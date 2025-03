Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - 1/4 de Finale - Match 1 : Dunkerque vs Strasbourg 3 - 2 (2-1 1-0 0-1) Le 22/03/2025 Dunkerque [ Dunkerque ] [ Strasbourg ] Dunkerque ressort vainqueur du match 1 Le premier match du quart de finale entre Dunkerque et Strasbourg a proposé une bataille acharnée dont Dunkerque en sort vainqueur 3-2. Une première option de prise pour les Dunkerquois toujours invaincus à domicile depuis le 12 novembre, avant la seconde manche ce soir. Dunkerque, Hockey Hebdo Raphaël Vanbaelinghem le 23/03/2025 à 16:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1417 spectateurs Arbitres : MM. Levasseur et Furet assistés de MM. Messier et Thibouville Buts :

Dunkerque : 01.14 Corentin Cruchandeau (ass Lubomir Dinda et Pierre Vervoort) ; 17.18 Clément Thomas (ass Corentin Cruchandeau et Adam Young) ; 21.59 Zackary Daneau (ass Vit Budinsky et Romain Carpentier)

Strasbourg : ; 10.15 Yann Quiniou (ass Sébastien Trudeau et Louis Olive) ; 50.10 Alejandro Burgos Ramirez (ass Louis Olive et Sébastien Trudeau) Pénalités 6 minutes contre Dunkerque 14 minutes contre Strasbourg Dunkerque l’avait annoncé, ils souhaitaient partir fort dès le début de ces play-offs. Et les Corsaires exécutaient parfaitement le plan puisqu’au bout d’une minute, ils étaient déjà devant au tableau d’affichage. Une passe pleine axe percutante de Lubomir Dinda permettait à Corentin Cruchandeau de se retrouver seul face au gardien strasbourgeois et d’ouvrir le score (1-0 à 1’14).



Photographe : © Raphaël Vanbaelinghem

Malgré deux supériorités numériques d’affilées, Dunkerque ne parvenait pas à faire le break. La défense strasbourgeoise résistait et confirmait son statut de meilleure défense en infériorité numérique.



Strasbourg manque d’efficacité contrairement à Dunkerque



Après une percée solitaire dans la défense dunkerquoise, Sébastien Trudeau servait parfaitement Yann Quiniou qui remettait le score à égalité (1-1 à 10’15).



Alors que Strasbourg dominait cette deuxième partie de premier tiers, les Dunkerquois ne cédaient pas notamment grâce à de nombreux arrêts de leur gardien. Moins en vue offensivement, c’est finalement le HGD qui rentrait au vestiaire devant au score après un but du capitaine, Clément Thomas (2-1 à 17’18).



Photographe : © Raphaël Vanbaelinghem

Avec seulement 5 tirs en première période les Dunkerquois se montraient plus efficace que les Alsaciens auteur de 16 lancés pour un seul but.



Dunkerque de nouveau tranchant d’entrée de jeu



Dans une entame de seconde période identique à la première, les Corsaires, de nouveau en supériorité numérique sur la glace, reprenaient l’avantage après un beau jeu à trois bien conclu par Zackary Daneau (3-1 à 21’59).



Photographe : © Raphaël Vanbaelinghem

Une nouvelle pénalité subie par l’Étoile Noire de Strasbourg venait cette fois-ci les punir.

Et même si l’intensité proposée par les Strasbourgeois pouvait laisser penser qu’ils payaient peut-être leurs efforts en huitièmes de finale, les Alsaciens revenaient fort à l’attaque lors du troisième tiers face aux Dunkerquois, légèrement endormit. Et à dix minutes de la fin du match, les joueurs de l’Étoile Noire parvenaient à réduire le score par l’intermédiaire d’Alejandro Burgos Ramirez et à mettre sous pression les Dunkerquois pour le temps restant (3-2 à 50’10). De quoi relancer le match loin d’être terminé.



Mais malgré une domination et une présence constante dans le camp dunkerquois, les Alsaciens ne parvenaient pas à égaliser et s’inclinaient 3-2 pour cette première manche.



Photographe : © Raphaël Vanbaelinghem

Un match bataillé et partagé lors de cette première rencontre de quart de finale assure un spectacle prometteur ce soir pour la deuxième manche de nouveau à Dunkerque.





© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







