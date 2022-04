Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - 1/2 de Finale match 3 : Mont-Blanc vs Brest 1 - 9 (1-3 0-4 0-1) Le 06/04/2022 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Brest ] Brest sonne le glas Yéti Troisième round d’un passionnant combat opposant les Albatros de Brest (1er de la saison régulière) aux Yétis du Mont-Blanc (4ème) dans cette demi-finale de Division 1. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : M. Richier le 07/04/2022 à 14:19 Tweeter FICHE TECHNIQUE



857 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Ernecq assistés de Mme Boniface et de M. Creux-Beaugiraud Buts :

Mont-Blanc : 04.51 Richard Aimonetto (ass Arthur Cocar et Numa Besson)

Brest : ; 05.58 Nicolas Favarin (ass Jakub Vrana et Graham Avenel) ; 16.17 Tomas Kubalik (ass Mathieu Henderson et Francis Drolet) ; 17.56 Marko Virtala (ass Mathieu Henderson et Mathieu Tremblay) ; 20.59 Dimitri Motreff (ass Nicolas Siegfriedt et Gauthier Gibert) ; 26.45 Mathieu Tremblay (ass Marko Virtala et Evan Andraud) ; 37.12 Graham Avenel (ass Tomas Kubalik et Dominik Rudl) ; 39.13 Nicolas Favarin (ass Jonathan Avenel et Nicolas Siegfriedt) ; 47.17 Graham Avenel (ass Gauthier Gibert) ; 5217 Dimitri Motreff (ass Mathieu Henderson et Nicolas Siegfriedt) Pénalités 48 minutes dont 5 à Besson et 5+20 à Leger contre Mont-Blanc 33 minutes dont 5 à Laurent et 10 à Rudl contre Brest Après deux rencontres disputées et un scénario captivant lors de la première paire de rounds, Brest mène 2 victoires à 0 dans la série. Un bilan qui peut sembler lourd pour les Yétis qui ont pourtant fait mieux que résister, notamment lors du second affrontement, punis par une trop grande indiscipline dans les moments importants. Pour ce troisième opus, la troupe de Guimard et Lamblin allait compter quelques absents de poids : le défenseur Clément Mermoux et l’attaquant Bruno Zabis blessés ne prenaient pas part à la rencontre, tandis que les jeunes Nathan Nicoud et Victor Baillard étaient convoqués en Equipe de France. Côté brestois, Claude Devèze pouvait compter sur un groupe au complet ! Le couvert est dressé, ne reste qu’à déguster !



Les supériorités paient



La rencontre démarre tambours battants. Léger s’offre une première très grosse opportunité après deux minutes de jeu, récupérant le disque complètement seul face à Blazek. Le portier brestois s’en sortait bien et le puck fuyait le cadre. L’entrée en matière locale est bonne et les joueurs de Guimard et Lamblin sont les premiers en jeu de puissance. La première opportunité en supériorité est la bonne pour les verts et rouges qui font une première fois exploser leur patinoire. Arthur Cocar lance de l’entrée de territoire et profite du trafic et d’une déviation de Richard Aimonetto pour débloquer le compteur dans cette partie, 1-0 à 4’51 [5-4]. Les locaux sont entreprenants, mais leurs adversaires ne sont pas en reste et investissent à leur tour le camp adverse. Sur un tir de Favarin, la trajectoire du disque est involontairement déviée par un joueur montblanais et terminait sa course au fond des filets, 1-1 à 5’58. Cette opposition est disputée avec une bonne intensité et dans une belle atmosphère au Palais de Megève, alors que l’on approche de la 10ème. Brest est à son tour en jeu de puissance la mi-tiers passée, mais les Yétis contrôlent globalement bien la zone en infériorité numérique, à l’image d’un excellent retour de leur capitaine Jérémy Arès sur une énorme occasion laissée à Virtala plein axe, dans une rencontre toujours équilibrée. Les Albatros bénéficient de deux jeux de puissance successifs et démarrent alors un rouleau compresseur qui étreindra de longues minutes les Yétis. En double avantage numérique, les hommes de Devèze s’installent et ne laisse guère place au doute. Le tir d’Henderson heurtait la vitre postérieure et retombait pleine palette de Kubalik, qui, bien placé côté gauche à bout portant, donnait les devants aux bretons dans cette opposition, 1-2 à 16’17 [5-3]. Maxime Richier Brest passe devant grâce à Kubalik Mont-Blanc revient à 4 contre 5 mais le couperet tombe une seconde fois dans la minute suivante. À l’image de jeux d’infériorité qui avaient déjà couté cher aux montblanais quelques jours plus tôt, le chirurgical powerplay brestois orchestré par les cadres bretons fait une nouvelle fois mouche 1-3 à 17’56 [5-4]. Mont-Blanc est dans un temps faible. Houde est rappelé par la patrouille dans une période faste aux brestois dans une difficile fin de période. Les deux équipes se quittent avec un break d’avance aux visiteurs après vingt minutes.



Les Yétis assommés



Les Albatros repartent du bon pied et la première est la bonne dans ce tiers médian. Motreff est trouvé pleine enclave, complètement seul et fusille Goy de près, 1-4 à 20’59. Malgré l’écart au score, les verts ne se résignent pas. Zago manque une occasion en face à face pour Saint-Gervais / Megève, sur la sortie d’engagement, mais d’autres opportunités s’en viennent lorsque Rudl quitte ses coéquipiers pour deux minutes. Le powerplay ne donnera rien, et Arès, emmené par son élan et suivi par un défenseur s’en ira heurter Blazek et récolter une pénalité difficile à encaisser pour le contingent local quelques secondes après le retour à 5 brestois. Le rouleau compresseur en unité de puissance se mettait en place et les brestois aggravaient le score. Tremblay était trouvé et Goy n’y pouvait rien, 1-5 à 26’45 [5-4]. Les blancs sont chirurgicaux dans l’exercice et la suite est compliquée pour une formation Yéti vaillante, mais déjà décrochée au tableau d’affichage. Walz et Houde proches du gardien frappaient à la porte d’un Blazek très précieux la mi-match passée sur plusieurs interventions. Maxime Richier Blazek fait barrage ! La tension monte d’un cran autour du filet du portier. Mont-Blanc part en supériorité, mais les plus dangereux sont leurs opposants. Graham Avenel s’échappe Victor Goy intervient et évite l’hémorragie. La situation repart à l’autre bord. Zago sur le retour du lancer de Chatellard ne parvenait pas non plus à trouver l’ouverture et la belle cartouche locale ne donnera rien de plus. Après ces quelques minutes plus offensives des montagnards, les joueurs de l’ouest s’affichent davantage sur le front de l’attaque. Sur un but d’école, Rudl décale Kubalik qui trouvait plein axe et complètement seul Graham Avenel, 1-6 à 37’12. Le moral des troupes est touché chez la formation locale et les brestois, déterminés à finir rapidement le travail dès ce mercredi, ajoutent une nouvelle unité à une addition déjà très salée. Favarin enfile la 7ème perle du chapelet, 1-7 à 39’13 [5-4]. Brest mène sans trembler 7 buts à 1 après deux périodes.



Brest peaufine sa création



Le retour des vestiaires est un chemin de croix pour les locaux, mais la formation alpine repart au combat pour l’ultime période d’une merveilleuse saison, marquée par une accession en demi-finale et un ticket dans le dernier carré de Division 1. Drolet s’échappe dès la minute inaugurale de ce troisième acte, mais Victor Goy l’empêche d’appuyer plus fort au tableau d’affichage. À l’autre bord, Houde s’élance de sa zone et s’en va se créer lui-même une opportunité détournée de la mitaine par Jiri Blazek. Léger quitte ses partenaires après une grosse charge à l’endroit de Tremblay. 5’ + 20’ sont indiquées contre le canadien pour projection contre la bande. Maxime Richier Éric Léger et les Yétis ont trébuché face aux Albatros Dans cette longue phase d’infériorité numérique, Victor Goy semble avoir une contrariété avec son équipement mais le jeu se poursuivait sans être interrompu par le quatuor d’officiels. Graham Avenel trouvé côté droit de la zone dangereuse trouvait l’ouverture pour le 8ème de la soirée, 1-8 à 47’17. Devèze effectuait un changement dans les buts, et Gaubert prenait place devant le filet en lieu et place de son #1. Malgré un powerplay local quelques instants plus tard, le couperet tombe une nouvelle fois sur une formation alpine dans un mauvais soir. En deux temps, Dimitri Motreff trompait Goy et s’offrait le doublé pour un 9ème but dans l’escarcelle brestoise, 1-9 à 52’17 [4-5]. Le coup est dur pour les hommes de Guimard et Lamblin et la frustration est grande. Numa Besson lâche les gants face à Anthony Laurent dans un combat qui se déroulait le long du banc vert. Ce duel venait clore une rencontre à sens unique, marquée par une efficacité brestoise glaçante (9 buts en 35 tirs dans cette opposition).



Victoire assommante des Albatros de Brest 9 buts à 1 face aux Yétis du Mont-Blanc. Dans une rencontre menée de main de maître par la troupe de Claude Devèze, les joueurs du Rïnkla Stadium s’imposent sans trembler et avec le plein de confiance avant l’ultime échéance de la saison. Fin d’un très bel exercice haut-savoyard, qui aura mené le club en demi-finale pour la deuxième fois en trois saisons, après plus de quinze années de disette à ce niveau de la compétition en D1. Brest file en finale au prix d’une série bien embarquée à domicile et parfaitement conclue lors de ce match numéro 3 sans partage. Le club a d’ores et déjà donné rendez-vous à ses supporters à la mi-avril pour le début d’une finale qui s’annonce immense face aux Dogs de Cholet ! Maxime Richier Brest peut savourer son accès en finale !

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo