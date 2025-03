Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - 1/4 de Finale - Match 3 : Mont-Blanc vs Caen 0 - 2 (0-1 0-0 0-1) Le 26/03/2025 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Caen ] Caen prend le 2ème point Série de quarts de finale Caen Vs Mont-Blanc, acte III au Palais des Sports de Megève ce mercredi. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Texte : Alexandre Juillet | Photos : Maxime Richier le 27/03/2025 à 10:17 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1050 spectateurs Arbitres : MM. Baudry et Barcelo assistés de MM. Aumeras et Creux-Beaugiraud Buts :

Mont-Blanc :

Caen : 13.51 Samy Paré (ass Alexandre Mulle) ; 58.58 Matias Pognant (ass Quentin Berthon et Emmanuel Alvarez) Pénalités 33 minutes dont 5+20 à Altybarmakyan contre Mont-Blanc 14 minutes contre Caen



Après un début de série qui a offert à caennais et montblanais un succès chacun sur la glace de Caen-la-Mer, les deux formations se retrouvaient ce mercredi à Megève pour distribuer le 3ème point des quarts de finale, avant un match #4 prévu le lendemain ! Des joueurs du HC Mont-Blanc qui devaient à nouveau composer avec l’absence de l’artilleur maison Anton Vasilyev, touché à un genou. Le capitaine Mathis Chatellard était lui de retour au jeu. Côté caennais, Prosvic retrouvait Paré et Pépin, absents des deux premiers affrontements. Victor Goy faisait face à l’excellent Ronan Quemener devant le cadre.



Caen prend la main



Paré avait la première occasion de cette opposition côté normand, Mathis Chatellard la réaction en contre dans la première trentaine de secondes. Les locaux attaquaient bien cette partie déjà disputée. M. Chatellard s’extirpait, Matthias Terrier se saisissait de la rondelle, mais Quemener était impeccable en face à face. Maxime Richier Quemener impérial face à Terrier en début de partie Devin se voyait pénalisé sur la séquence. Pas de conséquence pour la troupe visiteuse au tableau indicateur et la situation s’inversait. Yarovinsky était chassé pour une charge contre la bande, et les caennais, dangereux quelques instants plus tôt sur une déviation de Nikiforov avaient une occasion de prendre les devants. Les défenses prennent le pas dans les minutes qui suivent alors qu’approche déjà la mi-tiers dans un tempo intéressant malgré une assise défensive plutôt évidente de part et d’autre. Les équipes semblent se craindre davantage qu’en début de match et les contacts deviennent rugueux contre les rampes. Caen trouve pourtant la solution en deuxième partie de tiers. Lancé par Mulle, Samy Paré prenait le meilleur sur son vis-à-vis et déposait le disque d’un revers léché dans la lucarne de Goy, 0-1 à 13’50. Mont-Blanc bénéficie d’un jeu de puissance dans la minute suivante. Montean est chassé pour crosse haute. Le powerplay n’est pas productif sur ce coup pour les locaux qui se voyaient menés d’une longueur dans un match engagé. Une supériorité est offerte dans les dernières secondes aux montblanais pour une obstruction de Nikiforov, mais les Yétis n’égaliseront pas. Les Drakkars sont devants après 20 minutes.



Les Drakkars gardent le lead



Le HCMB ne profite pas de son avantage numérique en début deuxième. Caen s’en sort sans frais, comptant sur un Quemener de très bon niveau devant sa ligne. Des Yétis qui écoperont d’une pénalité à leur tour, pour un surnombre dans cette entame de période médiane. Ce jeu de puissance n’aura pas d’incidence au score, mais les locaux commettent quelques imprécisions dans leur jeu de transition au retour à 5, face à des caennais qui semblaient s’enhardir à l’image de la première ligne emmenée par Paré, Mulle et Nikiforov. La tendance du manque de précision montblanais transpire également au rayon des punitions, puisque les locaux sont une seconde fois consécutivement pris pour un surnombre.Les joueurs de Sadoine et Croz résistent mais les normands sont tranchants. Hudak passait proche sur un temps fort visiteur. La plus grosse situation de ce tiers côté local arrive après un jeu de puissance qui n’avait pas apporté l’égalisation. Le puck est mis au filet de Quemener qui repoussait difficilement, mais malgré deux joueurs présents et des tirs à bout portant, le rebond ne payait pas. Caen résiste à ce jeu et reste en avance d’une courte tête. La tension est à son comble. Maxime Richier L'intensité et les duels ont été âpres ce mercredi Une échauffourée démarre entre Altybarmakyan et Pognant après un mauvais geste de ce dernier postérieur à un coup de sifflet. Le russe était renvoyé aux vestiaires, tandis que le joueur normand, originaire de la région alpine s’en allait deux minutes au cachot. Les deux équipes se séparaient sur ce score à l’avantage des hommes de Prosvic qui allaient bénéficier d’1’49 restante en powerplay au retour en 3ème période.



Caen solide défensivement, s’impose



Début animé en troisième pour des montblanais en boxplay et qui subissaient un premier assaut très menaçant. Goy s’interposait avec une parade exceptionnelle pour maintenir l’espoir. Le retour à 5 s’effectue et Quemener imitait son homologue une paire de minutes plus tard en sortant la botte devant Samuel Guer. Les Yétis ont un nouveau temps fort à gérer, mais restent malheureusement pour eux, muet dans l’exercice. Dzhig en s’infiltrant tentait de provoquer le destin, mais Quemener veillait encore et toujours. Une minute plus tard et lorsque le talent ne sauve pas le portier Drakkar, c’est l’entraide défensive qui se déploie. Jonathan Janil sauvait les siens sur un retour en sortant le rebond accordé aux Yétis de la main et Caen restait devant au prix d’une énorme solidarité de ses lignes arrière. Les haut-savoyards poussent forts, mitraillent le filet, mais Quemener est maître de sa partie. À 6 minutes du terme, c’est encore le portier caennais qui écœurait Samuel Guer et permettait aux siens de garder l’avantage dans un match ultrasolide. La résistance s’avère en tout cas payante, puisqu’à 2 minutes du terme, Mont-Blanc pose son temps mort, mais Caen trouve une deuxième fois la faille par Pognant, servi par Berthon, scellant le sort de ce match, 0-2 à 58’58. Maxime Richier Caen s'offre le 2ème point



Victoire des Drakkars de Caen 2 buts à 0 face aux Yétis du Mont-Blanc. Une rencontre haletante et disputée entre deux formations très solides défensivement. Malgré plusieurs grosses situations et de très nombreux shoots à la cage d’un portier impérial, la troupe locale est restée muette ce mercredi face à des caennais qui auront su faire fructifier leur courte tête d’avance jusque dans les derniers instants et un but salvateur de Pognant. Tombés sur un Ronan Quemener exceptionnel devant le filet dans un très gros duel de gardiens, les Yétis cèdent le deuxième point de cette série à leurs opposants avant de retrouver ces derniers jeudi soir pour le match #4. Coup d’envoi dès 20h00 au Palais des Sports de Megève. Maxime Richier Goy résiste

