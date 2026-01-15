Deux ans de plus pour Texier !

Ça y est, c’est officiel : le Français, Alexandre Texier, a signé aux Canadiens de Montréal pour deux années supplémentaires. Ce nouveau contrat au salaire annuel moyen de 2,5 millions de dollars court donc jusqu’à la fin 2028 et vient récompenser les récents résultats du Grenoblois. Pour rappel, l’attaquant de 26 ans a inscrit 16 points en 27 matchs depuis son arrivée dans l’équipe québécoise – sept buts et neuf passes dont son premier tour du chapeau. Texier a rappelé aux médias le 14 janvier dernier qu’il se sentait bien à Montréal et que son souhait était de continuer à jouer au Centre Bell.

Texier aurait d’ailleurs pu continuer sur sa lancée avec un but contre les Buffalo Sabres jeudi dernier. Mais le rebond sur la barre transversale l’en empêcha ! Pas de chance dans ce jeu où même quelques centimètres sont cruciaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RDS (@rds)



Les Panthers ont perdu de leur superbe face aux Canes



Privés de leurs joueurs clés, Matthew Tkachuk – depuis le début de saison mais de retour ce lundi – et Brad Marchand – depuis le 6 janvier, les Florida Panthers n’ont plus la forme de leurs beaux jours, surtout contre les Carolina Hurricanes vendredi qui ont sorti leur grand jeu. Tellement que les Canes ont mis à terre les champions en titre avec un score de 9 à 1 ! Et les deux dernières périodes ont été mouvementées avec un total de 17 pénalités – 48 minutes en tout, le Panther Sam Bennett a reçu 10 minutes de pénalité pour mauvaise conduite. Dans les cages, Sergei Bobrovsky n’a rien pu faire face aux 36 shots des Canes tandis que son équipe n’a eu que 16 tentatives de tirs. Les Carolina Hurricanes ont simplement dominé : quatre supériorités numériques sur cinq résultant à un but, 30 mises en échec et 65,5% des engagements gagnés. La première étoile du match est revenue à l’ailier gauche des Canes, Nikolaj Ehlers, puisqu’il a célébré son sixième hat trick en NHL lors de ce match.

Très en forme cette saison, les Hurricanes dominent la division métropolitaine avec 64 points en 49 matchs tandis que les Panthers se placent à la septième position de la division atlantique avec 53 points en 47 matchs.



David et Goliath sur glace



C'est sans aucun doute la plus grosse surprise de ce week-end ! Les Predators de Nashville ont accompli l'impensable vendredi soir en allant s'imposer face à l'Avalanche du Colorado. Nashville a littéralement brisé leur "forteresse", la tour forte qui n'avait tout bonnement jamais été battu en temps réglementaire depuis le début de la saison. Et puis non seulement le géant a été battu mais en plus, il l'a été par les insignifiants, une équipe de fin de classement que peut-être, ils avaient sous-estimée. Remarquez qu'on ne peut pas trop leur en vouloir, puisqu'ils étaient 27ème et qu'ils ont, encore maintenant, un différentiel négatif de 23 buts. Mais le score 7-3 ne laisse pourtant aucun doute sur la forme olympique de l'équipe en jaune.



Mais le match a prouvé que parfois, il suffit d'une petite vibration pour faire glisser la neige coincée au sommet de la montagne. Et la vibration s'appelle Ryan O'Reilly.

L'ancien joueur de l'Avalanche a joué le match de sa vie contre son ancienne équipe en inscrivant son 7ème tour du chapeau en carrière. Ce hat trick a été débuté d'ailleurs après seulement 30 secondes de jeu.

Dans la première période, O'Reilly marquait, et Brock Nelson (auteur d'un doublé pour Colorado) répondait presque instantanément. Nashville a pris le contrôle véritablement au deuxième tiers qui a fini sur un score de 4-2. Enfin, malgré un but rapide de Martin Necas pour Colorado, Nashville a tenu bon grâce à Juuse Saros et ses 39 arrêts. Filip Forsberg, Steven Stamkos et Michael McCarron ont fini le travail, les deux derniers marquant dans le filet vide.



Chapeaux bas !



Cette semaine, le mercredi pour être précis, Brady Tkachuk a inscrit son 200ème but en carrière. Le capitaine des Sénateurs d'Ottawa qu'on ne présente plus a marqué ce but symbolique lors d'une très jolie victoire 8-4 contre les Rangers, sur leur terrain au Madison Square Garden. Il a atteint les 200 buts 11 matchs plus vite que son frère, Matthew Tkachuk. Et puis parce que s'arrêter en si bon chemin aurait été dommage, l'Américain de 26 ans a terminé le match avec 4 points (1 but et 3 passes).







De son côté, l'attaquant phare de l'équipe phare de la ligue est monté au sommet, titiller les records des grandes légendes. Nathan MacKinnon est ainsi devenu le premier joueur de la NHL depuis "Le Magnifique", Mario Lemieux, à atteindre le plateau des 40 buts en moins de 50 matchs lors d'une saison. C'est peu de le dire, MacKinnon survole la saison des statistiques très "années 90". C'est comme ça, qu'en atteignant la barre des 40 buts en seulement 46 matchs cette semaine, il réalise une performance que Mario Lemieux avait été l'un des derniers à accomplir (notamment lors de sa saison 1995-1996).

Et puisqu'on est gourmand, et lui aussi surement, on regarde déjà la barre des 70-70 (70 buts et 70 passes.) Un club très très fermé où trône encore une fois Lemieux depuis 1989.

Pour faire court, le trentenaire canadien a une moyenne de 1,80 point par match en ce moment.

Nathan MacKinnon has 26 multi-point games this season in 45 games.



The last NHL player to have that many through 45 team games of a campaign was Mario Lemieux in 1995-96! pic.twitter.com/rgwmNhSYNK — Greg Harvey (@BetweenTheNums) January 15, 2026

Le Blue Jackets mettent un autre visage derrière le banc



C'est fait, les Blue Jackets de Columbus ont officiellement licencié Dean Evason ce lundi. C'est le premier pour la saison.



Les observateurs de l'équipe ont noté qu'ils ont perdu 9 matchs cette saison après avoir mené en troisième période, et concluent, entre autres choses, qu'il leur faut désormais quelqu'un pour les emmener jusqu'au bout.



Pour le remplacer, Columbus a fait sortir de sa retraite le vétéran Rick Bowness qui a 70 ans. Celui, qui a joué dans la ligue dans les années 70 et 80, a surtout coaché et a un impressionnant palmarès, aussi bien comme assistant que comme Head Coach. Il a ainsi entrainé les Boston Bruins, Ottawa Senators, New York Islanders, les ex-Coyotes, Dallas Stars, ainsique les Jets, Vancouver Canucks, Tampa Bay Lightning.

Jaune vs Doré Golden Knights de Vegas sont sur un nuage en ce mois de janvier. L'équipe surfe sur une série de 7 victoires consécutives. Le 11 janvier, les chevaliers ont profité d'une victoire contre les Sharks de San Jose (4-3), où ils ont réussi à freiner le jeune Macklin Celebrini. Le 17, les hockeyeurs dorés, ont écrasé les Predators de Nashville 7-2. Si Vegas domine autant en ce moment, c'est grâce à quelques piliers comme Akira Schmid, le gardien suisse, Jack Eichel, Mark Stone et Mitch Marner. Autre couleur soleil, les Bruins de Boston reviennent un peu après une saison tout à fait moyenne pour le moment. Ils viennent d'enchaîner 6 victoires consécutives. C'est un soulagement car l'équipe était tombée hors des places qualificatives avant la fin de l'année civile 2025. Le 10 janvier, les Bruins ont littéralement écrasé les Rangers de New York avec le score terrible de 10-2. Le 25 janvier, les Ours rencontrent les susnommés Golden Knights.

Un premier match contre Toronto tendu pour Mitch Marner



Jeudi dernier, le Canadien Mitch Marner a affronté pour la première fois de sa carrière son équipe d’enfance et celle qui l’a repêché, les Toronto Maple Leafs, puisqu’il a été échangé durant l’intersaison aux Las Vegas Golden Knights. Un événement donc pour la carrière sportive de l’attaquant de 28 ans. Mais alors que Las Vegas jouait à domicile, des partisans des Leafs étaient eux aussi présents. Ils n’ont pas fait de cadeaux à Marner : à chaque fois qu’il était porteur du palet, il recevait des huées de la part de ses anciens fans. Si sa nouvelle équipe a remporté la rencontre en prolongation grâce à un but de Jack Eichel (6 à 5), l’attaquant dit maintenant savoir à quoi s’attendre lorsqu’il affrontera à nouveau les Leafs chez eux le 23 janvier prochain.

Toronto est à une place de la wild card dans la conférence Est avec 56 points en 48 matchs.







Quelques blessés de la semaine : William Nylander des Toronto Maple Leafs est retourné aux vestiaires précipitamment pour une blessure au bas du corps lors de la défaite de son équipe, 6 à 5, contre les Las Vegas Golden Knights jeudi. Après près de neuf minutes de jeu dont une passe et un but, l’attaquant a trébuché lors d’une célébration et n’est pas remonté sur la glace ensuite. L'ainé touchée, Craig Berube, le coach des Maple Leafs, a indiqué ne pas savoir quand son joueur serait de retour sur la glace. Il venait de jouer quatre matchs depuis sa précédente absence de six rencontres.

Matt Boldy et Joel Eriksson Ek du Wild du Minnesota ont tous les deux été placés sur la liste des blessés vendredi (bas du corps). Des absences qui tombent mal à quelques semaines des Jeux Olympiques et pour une équipe du Wild en difficulté cette semaine – elle a été battue par les New York Islanders, les New Jersey Devils et les Winnipeg Jets. Vendredi, Leo Carlsson des Ducks d’Anaheim a dû être opéré à la cuisse gauche et ne devrait pas revenir sur la glace avant trois à cinq semaines. À 21 ans, il a été victime d’une lésion rare de Morel-Lavallée, c’est-à-dire un épanchement de liquide sérolymphatique formé entre la peau et le fascia musculaire à la suite d’un choc ou d’un cisaillement. Le centre suédois, leader en but des Ducks, devait aussi participer aux Jeux Olympiques d’hiver à Milan-Cortina. Sa présence est donc remise en cause. Robert Thomas des Blues de Saint-Louis devrait s’absenter pendant deux semaines avant d’être réévalué. Son inscription sur la liste des blessés a été annoncé jeudi 15 janvier. Thatcher Demko des Canucks de Vancouver a loupé les matchs de la semaine (bas du corps). Il ne devrait ne pas revenir avant une ou deux semaines après avoir quitté la rencontre du 10 janvier contre les Toronto Maple Leafs. Vancouver vit une funeste série de 10 défaites d’affilée et n’a pour l’instant pas gagné un seul match en 2026. Kiefer Sherwood des San Jose Sharks s'est blessé alors qu'il était encore dans les rangs des Vancouver Canucks - les détails de la blessure n’ont pas été partagés. L'attaquant est évalué au jour le jour mais pourrait s’absenter une à trois semaines. Pourtant leader en buts de l'équipe canadienne (17), le joueur américain vient donc d'être échangé aux San Jose Sharks contre le défenseur canadien de 25 ans, Cole Clayton, qui évolue en AHL, un choix de deuxième ronde en 2026 et un autre en 2027. Leon Draisaitl des Oilers d’Edmonton n’est lui pas blessé mais a dû s’absenter lors des rencontres de ce week-end pour raisons familiales.



Pas d’extension pour celui que l'on nomme l'Homme-Pain



Le Russe, Artemi Panarin, ne sera pas prolongé par son équipe, les New York Rangers. Dans une lettre adressée aux fans, Chris Drury, general manager, a annoncé que l’équipe subira de drastiques changements – sans pour autant parler de reconstruction – dont le départ de joueurs stars de la franchise. Le vétéran a une clause de non-mouvement et devra donc donner son consentement sur l’échange dont il fera l’objet.

Les Rangers sont dans le dur et pointent à la dernière place de la conférence Est – 48 points en 49 matchs. Depuis début janvier, ils n’ont enregistré que deux victoires sur sept matchs dont une lors du match Winter Classic contre les Florida Panthers. Samedi 10 janvier, New York a souffert contre les Boston Bruins dans une défaite, 10 à 2, où Mika Zibanejad and J.T. Miller ont été les seuls scoreurs de l’équipe. Côté Bruins, Marat Khusnutdinov a inscrit quatre buts, Pavel Zacha trois tandis que David Pastrnak a comptabilisé six assistances. Réel coup dur pour les Rangers ; un coup d’éclat pour les Bruins.





Rasmus Andersson rejoint les Las Vegas Golden Knights



C’est la transaction de ce dimanche. Rasmus Andersson n’évoluera plus au sein des Calgary Flames. Le défenseur star de la franchise a été échangé aux Las Vegas Golden Knights. Drafté en 2015 par Calgary, le Suédois y a joué 584 matchs, inscrit 57 buts et fait 204 passes décisives, en saison régulière. Il avait aussi participé à trois séries éliminatoires. Cette saison, le joueur de 29 ans a enregistré 10 réalisations et 20 assistances pour les Flames.

En retour, Calgary reçoit le défenseur canadien de 29 ans, Jack Whitecloud (2 buts, 5 assists), le jeune défenseur, Abram Wiebe, qui évolue actuellement en NCAA, un choix de premier tour en 2027 et un choix de deuxième tour en 2028 – si les Golden Knights sont champions cette année, ce choix de deuxième tour deviendra un choix de premier tour. De plus, les Flames conservent 50% du salaire d'Andersson.

Cette affaire intervient alors que les Calgary Flames essayent de trouver des solutions pour s’extirper du bas de la ligue (29ème position, 46 points en 48 matchs) tandis que Las Vegas conforte une place en playoffs (1ère position de la division pacifique, 60 points en 47 matchs).



Une pluie de hat tricks !



Cette semaine a été riche en tour de chapeau ! En plus de ceux de Marat Khusnutdinov et Pavel Zacha des Boston Bruins et de celui de Nikolaj Ehlers des Carolina Hurricanes, le coéquipier de ce dernier, Andrei Svechnikov, a décroché son quatrième hat trick en carrière contre les New Jersey Devils samedi soir tandis que Mika Zibanejad a célébré son dixième tour de chapeau dans la ligue contre les Philadelphia Flyers. Jeudi dernier face aux Canadiens de Montréal, Tage Thompson des Buffalo Sabres a lui aussi marqué son neuvième tour de chapeau en NHL. Le Nashville Predator, Ryan O’Reilly, n’a pas démérité non plus face au bulldozer qu’est l’Avalanche du Colorado puisqu’il a fêté son septième hat trick ce vendredi.







Les Pépites :



Steven Stamkos a fait un vole plané mamorable contre les Capitals, qui a trébuché sur Lingren, le gardien visiteur.







Connor Garland, des Canucks, a décidé qu'il n'y aurait pas de crosse sur son passage. À la vitesse à laquelle le joueur allait, c'est un mouvement qui relève du prodige.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lettuce&Laces (@lettuceandlacess)

Toujours chez les Canucks, ce petit arrêt crosse de Nikita Tolopilo.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NHL (@nhl)

Une passe à l'aveugle pour l'argneux Perry, qui mène à un but.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NHL (@nhl)

Comme quoi cela arrive même aux meilleurs et Sidney se fait avoir par la fuite de son propre palet, comme un débutant.







Il semble que ce gamin ne soit pas mauvais au hockey... Passe à l'aveugle entre ses jambes, à Regenda sublimement bien placé.









Petite astuce pour vérifier que le but est bien mis : aller soi-même dans la cage pour le vérifier comme Will Smith.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BarDown (@bardown)



