoie, en heurtant la bande, il a déboîté son épaule gauche et sectionné les nerfs de son bras, perdant ainsi l'usage de son bras gauche. Après des mois de soins et de rééducation, Rod a pu à nouveau tenir une crosse. Il a été opéré avec succès la semaine dernière pour stabiliser son articulation.

𝐍𝐨𝐚𝐡 𝐑𝐨𝐝 reviendra la saison prochaine 🚨



Opéré de l’épaule, Noah manquera les prochains mois de compétition. Aussi, il a presque récupéré toutes les facultés de son bras!

🗞️ https://t.co/wcPm7YeBya



🏥 Sponsorisé par Clinique Hirslanden La Colline — Genève-Servette HC (@officialGSHC) February 8, 2025





AMBRI-PIOTTA

(Etat de forme : Le club montagnard n’a finalement plié que devant les grands, contre Lausanne et Zürich notamment, le reste n’est que victoires)



Le HC Ambrì-Piotta a annoncé la prolongation du contrat de Christopher DiDomenico pour une saison supplémentaire. DiDomenico, qui fêtera son 36ᵉ anniversaire la semaine prochaine, a rejoint le club tessinois cet automne après avoir été échangé de Fribourg-Gottéron.Avec Ambrì-Piotta, DiDomenico a déjà marqué 9 buts et 23 assistances en 30 matchs cette saison.

Cependant ! Christopherle joueur a été suspendu pour deux matchs et a reçu une amende de CHF 4,000 par la National League. Cette sanction a été prononcée en raison d'une charge contre la tête et le cou de Pontus Aberg du EHC Kloten lors du match de la National League du 1er février 2025.

Deux matchs de suspension et une amende contre Christopher DiDomenico https://t.co/S8vMpPaeac pic.twitter.com/hqUyaJo74k — SwissHabs (@SwissHabs) February 6, 2025

LANGNAU

(Etat de forme : 2 petites défaites, à un but d’écart, dont une en prolongation contre Lausanne, dans une jolie série de 7 matchs)

Le SC Langnau Tigers a annoncé l'arrivée de Hannes Björninen, un centre finlandais de 29 ans, pour la saison prochaine. Björninen, qui joue actuellement pour Örebro en Suède, a signé un contrat de deux ans avec Langnau. Il a été un joueur clé pour la Finlande, ayant marqué le but victorieux lors de la finale olympique de Pékin en 2022 contre la Russie.

Cette saison, Björninen a inscrit 4 buts et 12 assistances en 36 matchs en SHL. Il est également loin d’être mauvais en matière de penalty killing et de 1v1. À Langnau, il retrouvera ses compatriotes Harri Pesonen et Saku Mäenalanen. Un duo pas trop mal en perspective du côté de l’Emmental.

Hannes Björninen bude od příští sezóny oblékat dres Langnau, kam se přesune ze švédského Örebra! 📝



Björninen tak rozšíří finskou kolonii v týmu, v týmu již působí Riikola, Saarela, Mäenalanen, Pesonen a od nové sezóny také Kinnunen! 🇫🇮 pic.twitter.com/PKohkQQatT — Švýcarský Hokej (@svycarskyhokej) January 1, 2025



BIENNE

(Etat de forme : dur, dur, pour le club à qui du sang neuf fera du bien. En 7 matchs, l’équipe n’en a gagné que 2 respectivement contre Zürich et Fribourg).

Retour sur le vieux continent

Le HC Bienne a annoncé le retour de Rodwin Dionicio en Suisse. Dionicio, un défenseur de 20 ans, a signé un contrat de trois ans avec Bienne en 2024, mais a été repêché plus tard dans l’année par les Anaheim Ducks en juin 2024 et a commencé la saison en Amérique du Nord. Malheureusement, il a été blessé et n'a joué que 24 matchs en AHL sous le maillot des San Diego Gulls.

Après avoir été suspendu et rétrogradé en ECHL, Dionicio a finalement été prêté jusqu'à la fin de la saison au HC Bienne. Il a fait ses débuts avec Bienne le 2 février lors d'un match contre Davos.

BERNE

(Etat de forme : Un peu de mieux depuis fin janvier après une série noire de 6 défaites. Le club de l’ours a notamment fait plier Zürich, Bienne et Rapperswil)

Le CP Berne a annoncé l'arrivée de Miro Aaltonen, un attaquant finlandais de 31 ans, pour la saison prochaine. Aaltonen a joué pour un club américain, les Toronto Marlies mais aussi en KHL avec le CSKA de Moscou et le Vityaz.

Cette saison, Aaltonen a inscrit 20 buts et 15 assistances en 36 matchs avec Kloten, ce qui fait de lui le co-meilleur buteur de la National League. Cependant, il a été suspendu pour un mois en janvier 2025 après un test antidopage positif pour de la cocaïne. Swiss Sport Integrity a rendu un jugement clément en raison de sa coopération et de son programme de réhabilitation. Aaltonen a également exprimé son regret pour l'incident et a été autorisé à rejouer dès la semaine d’après. Il a signé un contrat de deux ans avec Berne, et le club a décidé de l'inclure dans l'équipe dès maintenant, malgré sa suspension.

Der Eishockeyspieler Miro Aaltonen gibt zu, Kokain konsumiert zu haben, und kommt mit der kürzestmöglichen Sperre davon – nun wechselt er per sofort zum SC Bern, zum Nachteil des EHC Kloten. https://t.co/w9YO6VXxV6 — NZZ Sport (@NZZSport) February 13, 2025

FRIBOURG

(Etat de forme : Deux défaites en prolongation contre Langnau et Bienne les 24 et 25 janvier dans une série de 9 match, dont 7 victorieux, de fait)

Alessio Guignard, un défenseur de 18 ans, arrive dans l'équipe fanion de Gottéron, pour trois saisons, soit jusqu'en 2028. Guignard, qui a commencé sa carrière junior avec le Lausanne HC et Yverdon-les-Bains, a rejoint le mouvement junior de Fribourg-Gottéron en 2021. Il signe ainsi son premier contrat professionnel avec le club.

Cette saison, Guignard a fait le travail en U20-Elit, où il a marqué 1 but et 2 assistances en 10 matchs. Il trouve sa place au sein du club qui a pour projet de développer de jeune talents. Son père, Fabian Guignard, avait également porté les couleurs de Fribourg-Gottéron de 1999 à 2000.

LAUSANNE

(Etat de forme : 1 seule défaite (0-1 contre Genève) dans une série de 8 matchs)

Brendan Perlini, un attaquant canado-britannique de 28 ans, arrive à Lausanne depuis la Russie avec effet immédiat. Son contrat court jusqu'à la fin de la saison 2024-2025. Perlini a été aligné à quatre reprises par le CSKA Moscou (KHL) cette saison mais n'a marqué qu'un assist. Il a également connu le championnat de première division helvète en jouant pour le HC Ambrì-Piotta lors de la saison 2020-2021.

Perlini, mesurant 1,92 m pour 92 kg, est connu comme joueur de gabarit et bolide. Il a disputé un total de 262 matchs en NHL avec les Arizona Coyotes, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings et Edmonton Oilers. En 21 matchs avec Ambrì-Piotta, il a inscrit 9 buts et 7 assistances.

Brendan Perlini signe au LHC🔴⚪️



Le Lausanne Hockey Club est heureux d’annoncer l’arrivée de l’attaquant canado-britannique Brendan Perlini (28 ans), dont le contrat portera jusqu’au terme de la saison 2024-25.



Communiqué ➡️ https://t.co/FLipOX3vNm pic.twitter.com/MKrbXDZpTi — Lausanne Hockey Club (@lausannehc) February 12, 2025

ZOOM SUR LE HC BIENNE

Bienne, que l'on connait aussi sous le nom de Biel/Bienne en allemand, est une ville bilngue (à majorité germanophone) située dans le canton de Berne, en Suisse. Comme quelques autres, elle est officiellement bilingue, avec une population parlant à la fois le français et l'allemand. Bienne est la dixième ville la plus grande de Suisse et se trouve au pied du flanc sud de la chaîne du Jura, partageant une baie avec la ville de Nidau sur le lac de Bienne.

La ville est célèbre pour son industrie horlogère et abrite le siège de Swatch Group ainsi que des installations de production de Rolex.

Plus de 60 artisans exploitent une aire viticole d'environ 220 hectares. Les coteaux sud-est du lac de Bienne, produisent entre autres du Chasselas et des variétés bourguignonnes comme le Chardonnay, le Gewurztraminer et le Pinot Noir. On y trouve également des cépages comme le Müller-Thurgau.