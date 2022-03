Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - 1/4 de Finale match 1 : Cholet vs Epinal 3 - 2 (0-0 1-1 1-1 0-0 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 19/03/2022 Cholet Glisséo [ Cholet ] [ Epinal ] Cholet s'impose aux tirs au but Pour ce premier match des ¼ de Finale du championnat de France de hockey sur glace de Division 1, après un sacré suspens c’est aux tirs au but que les équipes ont réussi à se départager. A ce petit jeu les Dogs de Cholet ont été les meilleurs et sont ressortis vainqueur de ce duel de haut vol, laissant Epinal sur sa faim signe de revanche qui promet pour le retour dans les Vosges. Cholet Glisséo, Hockey Hebdo Ludivine Hervet-Cabot le 21/03/2022 à 19:04 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Mme Picavet, assistée de MM.Simon et Métais Buts :

Cholet : 36:15 Alexis Svitac (ass Baptiste Couturier* et Ludovic Karsh) ; 54:47 Marc Beckstead (ass Louis Seignez et Ville Vepsalainen) ; 70:00 Jeremiah Luedtke

Epinal : ; 38:45 Martin Charpentier (ass Dominik Fujerik et Matus Rudzan) ; 53:39 Filip Nemcek (ass Armand Jayat et Tomas Rusina) Pénalités 8 minutes contre Cholet 8 minutes contre Epinal





1ère période

Ce premier match des quarts de finale des play-offs débute avec deux équipes qui mettent du temps à entrer dans le match mais avant de livrer une bataille, il faut jauger l’adversaire. Après quelques échanges le spinaliens Nathan Ganz (#19) est pénalisé pour un retenir la crosse à 3’44, offrant un premier power Play aux Dogs qui hélas n’en font rien.

Tout au long du tiers, les deux équipes se neutralisent et peinent à dominer le jeu laissant le tableau du score à zéro.



Crédit photo Caro Thiebault



2ème période

De retour du vestiaire, Epinal manque d’ouvrir le score après un superbe shoot de Filip Nemcek (#55) moins d’une minute après la reprise.



Le choletais Baptiste Couturier envoie le palet sur le poteau de la cage du cerbère spinalien Branislav Bernat (#33) et manque à son tour l’ouverture du score.



Faute de scorer, les esprits s’échauffent et les fautes s’additionnent. Alors que court une pénalité pour retard de jeu court, le vosgien Deniss Basktovs (#63) est pénalisé pour faire trébucher à 24’13. Alors les deux équipes jouent à 4 contre 4 durant quelques secondes avant que les Dogs ne connaissent une nouvelle supériorité numérique.



Nathan Ganz (Epinal #19) et Louis Seignez (Cholet #96) sont sanctionnés pour dureté à 29’34 et sont par conséquent substitués sur la glace. Drayson Pears (#7), quant à lui, part en prison pour un retard de jeu.



Puis au fil du jeu, une obstruction est sifflée contre Preston Ames (#8) permettant aux Choletais d’évoluer une nouvelle fois en supériorité numérique. Parti avec un power play 5 contre 4 le Dog Alexis Svitac (#26) en tire parti pour ouvrir le score assisté de Baptiste Couturier (#50) et Ludovic Karsk (#55) à 36’14 (1 - 0).



L’avantage est de courte durée pour les Dogs. Couturier (Cholet #50) casse sa crosse et les Spinaliens en profitent pour se replacer devant la cage de l’angevin Michael Luba (#1).

Deux minutes plus tard Martin Charpentier (Epinal #93) égalise (38’45) assisté de Dominik Fujerik (#66) et Mathus Rudzan (#78) (1 - 1).



C’est de nouveau au coude à coude que les équipes rentrent au vestiaire.



Credit Photo Caro Thiebault



3ème période

Ce dernier tiers débute à l’image des deux précédents. Choletais et Spinaliens se neutralisent. Les Dogs connaissent une mauvaise passe lorsque Joris Rama (Cholet #65) est pénalisé pour accrocher et que Filip Nemcek (#55) inscrit un second but pour Epinal assisté d’Armand Jayat (#74) et de Tomas Rusina (#13) à 53’37 (1 - 2) prenant ainsi l’avantage.



Toutefois la technicité et la motivation des joueurs du coach choletais Julien Pihant leur permettent de revenir à 2 - 2 sur un but de Mark Beckstead (Cholet #15) qui envoie le palet entre les jambes de gardien spinalien Branislav Bernat (#33), assisté de Louis Seignez (#96) et Ville Vepsalainen (#93) à 54’27.



Le reste du temps réglementaire ne permet pas aux deux équipes de se départager, les amenant naturellement à la prolongation.





Prolongation

La rencontre se poursuit durant 10 minutes de prolongation. Mark Beckstead (#15), Drayson Pears (#7) et Gage Torrel (#57) composent le trio de départ côté choletais.

Pour les Spinaliens, ce sont Tomas Rusina (#13), Anthony Rapenne (#25) et Dominik Fujerik (#66) qui entrent sur la glace.



Au terme de celle-ci, le score n’ayant pas évolué, la victoire se joue aux tirs au but.



Crédit photo Caro Thiebault



Tirs au but

Gage Torrel (#57) : ✘

Jeremiah Luedtke (#94) : ✓

Axel Tarabusi (#8) : ✘

EPINAL : Filip Nemcek (#55) : ✘

Mathus Rudzan (#78) : ✘

Anthony Rapenne (#25) : ✘

Preston Ames (#8) : ✘

Dominik Fujerik (#66) : ✘



Le partenaire des Dogs, l’Autre Usine, a distingué Dominique Fujerik (Epinal #66) et Michael Luba (Cholet #1) en fin de rencontre pour leur performance.

