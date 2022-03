Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - 1/4 de Finale match 1 : Mont-Blanc vs Neuilly/Marne 4 - 3 (1-0 1-1 2-2) Le 19/03/2022 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Neuilly/Marne ] La première aux Yétis Les Yétis du Mont-Blanc, au sortir d’une saison de très haute-volée accueillaient ce samedi soir les Bisons de Neuilly sur Marne dans la cadre de la première rencontre des quarts de finale de Division 1. Respectivement 4èmes et 5èmes du classement dans ce championnat ô combien passionnant, les deux formations allaient se livrer un duel âpre au scénario hitchcockien pour cette première rencontre disputée en play-offs. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : M. Richier le 20/03/2022 à 13:14 Tweeter FICHE TECHNIQUE



810 spectateurs Arbitres : M. Levasseur, assisté de Mme Cheyroux et M. Aman Buts :

Mont-Blanc : 13:28 Jérémy Arès (ass Jean-Christophe Houde et Numa Besson) ; 33:03 Ville Saloranta (ass Richard Aimonetto) ; 42:02 Eric Leger (ass Bruno Zabis) ; 54:51 Eric Leger (ass Kelvin Walz)

Neuilly/Marne : ; 21:15 Carter Popoff (ass Ryan Foss et Aleksandrs Galkins) ; 47:17 Zac Masson (ass Carmine Buono et Yoanne Lacheny) ; 57:58 Félix Brassard Pénalités 24 minutes dont 10 à Léger contre Mont-Blanc 41 minutes dont 5+20 à Foss contre Neuilly/Marne Beaucoup d’engagement, les Yétis devant !



Après un peu plus d’une minute de jeu en première, Mont-Blanc frappe à la porte nocéenne. Léger est proche de couper un service de Zabis venu de la gauche. L’entame est aux locaux et Houde en embuscade plein axe oblige Liem à un arrêt de la crosse, avant que le portier n’échappe à une déviation de Saloranta devant le filet. Neuilly réagit d’un tir plein centre de l’enclave que Goy touchait pour dévier le précieux. Le premier jeu de puissance Yéti ne donne rien dans cette partie intensément disputée. L’engagement est présent dans le premier dix, et la tendance se confirme dans les instants qui suivent. Avant le quart d’heure de jeu, le palet est mis à la cage par Jean-Christophe Houde. Un premier attaquant montblanais manque le rebond sur le côté gauche, mais le capitaine, Jérémy Arès, qui avait suivi, s’occupait de convertir dans une cage ouverte, 1-0 à 13’28. M. Richier Arès ouvre la marque Les Bisons tentent de profiter des contres après cette ouverture du score locale, pourtant les meilleures occasions sont aux locaux et Chatellard, en se retournant passait bien proche de donner un deuxième but d’avance aux siens dans une partie diablement disputée. Fin d’un agréable premier vingt, Mont-Blanc mène 1 but à 0.



Mont-Blanc pousse, Neuilly tient



Les débats démarrent sans round d’observation dans le deuxième acte. Besson sert Léger à la bleue après quinze secondes, mais le canadien voyait son compatriote Jordan Liem s’interposer de la botte. Neuilly, toujours mené d’une courte tête, n’est pas en reste, et voilà les Bisons en supériorité numérique après un peu plus de soixante seconde en 2ème. Popoff, servi en haut de l’enclave trouvait la faille, 1-1 à 21’15 [5-4]. La partie est une vraie rencontre de play-offs. Les deux équipes se livrent et les occasions sont partagées. Mont-Blanc obtient un jeu de puissance après cinq minutes dans ce tiers médian, et même une double supériorité de 25 secondes pour une faute de Galkins. Neuilly fait preuve d’une belle solidarité défensive dans l’exercice et s’offre à son tour un jeu de puissance pour une faute de Léger sur sa sortie de glace. M. Richier Neuilly pousse ! L’opposition est de haute-volée, mais les deux équipes ne se départagent pas. L’intensité monte d’un cran et les échauffourées se font plus nombreuses autour des filets. Zago et Popoff sont chassés, et le jeu reprend en territoire des Bisons. Sur un lancer venu de la bleue d’Aimonetto, Saloranta fait dévier devant Liem et redonne de l’avance aux siens à sept minutes de la fin de période, 2-1 à 33’03. Disputée comme depuis les premiers instants de ce duel, la possession devient davantage montblanaise après la seconde réalisation montagnarde de la soirée. Les hommes de Dusseau tentent de rapidement revenir dans une joute très intensément disputée par les deux collectifs, mais Mont-Blanc impose de plus nombreuses tentatives à Liem, qui parvenait à contenir les assauts rouges jusqu’en fin de période. Les Yétis sont devants et mènent 2 buts à 1.



Engagé jusqu’au bout !



Mont-Blanc entre parfaitement dans ce dernier vingt. Devant au score, la troupe des Alpes prend à défaut la défensive nocéenne, auteur d’un surnombre. Zabis lance, le puck est dévié et Léger qui avait suivi plein fer prenait Liem à défaut du revers côté droit, 3-1 à 42’02 [5-4]. M. Richier Léger auteur d'un doublé Neuilly, pourtant mené d’un break ne relâche pas ses efforts. Les blancs bénéficient d’un jeu de supériorité numérique et profitent de cette séquence de deux minutes pleines à 5 contre 4 pour amener le danger. Galkins oblige Goy à s’interposer de la botte, avant de revenir à la charge sur un slap de loin dont disposait le portier haut-savoyard. Neuilly insiste dans l’exercice, et la récompense intervient à 2 secondes du retour de Léger sur le glaçon. Masson est servi dans l’enclave et trouve la lucarne droite, 3-2 à 47’17. Tout reste à faire dans ce duel âpre et disputé. Si les locaux s’étaient montrés très performants en zone offensive dans le tiers précédent, leurs adversaires du soir le leur rendent bien en cette fin de rencontre. Pourtant, les hommes du 93 seront punis sur une grossière erreur en sortie de zone. A 5 minutes de la sirène, Besson intercepte le disque à la bleue et profite de l’appel de Léger. Le canadien perfore le filet gardé par Liem et redonne deux buts d’avance aux siens au meilleur moment possible, 4-2 à 54’51. Les Yétis s’accrochent à cet important succès dans ce premier affrontement des quarts de finale de play-offs. Neuilly et Dusseau posent leur temps mort à 3’19 de la fin de rencontre, et Liem sort de son but. Goy se montrait précieux sur le jeu à 6 contre 4. Le HCNM insiste sur sa double supériorité numérique et la défense montblanaise est héroïque pour maintenir le score à flot dans un formidable bazar installé devant le filet de Goy. Un tir de pénalité est pourtant offert au canadien Félix Brassard, qui venait disposer de Goy côté droit, 4-3 à 57’58. L’espoir renait malgré une sanction de 20’ dirigée contre Ryan Foss et la fin de partie devienait irrespirable lorsque Léger perdait ses nerfs sur sa bleue défensive, quittant les siens pour les derniers instants. L’ambiance est électrique sur la glace comme en tribune dans une incroyable fin de rencontre. Aucun but ne sera pourtant ajouté dans ce match numéro 1.



VICTOIRE DU HC MONT-BLANC ! Dans un duel âpre et disputé, les Yétis s’imposent 4 buts à 3 face aux Bisons de Neuilly. Une vraie rencontre de play-offs, ouverte, enlevée, avec beaucoup d’intensité, tant dans les duels physiques que dans la volonté de vaincre. La première est aux Yétis, mais les nocéens n’ont pas dit leur dernier mot. Le deuxième duel qui s’annonce du côté de Megève ce dimanche dès 18h30 s’annonce d’ores et déjà comme une nouvelle bataille. M. Richier Les duels ont été intenses ! © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur