Place aux jeunes !

Neuenschwander a été crédité d'une mention d'assistance sur le premier but de son équipe, marqué par Alexander Yakovenko en supériorité numérique.

Le 26 novembre, Jonah Neuenschwander (photo en une de l'article), un jeune attaquant de 15 ans des Seelandais de Bienne, a battu un record, en quelque sorte. Lors de son premier match en Ligue Nationale, il est devenu le plus jeune joueur à inscrire un point dans l'élite, depuis Michel Riesen en 1994/92. Jonah Neuenschwander marque l'histoire du hockey suisse https://t.co/R1JlMray6b pic.twitter.com/4SREciCuPp — SwissHabs (@SwissHabs) November 26, 2024



Pierre-Edouard comme un poisson dans l’eau

Depuis fin octobre le HC Ajoie connait un léger mieux. Alors que jusqu’au 25 de ce mois-là, le club avait compté 14 défaites et une seule victoire, le club a joué 8 matchs dont 5 victoires. Le ratio est donc bien meilleur depuis quelques temps. C’est dans ces entrefaites que Bellemare est revenu de NHL, arrivé pour une défaite contre Kloten, pourtant la seule équipe qu’Ajoie avait battue pendant sa longue disette de début d’année.

Et on peut dire que le joueur français (pour ceux qui l’apprécient pour son passé de plus de 700 matchs en NHL) n’y est pas pour rien : il a marqué 6 points en 4 matchs dont deux buts.



Le blason des larmes

Le Tribunal administratif fédéral a statué. Après la controverse récente concernant l'utilisation du blason suisse sur les maillots de l'équipe nationale de hockey sur glace, le TAF a confirmé que l'équipe nationale de hockey sur glace ne peut pas porter les armoiries sur ses maillots. En 2017, une loi a été mise en place stipulant que seules l'Administration fédérale et certaines entreprises et associations peuvent utiliser les armoiries suisses.

La Fédération suisse de hockey n'a pas obtenu l'autorisation officielle pour continuer à utiliser le blason sur les maillots. Ce mois-ci, la fédération a comparu devant le tribunal administratif pour contester cette décision déposant une demande d'autorisation exceptionnelle, mais elle a été rejetée.

Coup dur

Harri Pesonen, l'attaquant finlandais des SCL Tigers, a été suspendu pour trois matchs et condamné à une amende de CHF 5'300. Cette sanction a été prononcée en raison d'une charge à la tête contre Lias Andersson, joueur du HC Bienne, lors du match de National League du 16 /11. Ce geste a été jugé illicite par le département disciplinaire de la ligue.



Fribourg voit grand ! La BCF Arena de Fribourg a connu une fréquentation impressionnante ces dernières semaines. Depuis le début de la saison, tous les matchs de la première équipe masculine se jouent à guichets fermés. En réponse à cet engouement, le club a récemment augmenté la capacité de la patinoire de 9119 à 9178 places. Les nouvelles places se situent à l'étage 4.

Un portrait de plus dans le couloir de Lugano Régis Fuchs, né en 1970, à Porrentruy (ville du HC Ajoie) a été intronisé au Hall of Fame du HC Lugano, devenant ainsi le neuvième membre de cette institution. Il a joué pour plusieurs clubs en Suisse, dont le HC La Chaux-de-Fonds, le HC Martigny, le CP Berne, et surtout le HC Lugano, où il a remporté trois titres de champion de Suisse en 1999, 2003 et 2006. Fuchs est également le seul joueur à avoir participé à huit finales de playoffs en ligue nationale. NATIONAL LEAGUE | Régis Fuchs to be inducted into HC Lugano's Hall of Fame #HCL https://t.co/9HbUqaeeRE — swisshockeynews.ch (@SwissHockeyNews) November 14, 2024



Blessés, transferts, prolongations et départs



KLOTEN

Steve Kellenberger (36 ans) et Leandro Profico (34 ans) prolongent leur aventure jusqu'en 25-26. Simon Meier (19 ans) évolue actuellement en British Columbia Hockey League, avec Penticton. Le jeune zürichois rejoindra le cadre du EHCK dès 2025-2026 pour deux saisons.



LUGANO

Mirco Müller (29 ans) manquera à l'appel plusieurs semaines (durée indéterminée). Il a été touché au genou le 22/11 lors du derby contre Ambri-Piotta le 16. Ses ligaments sont touchés.



BERNE

Lukáš Klok (défenseur, 29 ans) arrive dans les rangs du SC Bern, pour le reste de la saison. Il était Neftekhimik Nizhnekamsk (KHL) en début de saison. Il est déjà pleinement intégré à l'effectif des Ours. L'international tchèque a déjà joué avec Lugano en 22/23.



FRIBOURG s’offre un peu d’élite Pour la saison prochaine, deux jeunes arriveront sur les bords de la Sarine. Attilio Biasca (21 ans) et Ludvig Johnson joueront pour l'écusson du Dragon.



Les deux ex-juniors du EV Zug évoluent actuellement dans le cadre élargi de l'équipe de Suisse centrale. Biasca a été convoité par plusieurs clubs, mais c'est finalement Fribourg qui a réussi à le convaincre. Il a 21 ans et est considéré comme un espoir du hockey suisse et a déjà été sélectionné à six reprises en équipe nationale. Fribourg Gottéron engage Attilio Biasca, un international suisse de 21 ans, et lorgne deux autres jeunes joueurs pour amener encore davantage de profondeur à son contingent.https://t.co/iNq5Fx6gMV — Grégory Beaud (@GregBeaud) November 22, 2024

Ludvig Johnson, quant à lui, a signé un contrat de deux saisons avec le même club. Âgé de 18 ans, c’est un défenseur certes mais monte souvent à l’offensive. Il possède la double nationalité suisse et suédoise. Ses débuts en élite cette saison se sont faites avec l'EV Zug et a inscrit son premier point en National League le 20/11.

Un premier but en NL pour le futur fribourgeois Ludvig Johnson, Timo Jenni en fait de même https://t.co/GDkzJ8Af7U pic.twitter.com/BAjxjxMhij — SwissHabs (@SwissHabs) November 27, 2024

Patrik Nemeth (33 ans) - actuellement au SC Bern - rejoint Fribourg-Gottéron avec effet immédiat. Le défenseur international suédois s'est engagé pour deux saisons, soit jusqu'à la fin de la campagne 26/27.

AMBRI - PIOTTA Gilles Senn (28 ans) restera dans la Léventine jusqu'en 2028, alors que le Bernois Philipp Wüthrich (26 ans) débarque dans le Nord du Tessin. Le HCAP tient alors sont duo de gardiens pour jusqu'à 2026-2027, au moins.

LAUSANNE

Ahti Oksanen (31 ans) sera indisponible jusqu'à mi-décembre, à la suite d'un choc durant la pause nationale. L'attaquant finlandais s'est blessé aux cervicales durant la trêve internationale. Il a été victime d'une violente charge par derrière lors du match entre la Finlande et la Tchéquie comptant pour la Karjala Cup.

Lawrence Pilüt (29 ans) voit sa saison terminée alors qu’elle n’avait pas commencé. L'opération qu'il doit subir au bas du corps ne permettra pas au Suédois de revenir sur les patins.

Pour rappel, il est auteur de cette petite merveille dans le match de championnat du monde contre la France l'année dernière. Junca n'avait rien pu faire. Ahti Oksanen with the near impossible angle top shelf snipe 📐🎯🚨



🎥 @iihfhockey pic.twitter.com/quAFZF9bfk — Hockey Players Club (@hkyplayersclub) May 17, 2023

ZUG Dan Tangnes (45 ans) vivra sa dernière saison sur le banc du EV Zug. Pour des raisons familiales, il quittera le club au Taureau. Arrivé en 2018, Il est l'instigateur des principaux succès du EVZ de ces dernières années. Avec ses joueurs et le staff, il est parvenu à acquérir une Coupe de Suisse (2019) et deux titres de National League (2021, 2022).

Luca Cunti (genou) et Lias Andersson (épaule) ne reverront pas la glace, jusqu'à la fin de l'année 2024.

LANGNAU Joel Sälzgeber (1 point cette saison) (haut du corps) ne pourra pas être aligné jusqu'à mi-décembre. Samuel Erni (1 point cette saison également) (haut du corps également) en aura pour plus de temps. Le Thurgovien d'origine pourrait être absent jusqu'à la fin décembre.