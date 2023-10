Tour d’horizon

D’abord et comme toujours : un classement

Las Vegas Golden Knights : 8 matchs joués, 15 points. L’équipe du Nevada vient de connaitre dans la nuit sa première défaite et encore ! Chicago les a battu en OT seulement. Un but offert par le Suisse Philipp Kurashev qui revenait de blessure. Un beau retour pour l’attaquant de 24 ans, Deux but dont celui de la victoire en prolongation.

Cette victoire contre les invaincus en titre semble donner des ailes au club de Chicago. RDS, la chaine d’info canadienne sous-titre d’ailleurs que «ç'aura finalement pris Connor Bedard et les Blackhawks de Chicago pour arrêter l'invincibilité des Golden Knights de Las Vegas.». Visiblement, le jeune attaquent de 18 ans est en train de devenir la mascotte de l’équipe. Ce n’est pourtant pas le premier rookie en NHL… Mais rien n’y fait, on le voit partout, il est sur toutes les bouches. A tel point même que les prix des places au match s’envolent. Entre le prix habituel et le prix actuel, et ce grâce (ou à cause) de la présence du jeune prodige, il y a désormais un écart de plus de 50 dollars. Le billet passe ainsi à environ 210 dollars.



De plus, chahuté par les autre joueurs, Bedard est une source inépuisable de moments drôle. Loin d’être pourtant un joyeux drille, le jeune homme est toujours bousculé avec bienveillance par les plus âgés.



Ici, un sandwich de Connor, signé Avalanche. Toujours un plaisir.

Ross Colton and Miles Wood double team and sandwich Connor Bedard #GoAvsGo | #Blackhawks pic.twitter.com/UgbxiEIOQW — Missin Curfew (@MissinCurfew) October 20, 2023

Les Bruins de Boston : 7 matchs, 13 points Colorado Avalanche : 7 matchs, 12 points : Première défaite et pas des moindres hier, 4 buts encaissés, aucun marqués, laissant Tristan Jarry dans les cages de Pittsburghs s’offrir un blanchissage. Red Wings Detroit : 8 matchs 12 points Vancouver Canucks : Longtemps que l’on n’avait point vu les Canucks si haut. Demko a réussi à blanchir Saint-Louis et l’équipe canadienne a sorti un atout maître : un défenseur d’une extrême polyvalence. Quinn Hughes ne se contente pas de défendre, il s’offre aussi des doublés. Machine à scorer et son équipe, qui ont déjà quelques belles victoires en ce début de saison ne semble pas culpabiliser d’écraser les visiteurs (fiers notamment de leur précédente victoire 8-1 contre McDavid et sa troupe.)

Jour de gloire pour un back-up



Joel Hofer est le jeune tendy back-up de Saint-Louis, et de Binnington (qui d’ailleurs a laissé passer 5 buts contre Vancouver hier, une véritable rouste). Il a 23 ans et jouait avant-hier son seulement 10e match en NHL. Il a aussi signé son premier blanchissage. 0-3 contre les Flames de Calgary. Un très bel exploit. On rappelle tout de même que la première ligne de Calgary aligne Huberdeau à droite, l’homme aux 120 points chez les Panthers, le solide suédois Lindholm au centre et Sharangovich, ancien du Dinamo Minsk.



Continuer à jouer avec une fracture, un oeil en moins : THIS is hockey.



Et on reconnait bien là les hockeyeurs, à qui rien ne fait vraiment peur, même pas de jouer avec une fracture de la main. Jouer avec des os en miettes, finalement : pourquoi pas ? C’est visiblement le raisonnement tenu par Thomas Chabot, défenseur des Sénateurs d’Ottawa. Jeudi, Contre les Islanders, il bloque un tir et entend ses os craquer. Ce n’est pourtant pas une nouveauté pour le joueur qui avait déjà ! manqué des matchs pour des fractures à la main la saison dernière. Il a pourtant terminé la rencontre comme si de rien n’était et c’est une radio qui a confirmé la fracture. Cette fois, ce n’est plus à lui de décider et il sera absent pour plusieurs matchs encore.



Le blocage du tir en question :

Jakub Lauko, jeune attaquant tchèque de 23 ans à Boston a reçu une lame de patin en plein visage Mercredi, en affrontant les Blackhawks.

Mais il est content, estimant que sa carrière de mannequin en a pris un coup mais qu'il est très chanceaux que la lame n'est pas emporté son oeil.

Le couteau suisse français



Petit moment de chauvinisme, Texier est encensé par les siens, à Colombus. Après une année à Zurich pour se rapprocher de sa famille, le jeune français est de retour dans la ligue américaine. Même s’il n’a pas encore marqué de point dans les 8 matchs déjà joués, son entraîneur n’en dit que du bien. C’est un joueur « qui est encore plus rapide et plus fort physiquement » assure-t-il (propos recueillis par Guillaume Lepage).

Il est aussi décrit comme un joueur constant et très polyvalent, s’entendant aussi bien en infériorité qu’en jeu complet. Une saison sur le vieux continent aura donc permis un renouveau pour le jeune grenoblois. Affaire à suivre.

Décès d’un « captain »



Le doyen des capitaines des Bruins est décédé à l’âge de 95 ans. Il s’agissait d’Ed Sandford, qui portait le C lors de sa dernière saison à Boston en 1955.

Après un très court passage à Detroit, il termine sa carrière en 1956. Excellent en infériorité, « Eddie » était aussi un joueur sympathique, ailier droit, né en 1928. Il aura cumulé en tout presque 550 points dans sa carrière.

La bombe des 41 matchs



Grosse pilule de 41 matchs de suspension à avaler pour Shane Pinto. Ne pas parier sur le sport dans lequel on est joueur pro, c’est interdit. On le sait. C’est même rappelé tous les ans à tous les joueurs de toutes les équipes. Ce sont là les règles de la N. Que lui est-il passé par la tête : il n’en a rien dit. Il assume. Et c’est tout.

La situation était déjà tendue : l’attaquant est pour l’instant autonome, puisque déjà brouillé avec Ottawa. De fait, la sanction se veut exemplaire, 41 matchs de suspension, soit une demi-saison exactement.

Petites beautés de la semaine :



Un superbe arrêt cross à la volée signé Ullmark :



....



Michigan, toujours un plaisir :





....



Un slap, mes amis, mais quel slap ! :