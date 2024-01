Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - NHL : National Hockey League - AHL Des pépites à la pelle ! Un retour en force après la trêve des fêtes pour la ligue de hockey nord américaine. US/Canada, Hockey Hebdo Roxane Gindre le 04/01/2024 à 10:30 Tweeter Le classement Boston Bruins, 36 matchs joués, 52 pts New York Rangers, 36 matchs joués, 51 pts Shestërkin en haut du panier, ou du moins sur une belle lancée a monté cette semaine ses statistiques à .933%. Vancouver Canucks, 37 matchs joués, 51 pts Colorado Avalanche, 38 matchs joués, 51 pts Winnipeg Jets, 36 matchs joués, 50 pts La eilleure défense est pour l’instant celle des Kings qui n’ont accordé que 83 buts pour l’ensemble de la saison, suivi, pour comparaison par Winnipeg avec 90. Cameron Talbot veille au grain avec ses 25 matchs joué et sa moyenne à .932 d’arrêt.



Un petit tour chez ceux qui peinent



Les Oilers font toujours bien pâle figure cette saison, on le sait. Certaines mauvaises langues s’amusent déjà à imagine McDavid demander son transfert après que l’équipe aura manqué les play-off. Ceci dit, il est à noter que le club vient d’enregistrer sa 6 victoire consécutive contre Philadelphie.





Du ballotage quand rien ne va plus



Tyson Jost : Repêché par l’Avalanche au premier tour en 2016, Jost a rapidement attiré l’attention grâce à ses compétences polyvalentes et son intelligence de jeu sur la glace. Malgré tout, le joueur a perdu en efficacité ces derniers temps et c’est ainsi qu’il s’est retrouvé sur la première ligne pour les départs alors que les Sabres de Buffalo semblent ébaucher une refonte de leurs effectifs. Le joueur a été accepté chez les Rochester Américans où il a déjà marqué 3 points en 2 matchs



Tyson Jost : Repêché par l'Avalanche au premier tour en 2016, Jost a rapidement attiré l'attention grâce à ses compétences polyvalentes et son intelligence de jeu sur la glace. Malgré tout, le joueur a perdu en efficacité ces derniers temps et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé sur la première ligne pour les départs alors que les Sabres de Buffalo semblent ébaucher une refonte de leurs effectifs. Le joueur a été accepté chez les Rochester Américans où il a déjà marqué 3 points en 2 matchs

Ilya Samsonov : Arrivé dans la ligue en tant que choix de première ronde des Capitals lors du repêchage de 2015, Samsonov a rapidement fait ses preuves. Après une saison plus qu'honorable l'année dernière, le gardien russe des Maple Leafs est tombé sous la barre des 87% d'arrêts. C'est généralement dans ces eaux là que les gardiens sont regardés d'un mauvais œil et placés sur le banc.















La Classique Hivernale

Pour rappel, La Classique Hivernale de la NHL est l’un des événements les plus emblématiques du calendrier du hockey. Cet événement annuel met en vedette des matchs de la NHL joués en plein air. L’ambiance est empreinte de nostalgie et de tradition. Le petit plus vient aussi souvent des conditions météorologiques aléatoires qui rend le spectacle encore plus spécial.

Pour contribuer à cette ambiance l’édition de cette année a vu les équipe arborer des tenues « vintage ». Le Kraken a blanchit Las Vegas qui en ressort médusé.



Higlights du matchs :



Les événements



Kris letang : le premier défenseur à accumuler 5 assists dans une seule période dans la victoire écrasante de son équipe, les Penguins contre les NY Islanders le 27 décembre



La petite fleur :

Marc André Fleury devient le 4e gardien de la ligue à avoir atteint le palier impressionnant des 1000 matchs !



Cody Franson derrière le banc :

Le défenseur originaire de Sicamous, en Colombie-Britannique, Franson a amorcé sa carrière en NHL avec les Predators de Nashville, après avoir été repêché par l’équipe en troisième ronde en 2005. Surtout connu pour sa polyvalence, il a porté après Nashville les couleurs des Maple Leafs de Toronto, des Sabres de Buffalo, des Blackhawks de Chicago et des Predators à nouveau.

Il est désormais derrière le banc du Iowa Wild en AHL.











Encore une rubrique au ruban noir

Décès de Reggie Savage

Originaire de Montréal, au Québec, Savage a fait ses début avec les Capitals de Washington au début des années 90, il a plus tard poursuivi sa carrière en Suisse à Bienne et à Viège. Il est décédé d’un cancer à l’âge de 53 ans.



















































Les pépites



Sans doute le but le plus étrange que vous verrez avant longtemps : Jonathan Kovacevic, joueur de 26 ans pour Montréal a marqué et c’est un défenseur. Joli. Mais ! Il a marqué depuis sa zone et en cage vide. Beau. Alors que les Joueurs de Tampa Bay pensaient que la période était terminée. Il n’y avait plus personne près de la cage, plus personne ne la regardait, Le but n’a donc pas été sifflé tout de suite et même les techniciens de la musique étaient perdus !







L’arrêt depuis le banc de Jeremy Swayman

Si la classe avait un visage… ce serait le visage, baissé, mitaine levée, de Swayman sur le banc de Boston







Un arrêt somptueux signé Saros







Jonathan Quick pas en reste. Pierre, feuille SCISEAUX.



