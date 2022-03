Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - 1/4 de Finale match 4 : Neuilly/Marne vs Mont-Blanc 4 - 6 (1-1 2-3 1-2) Le 24/03/2022 Patinoire de Neuilly [ Neuilly/Marne ] [ Mont-Blanc ] Mont-Blanc dans le dernier carré ! Neuilly a réduit l'écart dans la série. Au terme d'un match 3 dominé par des nocéens, qui auront pris plus de risques que leurs adversaires mercredi, la formation de Dusseau est revenu à une longueur dans la série. Patinoire de Neuilly, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 25/03/2022 à 10:25 Tweeter FICHE TECHNIQUE



346 spectateurs Arbitres : M. Drif assisté de Mme Torribio-Rousselin et M. Simon Buts :

Neuilly/Marne : 07:00 Félix Brassard (ass Carter Popoff et Benoit Valier ) ; 24.44 Bruno Baldris Valls (ass Zac Masson et Christophe Tiramani) ; 39.22 Benoit Valier (ass Michaël Gillespie et Yoanne Lacheny) ; 49.43 Félix Brassard (ass Ryan Foss et Carter Popoff)

Mont-Blanc : ; 14:58 Jérémy Arès (ass Samuel Guer* et Arthur Cocar) ; 29.01 Victor Baillard (ass Arthur Cocar et Valérian Croz) ; 32.30 Kelvin Walz (ass Eric Leger et Maxime Bataillé) ; 35.03 Jérémy Arès (ass Jean-Christophe Houde et Eric Leger) ; 42.11 Ville Saloranta (ass Richard Aimonetto et Numa Besson) ; 58.19 Ville Saloranta Pénalités 16 minutes contre Neuilly/Marne 10 minutes contre Mont-Blanc Le match 4 qui allait se jouer ce jeudi allait déterminer si oui ou non les deux contingents poursuivaient une bataille féroce entreprise depuis le premier face-off jeté samedi dernier dans l'antre de Saint-Gervais, ou si la troupe de Julien Guimard allait être capable de forcer la décision pour se hisser dans le dernier carré.



Des débuts équilibrés



Pas de round d'observation entre les deux équipes ce jeudi. Les joueurs du Mont-Blanc sont chassés d'entrée et Léger, qui avait fait trébucher son opposant est envoyé au banc d'infamie pour deux minutes. L'indiscipline marque cette entame et le début de match est haché par les coups de sifflets à répétition. Alexandre JUILLET Le début de rencontre est disputé ! Chaque équipe s'assoit à son banc. Les occasions sont contenues par la troupe montagnarde, qui de retour à 5 est toute proche d'allumer la sirène une première fois. Léger en échappée frappe le poteau droit. Le score se débloque avant la mi-tiers pour les locaux. Sur un turnover concédé à la bleue, voici les Bisons devant au score. Popoff lance, Brassard saute sur le retour accordé et ouvre le score, 1-0 à 7'00. La partie est à l'image de la série, diablement disputée, mais à l'inverse de la veille, les visiteurs n'hésitent pas à se projeter davantage et à imposer un pressing plus important à leurs adversaires. Les occasions deviennent montblanaise au fur et à mesure que le chronomètre s'égrène et l'égalisation intervient au quart de jeu. Servi après un bon travail conjugué d'Arthur Cocar et Samuel Guer, Jérémy Arès manque le premier geste, mais, le second, est lui concrétisé, 1-1 à 14'58. Les hommes de Guimard occuepent l'enclos des Bisons dans cette fin de période, mais les joueurs de Dusseau demeurent dangereux dans leurs tentatives de contres. Fin du premier acte. Les deux équipes sont dos à dos dans une partie intense.



Les Yétis se détachent !



Dès les premiers instants du tiers médian, Houde obtient une belle opportunité de un contre un suite à un bon relais, mais son tir fuit le cadre. Neuilly s'offre à son tour une belle situation sur un contre à 3 contre orchestré par Auvitu. Les haut-savoyards peuvent compter sur leur portier qui emportait les deux premiers duels, mais devait s'incliner sur un but accordé au retour à Baldris côté droit, 2-1 à 24'44. Douche froide pour les Yétis, qui peinent à retrouver leurs esprits après ce second but encaissé. Brassard est proche d'ajouter une unité supplémentaire dans un réel temps fort nocéen. Les rouges sont volontaires et mettent les arrières de Saint-Gervais/Megève au supplice, mais la défensive et Goy sont solidaires pour maintenir le cap. L'orage passe, Mont-Blanc va mieux et réagit sur un tir de Léger que contrait le défenseur, avant que Devouassoux n'en hérite seul en pleine enclave et ne voit le cerbère s’imposer du bâton. Les joueurs des hautes-vallées sont bien en place et voilà que s'en vient un petit évènementce jeudi à Neuilly sur Marne, avec un premier but chez les professionnels pour le jeune Victor Baillard, 17 ans. Le jeune espoir lancé en break déshabille Liem et trouve la partie supérieure du revers, 2-2 à 29’01. Cette égalisation à mi-match redonne du tonus et Saloranta, qui avait reçu un mauvais coup dans le slot voyait ses coéquipiers s'offrir un powerplay. Le siège est fait dans la zone, les lancers suivent. Walz dans le cafouillage fait franchir la ligne au disque, 2-3 à 32’30. Alexandre JUILLET Kelvin Walz inscrit un but important Le temps fort est désormais très largement dirigé côté alpin. Le travail entreprit paie pour la troupe montagnarde. Le jeu de possession autour du filet est remarquable et le capitaine montre à nouveau la voie. Léger et Houde transporte le palet, Arès de près trouve l'ouverture et double la mise, 2-4 à 35’02 [5-4]. Les minutes s'écoulent et la fin de tiers offre du jeu. Neuilly mené d’un break ne relâche pas la bride. Sur l'engagement, Valier se retrouve seul dans la zone dangereuse et fusille Goy pour rapprocher les siens, 3-4 à 39’22. Neuilly réduit la marque au meilleur moment possible et recolle à 4-3 juste avant le retour aux vestiaires.



Fin de match à suspense !



Un powerplay est immédiatement instauré en début de troisième période. Les Bisons sont alors sous pression, et le club du 74 frappe au meilleur moment pour la troupe Guimard. Aimonetto réalise un petit numéro et permet à Saloranta plein slot de toucher la cible avec l'aide de l'équerre d'un tir puissant, 3-5 à 42’11. Malgré ce nouveau break d’avance, les coéquipiers du letton Aleksandrs Galkins mettent les bouchées doubles pour revenir au score. Neuilly ne lâche rien. Lacheny touche la base du montant gauche et le break tient. Il reste un gros quart d'heure à jouer lorsque le canadien Éric Léger est envoyé au point d’engagement pour s’élancer sur un tir de pénalité. Le canadien embarque son vis-à-vis mais frappe de plein fer la barre transversale du but de Jordan Liem. Ce troisième est disputé. Une pénalité évitable au Mont-Blanc est sifflée pour retard de jeu, suite à un deuxième avertissement distribué par Monsieur Drif ce jeudi. Un 4 contre 3 est institué. Le HCNM 93 pousse fort, mais Victor Goy se montre le plus prompt et soulage les siens à plusieurs reprises. La tension est insoutenable sur les deux bancs. Avec 10'30 à faire dans une partie toujours indécise, Arès est proche de tuer le match sur une reprise, mais les montblanais sont à l'inverse chassés et offrent une nouvelle cartouche à 5 contre 4 à la troupe de Dusseau. Dans cette série, il était écrit que rien ne serait donné à l'une et l'autre des formations. Brassard hérite du puck en jeu de puissance et n'hésite pas une seconde, frappant la barre et venant réduire le score à un homme de plus, 4-5 à 49’43 [5-4]. La pression est insoutenable sur les bancs au fur et à mesure que le temps passe. Alexandre JUILLET Les duels sont rudes en play-offs Saloranta est proche de tuer le suspens à 5'32 du terme, mais Liem en un contre un sort vainqueur de son duel ô combien important. Le suspense ronge les acteurs et spectacteurs. Neuilly pousse, tente son va-tout et sort son portier, mais Mont-Blanc est ce jeudi soir... déterminé à terminer la série. Liem quitte son but, les haut-savoyards restent compactes. Saloranta hérite du disque en milieu de glace et trouve le filet désert faisant exulter son banc qui se levait comme un seul homme, 4-6 à 58’18.



Victoire du HC Mont-Blanc 6 buts à 4 ! QUALIFICATION DES YÉTIS pour les demi-finales de Division 1 ! Au terme d’une 4ème rencontre une nouvelle fois extrêmement serrée, les joueurs de Julien Guimard sortent du piège tendu par Dusseau et ses hommes. Accrocheuse, l’équipe des Bisons de Neuilly sur Marne s’arrête là. Les Yétis récompensent leur excellente saison et accrochent le dernier carré de la compétition au terme d'une série remportée 3 victoires à 1. Une série de matchs d'un très bon niveau général et des rencontres qui se seront toujours joué à des détails. Les montagnards tamponnent leur ticket pour l'espace et retrouveront le carré d'As dès la fin de semaine prochaine. Reste désormais à déterminer l'adversaire des Yétis dans le cadre de ces demi-finales. Alexandre JUILLET Mont-Blanc se qualifie pour les demi-finales !

