Hockey sur glace - Division 1 - 1/4 de Finale - Match 3 : Cholet vs Nantes 4 - 3 (2-1 1-1 1-1) Le 20/03/2024 Cholet, Glisséo [ Cholet ] [ Nantes ] Cholet reprend l'espoir Reportage photos de la rencontre du mercredi 20 mars 2024, qui a vu Cholet s’imposer sur sa patinoire de GlisseO face aux Corsaires de Nantes pour le match 3 des Quarts de Finale Cholet, Glisséo, Hockey Hebdo Guillaume François le 22/03/2024 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



765 spectateurs Arbitres : MM. Métais et Fessier, assistés de MM. Thibouville et Fauvel Buts :

Cholet : 08.06 Maxime Orlov* (ass Ludovic Karsh et Ricards Grinbergs) ; 18.14 Matthieu Frécon (ass Gatis Sprukts et Mathieu Tremblay) ; 19.29 Clément Garrido (ass Alexis Svitac et Antonin Germond) ; 59.34 Nejc Brus

Nantes : ; 14.36 Chrystopher Collin (ass Jagger Williamson) ; 24.32 Chrystopher Collin ; 50.08 Jules Lefebvre (ass Gauthier Gibert et Cameron Marks) Pénalités 20 minutes contre Cholet 43 minutes dont 5+20 à Auger contre Nantes











Reportage Photos



Guillaume François





Guillaume François





Guillaume François





Guillaume. François Si Nantes mène la série 2-0, les dogs de Cholet n’ont pas dit leur dernier mot, en remportant le 3e match, où l’indiscipline nantaise a fait défaut aux hommes de martin Lacroix sur cette partie, les Choletais joueront un 4e match à domicile jeudi 21, avec en cas de victoire un 5e match possible pour tenter de se qualifier. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur