Division 1 - 1/4 de Finale - Match 5 : Dunkerque vs Strasbourg 6 - 7 (2-2 3-3 1-1 0-1) Après prolongation Le 30/03/2025 Dunkerque [ Dunkerque ] [ Strasbourg ] Strasbourg qualifié surprise en demi-finale Après avoir perdu les deux premières manches de ce quart de finale, les Strasbourgeois ont su renverser les Dunkerquois et se qualifier en demi-finale des play-offs avec une victoire 6-7 aux prolongations dans ce match 5, un petit exploit au vu des ambitions et de la forme Dunkerquoises. Dunkerque, Hockey Hebdo Raphaël Vanbaelinghem le 02/04/2025 à 07:51 FICHE TECHNIQUE



1417 spectateurs Arbitres : MM. Fauvel et Martin assistés de MM. Baudoin et Maillard Buts :

Dunkerque : ; 06.01 Hugo Deberge (ass Rayan Belharfi) ; 15.14 Adam Young (ass Romain Carpentier et Zackary Daneau) ; 22.12 Romain Carpentier (ass Lubomir Dinda et Jeremiah Luedtke) ; 34.50 Adam Young (ass Antoine Torres et Hugo Deberge) ; 39.49 Lubomir Dinda ; 57.42 Clément Thomas

Strasbourg : 05.18 Sébastien Trudeau (ass Alejandro Burgos Ramirez et Yann Quiniou) ; 06.41 Lucas Herrmann (ass Shanouk Boiteau et Zack Bross) ; 25.42 Louis Olive (ass Lucas Senechal et Enzo Poirot) ; 32.38 Lucas Herrmann (ass Shanouk Boiteau) ; 39.37 Louis Olive (ass Lucas Herrmann et Zack Bross) ; 45.34 Lucas Herrmann (ass Daniel Takkunen) ; 65.28 Daniel Takkunen Pénalités 6 minutes contre Dunkerque 10 minutes contre Strasbourg Le ton du match tout de suite donné



Tout le monde connaissant l’enjeu de cette rencontre et son importance à bien entamer ce match. Et c’est Strasbourg, qui au bout de seulement cinq minutes de jeu, ouvrait le score sur un contre bien négocié par Alejandro Burgos Ramirez et Sébastien Trudeau, conclu par ce dernier, qui menait son équipe en tant que capitaine (0-1 à 5’18).



Photographe : © Raphaël Vanbaelinghem

Pas le temps de célébrer pour les Strasbourgeois directement mis sous pression par les Corsaires déterminés à rapidement réagir.

Et c’était le cas puisque seulement 40 secondes plus tard, Hugo Deberge venait égaliser pour le HGD d’une frappe puissante après un engagement offensif remporté (1-1 à 6’01).



De quoi lancer ce match qui partait sur les mêmes bases que les quatre précédents. Cette fois-ci, c’était au tour de L’Étoile Noire de Strasbourg de répliquer puisque de nouveau 40 secondes après le but adverse, Lucas Hermann redonnait l’avantage à son équipe (1-2 à 6’41).



Comme à son style de jeu habituel, Dunkerque recollait au score sur une contre-attaque conclue par son défenseur Adam Lee Young d’une belle frappe en pleine lucarne opposée qui laissait les deux équipes à égalité pour la fin de cette première période (2-2 à 15’14).



Un second tiers sur les mêmes bases



Tout le temps menés depuis le début du match, les Corsaires profitaient d’un avantage numérique pour cette fois prendre les devants et tenter de mener ce match à leur rythme (3-2 à 22’12).



Malgré une autre supériorité numérique sur la glace pour les Corsaires, ces derniers ne parvenaient pas à en profiter face à la meilleure défense en infériorité numérique. Une opportunité ratée rapidement punie par les Alsaciens en confiance qui récupéraient un palet haut et recollaient au score (3-3 à 25’43).



Photographe : © Raphaël Vanbaelinghem

L’intensité de cette rencontre ne redescendait pas et sur un palet hasardeux devant les cages dunkerquoises, Lucas Hermann inscrivait un doublé (3-4 à 32’38).



Un doublé qui donnait des idées à Adam Lee Young, déjà buteur côté dunkerquois, qui imitait son adversaire strasbourgeois quelques minutes après (4-4 à 34’50).



Un match solide et disputé était attendu, mais pour ce match 5 décisif, les deux équipes se livraient bataille et personne ne lâchait. Chacune à leur tour, les deux équipes réagissaient aux offensifs de l’autre.

Opportuniste depuis le début de la série du quart de finale, les Strasbourgeois tiraient une nouvelle fois profit d’une pénalité concédée par Dunkerque pour de nouveau passer devant avant la fin du second tiers temps (5-4 à 39’37).



Mais une nouvelle, fois les Corsaires ne voulaient pas rentrer aux vestiaires derrière, et égalisaient par l’intermédiaire de Lubomir Dinda 10 secondes plus tard (5-5 à 39’50).



Quatre prolongations de suite en cinq matchs



Alors que L’Étoile Noire de Strasbourg avait repris l’avantage en début de troisième tiers (0-6 à 45'34), tout semblait se terminer en faveur des Alsaciens qui résistaient même à deux infériorités numériques successives. De quoi peser sur le mental des Dunkerquois et des supporters inquiets face à cette situation. C’est alors qu’à trois minutes de la fin du terme, le capitaine Dunkerquois Clément Thomas prenait ses responsabilités et redonnait espoir à toute une patinoire (6-6, 57’).



Photographe : © Raphaël Vanbaelinghem

Un but qui amenait une fois de plus les joueurs en prolongation, une quatrième fois de suite dans cette série ô combien serrée.



En difficulté lors des deux derniers matchs à l’extérieur, le HGD prenait les devants au début de ces prolongations et enchaînait les attaques, approchant même la qualification sur certaines occasions. Mais une contre-attaque en solitaire de Daniel Takkunen crucifiait les Dunkerquois (0-7 à 65'28) et effaçait tous leur rêve d’un titre et d’une montée en Ligue Magnus.



Une qualification strasbourgeoise surprenante, mais pas démérité après la bonne fin au vu du niveau de jeu proposé par les Alsaciens face à la meilleure équipe de cette fin de championnat. L’Étoile Noire de Strasbourg ira défier Caen ce samedi soir pour la première manche de cette demi-finale.



Photographe : © Raphaël Vanbaelinghem

