Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - 1/4 de Finale - Match 4 : Mont-Blanc vs Caen 2 - 1 (0-0 1-0 1-1) Le 27/03/2025 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Caen ] Mont-Blanc force un 5ème match Acte IV entre Yétis et Drakkars ce jeudi soir à Megève ! Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Texte : Alexandre Juillet | Photos : Maxime Richier le 28/03/2025 à 11:42 Tweeter FICHE TECHNIQUE



770 spectateurs Arbitres : MM. Baudry et Barcelo assistés de MM. Aumeras et Creux-Beaugiraud Buts :

Mont-Blanc : 39.13 Antonin Berruex (ass Ilya Altybarmakyan et Vladimir Dzhig) ; 58.28 Ilya Altybarmakyan (ass Vladimir Dzhig et Artem Hrebenyk)

Caen : ; 53.07 Titouan Lanes (ass Marc-Antoine Pepin et Samy Paré) Pénalités 14 minutes contre Mont-Blanc 14 minutes contre Caen



Battus d’une courte tête 2 buts à 0 mercredi soir au Palais des Sports de Megève dans une partie diablement disputée, les Yétis du Mont-Blanc n’avaient d’autre choix que de s’imposer pour éviter l’élimination dans ces quarts de finale de Division 1. Opposés à des Drakkars de Caen particulièrement solides défensivement, les haut-savoyards retrouvaient notamment leur artilleur russe Anton Vasilyev qui effectuait un retour au jeu attendu et comptait à nouveau sur un Victor Goy étincelant devant le filet la veille. Côté caennais, pas de surprise, l’homme en forme de cette série et ex-international tricolore Ronan Quemener gardait la cage normande alors que quelques ajustements avaient lieu dans l’effectif présent dès l’échauffement.



On se neutralise



L’entame de match donne une première supériorité numérique aux Drakkars la première minute de jeu tout juste passée. Terrier faisait trébucher son opposant et les visiteurs avaient une première cartouche à négocier en unité spéciale. Ce jeu de puissance ne permet pas au score d’être débloqué dans ces premières minutes malgré quelques mouvements qui avait bougé le boxplay local. De retour à 5, Mont-Blanc obtient son premier temps fort de la partie. L’on joue depuis 7’ et deux bonnes incursions du trio Dzhig – Altybarmakyan – Yarovinsky, dont le dernier cité, se montrait menaçant en reprise plein axe, engageait les premières velléités offensives montagnardes. Deux doubles-supériorités successives se présentent alors pour les montblanais après la mi-tiers. Caen est à 3 durant de longs instants, résiste à la première et remerciait son portier Ronan Quemener, impérial sur la deuxième vague d’avantage numérique. Les jeux à un de plus amènent un grand nombre de tirs au filet caennais. L’acte I ne désigne pas de leader, mais les deux formations se livraient une belle bataille. Mont-Blanc tenait la main, notamment grâce à des tentatives en powerplay qui jusqu’à lors étaient repoussées par le cerbère Drakkar. Maxime Richier Quemener a une nouvelle fois brillé Vasilyev en faisait les frais. Trouvé dans un petit espace par Dzhig, le russe imposait une énorme pression à un dernier rempart ultrasolide. En toute fin de période, Markhauser est chassé côté visiteur pour un retard de jeu, mais le score reste nul et vierge après une période disputée.



Mont-Blanc sort en tête



Les premiers instants se jouent à 5 contre 4 pour la troupe de Romain Sadoine et Étienne Croz. Yarovinsky transportait le disque dans la zone, lançait, Dzhig récupérait, mais le biélorusse ne parvenait pas à déjouer Quemener, pourtant au sol. Les contacts s’intensifient dans les minutes suivantes. Les Yétis sont en infériorité numérique et offrent une cartouche à leurs adversaires, qui ne faisaient pas fructifier l’offrande face à des lignes arrière efficaces à l’image de l’ensemble de cette série de matchs. Les défenses prennent pour l’instant le pas sur les attaques jusqu’à lors et les gardiens, comme la veille brillaient. Les locaux sont en possession du caoutchouc à l’offensive, et imposent un grand nombre de tentatives. Dzhig accélérait, prenait le pas sur son défenseur après un beau geste avant de tenter de rabattre le disque. Le #18 frappait le portier dans son élan et était assez sévèrement puni. Le défenseur caennais Alvarez, trop véhément sur le biélorusse au sol récoltait également une punition. Maxime Richier Engagement maximal en deuxième Des prisons, en voici. Devin est chassé après la mi-match pour une crosse haute sur le capitaine montblanais Mathis Chatellard dans la neutre. Un avantage numérique au cours duquel les Yétis auront une longue phase de possession stérile à l’offensive, la faute à un Quemener de nouveau présent sur un arrêt en déséquilibre. Caen reste à hauteur et le doit une nouvelle fois à son excellent gardien de but. Le cerbère récidivait dans la minute suivante face à Céret, monté aux avant-postes, avant que les Drakkars ne renvoient les amarres à l’autre bord. Markhauser héritait du disque mal dégagé dans la zone et obligeait Goy à bloquer. La partie est engagée et intensément disputée par l’une et l’autre des formations. Le deuxième acte touche bientôt à sa fin et voilà qu’intervient le premier but. Berruex au retour du travail de Dzhig et Hrebenyk permettait aux siens de prendre les commandes de cette partie juste avant le dernier intermède, 1-0 à 39’14. Une action disputée avec hargne et c’est au moins ce qu’il fallait pour prendre à défaut un Quemener d’anthologie depuis le début de cette série. Une pénalité est malgré tout distribuée contre les joueurs locaux à 17 secondes du terme ce tiers médian. M. Chatellard étant chassé pour attitude antisportive. Mont-Blanc mène d’une courte tête après quarante minutes.



Alty’ bat Caen



Le début de troisième conserve son engament et son suspense. Les deux équipes se testent, notamment depuis les périphéries et les occasions dangereuses, bien que peu nombreuses en entame, restent partagées dans un match une nouvelle fois agréable à suivre. Caen tente d’effectuer son retour mais se heurte à une défensive bien regroupée et à quelques tirs bien bloqués par la troupe de Saint-Gervais/Megève. Un troisième vingt qui sera plus partagé au chapitre des lancers. Mont-Blanc a également des occasions franches à l’image d’un tir vicieux de Dzhig en direction du soupirail, ou d’une tentative en angle de Vasilyev qui obligeait Quemener à bloquer au tout dernier instant. L’on entrait dans le dernier dix de ce match et les Drakkars obtenaient une grande et belle opportunité de retour. Yarovinsky est puni pour avoir fait trébucher et un powerplay était initié avec 7’30 au tableau. Occasion payante pour la troupe de Prosvic. Trouvé dans l’enclave par une passe laser de Pépin, Lanes arrivait pleine vitesse et battait Goy du revers, 1-1 à 53’07 [5-4]. Les visiteurs sont de retour et la partie, qui ne manquait pas de suspense, prenait encore un tournant plus intense. Des Drakkars qui se retrouveront d’ailleurs en supériorité numérique à 4 minutes de la sirène. Une passe mal assurée d’Altybarmakyan du revers plein axe est interceptée à la bleue et contraint Céret à la faute sur le retour défensif. Prosvic posait son temps mort pour organiser les choses et les normands, en powerplay, ne parvenaient pas à s’emparer des commandes dans un instant très important de ce duel. Les Drakkars le regretteront d’ailleurs amèrement quelques minutes plus tard. Maxime Richier Explosion de joie d'Altybarmakyan et des siens en fin de match Dans le moneytime, Dzhig remontait la glace, envoyait le disque en fond de zone et travaillait fort pour remiser dans son dos à son défenseur. Depuis le point d’appui droit, Artem Hrebenyk prenait un shoot puissant, Altybarmakyan fautif sur la dernière pénalité rabattait le rebond laissé par le cerbère à une hauteur jugée règlementaire et battait Quemener pour la deuxième fois de la rencontre et au meilleur des moments, faisant exploser la patinoire de Megève, 2-1 à 58’28. Ce but, inscrit à quelques secondes seulement du coup de sifflet final assénait un coup sur le casque de la troupe normande, qui ne reviendra pas dans ce match #4.



Victoire des Yétis du Mont-Blanc 2 buts à 1 au bout d’une rencontre haletante et disputée. Au terme d’une nouvelle partie engagée et disputée, le HC Mont-Blanc accroche un 2ème point, forçant la tenue d’une rencontre décisive. Les portiers auront une nouvelle fois brillé dans cette rencontre, mais il s’agit là de saluer les prestations globales des acteurs du soir qui ont offert du spectacle et de la tension au Palais de Megève. Prochain et ultime rendez-vous entre les deux contingents dimanche soir à 19h00 à Caen-la-Mer. Le vainqueur de ce match 5 filera en demi-finale, le perdant clôturera sa saison au stade des quarts. Maxime Richier Mont-Blanc célèbre avec son public © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo