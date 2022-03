Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - 1/4 de Finale match 2 : Mont-Blanc vs Neuilly/Marne 2 - 1 (1-0 1-1 0-0) Le 20/03/2022 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Neuilly/Marne ] D1 : Goy et Mont-Blanc doublent la mise Au lendemain d'un important succès lors de la première rencontre de play-offs, les Yétis du Mont-Blanc accueillaient, dans une belle ambiance, les Bisons de Neuilly sur Marne pour le match 2 de la série. Changement de décor puisqu'après Saint Gervais la veille, le Palais de Megève allait être le théâtre d'un deuxième round à spectacle entre les deux équipes ! Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 21/03/2022 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



787 spectateurs Arbitres : M. Peuriere assisté de Mme Boniface et de M. Creux-Beaugiraud Buts :

Mont-Blanc : 18.20 Arthur Cocar (ass Numa Besson et Ville Saloranta) ; 29.53 Numa Besson (ass Richard Aimonetto)

Neuilly/Marne : ; 37.36 Aleksandrs Galkins (ass Ryan Foss et Félix Brassard) Pénalités 18 minutes contre Mont-Blanc 12 minutes contre Neuilly/Marne Entame nocéenne, Mont-Blanc efficace.



Début de rencontre animé ! Les Yétis se créent une première énorme occasion avec sa première ligne offensive. Léger décalait Zabis, qui ouvrait la cage pour Walz. L’américain manquait de peu de débloquer dans un filet ouvert. Le premier powerplay est nocéen. Goy enfilait déjà le bleu de chauffe par deux fois de manières magistrales dans l’exercice et préservait le score nul face à une attaque nocéenne agressive dans le bon sens du terme. Mont-Blanc, dominateur lors du premier acte de la veille sur le plan de la possession, éprouve davantage de difficulté en ce début de match face à des Bisons incisifs devant le filet adverse, et qui n’hésitaient pas à venir porter les offensives sur des tentatives lointaines. Neuilly domine aux occasions, et les joueurs des Alpes se rendent coupables d’imprécisions les empêchant de développer leur jeu dans ce premier vingt. Alexandre JUILLET Les nocéens poussent pour tenter de renverser les Yétis Pourtant, quelques bonnes situations se présentent. Léger, puis Besson une minute plus tard amènent le danger sans déjouer Liem. Chatellard en contre et en solo tente à son tour de réveiller la cavalerie, mais le cerbère tient bon dans une fin de période plus libérée côté local. Dans le bon tempo, les locaux obtiennent une supériorité pour une obstruction sur le meilleur buteur montblanais Éric Léger. Le 5 contre 4 se met en marche pour la troupe locale. Saloranta descend le disque à Numa Besson. Le #32 remisait pour Arthur Cocar, qui d’un tir tendu et dévié à mi-hauteur, trompait le portier nocéen pour la première fois de la soirée, 1-0 à 18’20 [5-4]. Les verts et rouges forcent la décision au meilleur des moments et regagnent les vestiaires avec un but d’avance.



Mont-Blanc s’indiscipline, Neuilly pilonne



L’entame de deuxième voit les joueurs de Guimard obtenir la première occasion. Sur un cafouillage, Devouassoux hérite du puck à bout portant, mais Liem est décisif et précieux. Dans la minute qui suit, Léger s’envole sur un lancer et une crosse cassée de Roussel en entrée de territoire défensif des Yétis. Le sniper est retenu, s’extirpe du marquage, mais manque la cible. Il sera rattrapé par la patrouille quelques secondes plus tard, purgeant deux minutes au banc. Goy s’interpose une nouvelle fois pour protéger le coffre fort d’une ferme mitaine devant Foss, et le jeu d’infériorité se poursuit, offrant à Chatellard une échappée. Contré par un bon retour de Galkins, le français est déséquilibré et frappe la bande de plein fouet, heureusement sans gravité. Mont-Blanc est volontaire depuis l’entame du tiers médian. Aimonetto descend le disque à Numa Besson, qui d’un tir longue distance, venait prendre à défaut le portier bison, 2-0 à 29’53. Alexandre JUILLET Besson redonne deux unités d'avance aux siens Les hommes de Dusseau tentent de réagir après ce break, mais la défensive montblanaise est à son aise et défendait crânement, aidée par un Goy précieux à plusieurs reprises en milieu de match. Les tirs commencent à se multiplier pour les joueurs de région parisienne. À l’inverse, les Yétis s’endorment sans raison apparente. Neuilly pousse fort sentant la possibilité d’un retour dans une opposition qui semblait leur échapper. Les Yétis traversent une période de turbulences depuis plusieurs minutes, et deux punitions coup sur coup viennent obscurcir encore un peu plus le tableau. La solidarité est remarquable dans l’exercice. Pourtant, et malgré un break que s’emmenait Chatellard à 3 contre 5, Neuilly va réduire l’écart à 2’30 du terme de cet acte II. Galkins récupère la rondelle et parvient à battre un Victor Goy jusque-là impérial dans le jeu d’infériorité des siens, 2-1 à 37’36 [5-4]. L’indiscipline ronge le contingent de Saint-Gervais/Megève. Le HCNM 93 récompense sa bonne période, et les punitions se succèdent dangereusement à l’autre bord. La période s’achève sur le score de 2 buts à 1 dans une rencontre qui comme la veille se révélait très enlevée. Tout reste à faire dans ce troisième acte.



Au courage !



L’entame de troisième voit Mont-Blanc effacé le powerplay bison, mais faire face à des situations offensives visiteuses. Les blancs du soir provoquent leur chance de revenir au score dans une partie toujours indécise. Les locaux ont un train de retard dans leurs intentions, pourtant, le break est proche de refaire surface sur une échappée de Léger. L’occasion se représente quelques instants plus tard pour le numéro 11, mais cette fois, poussé dans le dos, il vient heurter le portier. Un jeu de puissance est institué pour les hôtes du soir, et même un double avantage numérique dont ne profiteront pas les verts pour s’échapper au score, à leur tour repris par les officiels dans un jeu extrêmement tendu ou chaque duel, chaque contact fait l’objet de discussion sur les bancs. Neuilly pousse alors que le chronomètre affiche 8’04 à faire et Goy est séché par une crosse haute qu’un attaquant bison avait laissé trainer dans son geste vers le but. La troupe de Dusseau est entreprenante, celle de Guimard déterminée à tuer le match, mais le scénario de ce deuxième round n’a toujours pas désigné son vainqueur. Alexandre JUILLET Aimonetto tout proche de tuer le match en 3ème Les mitards ne désemplissent pas. À tout juste 5 minutes de la fin du temps réglementaire, Mont-Blanc est chassé. Devouassoux fait trébucher son opposant en zone offensive et les Bisons ont une nouvelle opportunité de mettre à mal Goy et son arrière-garde. Heureusement pour eux, les locaux s'emparent de la quasi-intégralité des mises au jeu dans ce troisième vingt, leur permettant de dégager leur camp sous la pression de Galkins, très en vue, et des siens. Le portier alpin sauve la maison et le score reste en faveur des locaux dans des instants insoutenables pour le public présent. Neuilly pousse à l’aube des trois dernières minutes, mais Masson, dans un excès d’engagement après un palet gelé par le portier montblanais est chassé. Dans une fin de match à bout de souffle, Mont-Blanc s’accroche à ce second succès ô combien important pour la suite !



VICTOIRE DU HC MONT-BLANC 2 buts à 1 face aux Bisons de Neuilly sur Marne. Neuilly extrêmement volontaire aura arrosé la cage montblanaise à de multiples reprises avec 48 lancers, mais se sera heurté à un excellent Victor Goy (47 arrêts) et à une défense solidaire. Mont-Blanc de son côté, devra absolument corriger le tir aux chapitres des pénalités et éviter la panne de puissance connue dans la deuxième partie de ce round II. Les Bisons de leur côté, devront trouver la clé pour soigner leur efficacité devant le but pour tenter de revenir dans la série, à domicile. Mont-Blanc mène désormais 2 à 0 dans la série. Une victoire à Neuilly mercredi soir offrirait la qualification pour les demi-finales aux joueurs de Guimard. Rendez-vous mercredi pour le 3ème acte ! Alexandre JUILLET L'un des grands artisans du succès local, Victor Goy, célèbre ! © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur