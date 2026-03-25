Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - 1/4 de Finale - Match 3 : Dunkerque vs Neuilly/Marne 4 - 3 (1-0 1-1 1-2 1-0) Après prolongation Le 25/03/2026 Dunkerque [ Dunkerque ] [ Neuilly/Marne ] Dunkerque s’impose en prolongation Dans un match 3 une nouvelle fois très serré entre Dunkerque et Neuilly-sur-Marne, les Dunkerquois, devant leur public, sont parvenus à enchaîner de leur victoire à l’extérieur grâce à un but au début des prolongations (4-3). De quoi leur donner la possibilité de se qualifier en demi-finale dès ce jeudi soir, toujours chez eux. Dunkerque, Hockey Hebdo Raphaël Vanbaelinghem le 26/03/2026 à 15:55 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1417 spectateurs Arbitres : MM. Baudry et Gasnier assistés de MM. Aumeras et Lefevre Buts :

Dunkerque : 11.53 Lubomir Dinda (ass Matias Sointu et Mikael Kuronen) ; 21:43 Danick Bouchard ; 59:02 Zackary Daneau (ass Lubomir Dinda et Markus Kojo) ; 60:31 Lubomir Dinda (ass Danick Bouchard et Zackary Daneau)

Neuilly/Marne : ; 36:14 Bryan Sautereau (ass Alexander Yakimenko et Noah Wendling) ; 48:28 Raphael Cacheux (ass Bryan Sautereau) ; 56:45 Raphael Cacheux (ass Bryan Sautereau et Alexander Yakimenko) Pénalités 12 minutes contre Dunkerque 10 minutes contre Neuilly/Marne Rapidement dans ce match 3, la tension et la pression de l’enjeu se faisaient ressentir, à l’image des deux premières rencontres jouées à Neuilly-sur-Marne. En supériorité numérique une seconde fois, Dunkerque ne laissait pas passer cette opportunité. Les Corsaires trouvaient la faille par l’intermédiaire de leur défenseur Lubomir Dinda, servi devant la cage par Matias Sointu (1-0, 11’53).



Et si Dunkerque continuait de dominer dans ce premier tiers, Andrei Filonenko et ses défenseurs tenaient bon pour rentrer au vestiaire sur le même score.



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem



Une domination confirmée



Mais moins de deux minutes après le retour des vestiaires, l’avantage des Corsaires se confirmait puisque Danick Bouchard contrait une sortie de palet, et parvenait même à tromper le gardien visiteur, alors que ce premier était encore à genoux sur la glace (2-0, 21’43).



Et bien que le match continuait de s’envenimer dans tous les sens du terme, le score, lui, ne bougeait pas durant une dizaine de minutes. Puis est venu le moment de la revanche. Bryan Sautereau, arrivé à Dunkerque l’été dernier mais qui n’aura que peu joué ici permettait aux siens d’ouvrir le score. L’ancien Dunkerquois parti rejoindre les Bisons en cours de saison, trompait parfaitement le gardien dunkerquois (2-1, 36’14).



En fin de seconde période, le rythme imposé depuis le début de ce match commençait à se faire ressentir puisque l’intensité baissait d’un cran durant les dernières minutes.



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem



Dunkerque retourne la situation en seulement 1 minute 30



Mais rapidement, au début du troisième tiers, la folie de ce match reprenait. Et c’est Neuilly qui était à l’origine. Sur une contre-attaque, Raphaël Cacheux partait seul et prenait un lancer de loin que Michael Luba relâchait dans les patins de l’attaquant des Bisons qui égalisait (2-2, 48’28).



Puis comme souvent cette saison dans les rencontres entre ces deux équipes, Neuilly reprenait l’avantage en fin de match. Alors que Dunkerque venait de tuer sa pénalité, Raphaël Cacheux inscrivait un doublé et permettait aux siens de passer devant au score pour la première fois dans le match (2-3, 56’45).



À deux minutes du terme de la rencontre, les locaux prenaient tous les risques et décidaient de sortir leur gardien pour apporter un surnombre en attaque. Et ce risque payait puisqu’au bout d’une minute à pousser et à 58 secondes de la fin de la rencontre, Zackary Daneau reprenait un rebond laissé par Andrei Filonenko pour égaliser (3-3, 59’02). Un but qui laissait place aux prolongations, et donc à davantage de spectacle.



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem



À trois contre trois, et après seulement 30 secondes de jeu en prolongation, Danick Bouchard partait seul sur le flanc droit de la patinoire puis apportait un 2 contre 1 pour les Dunkerquois. L’attaquant canadien, revenu il y a quelques semaines en raison des nombreuses blessures dans l’attaque dunkerquoise (3 joueurs), servait parfaitement Lubomir Dinda de l’autre côté de la cage qui lobait le gardien pour permettre à Dunkerque de mener 4-3 dans ce quart de finale de play-off et s’offrir une potentielle qualification en demi-finale dès ce jeudi soir à 19 h 30 à la patinoire Michel Raffoux.



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem

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