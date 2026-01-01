Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - 1/8 de Finale - Match 1 : Morzine-Avoriaz vs Valenciennes 5 - 2 (1-0 2-2 2-0) Le 10/03/2026 Morzine (Palais des sports) [ Morzine-Avoriaz ] [ Valenciennes ] Morzine lance parfaitement sa série Devant 1270 spectateurs à la patinoire de Morzine-Avoriaz, les Pingouins ont pris la première manche de leur série de play-offs face aux Diables Rouges de Valenciennes. Plus entreprenants offensivement, les Haut-Savoyards se sont imposés 5-2 dans un match rythmé où ils ont su répondre immédiatement aux temps forts nordistes. Morzine (Palais des sports), Hockey Hebdo Gaëtan Boucheret / © Photographe Melinda Berthot le 12/03/2026 à 08:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1270 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Peurière assistés de MM. Creux-Beaugiraud et Almeras Buts :

Morzine-Avoriaz : 17.27 Patrik Machac (ass Robin Lebrun-Gilbert et Félix Morozov) ; 25.35 Adam Maheut (ass Maxime Zyuzyakin et Cooper Swift) ; 28.06 Konstantin Kebets (ass Maxime Zyuzyakin et Adam Maheut) ; 48.35 Adam Maheut (ass Alix Bellanger et Thibault Delale) ; 58.58 Patrik Machac

Valenciennes : ; 22.46 Dominic Vidoli (ass Jules Renault et Gaspard Vanwormhoudt) ; 25.04 Esteban Voiturier* (ass Matthew Vermaeten et Dominic Vidoli) Pénalités 10 minutes contre Morzine-Avoriaz 25 minutes dont 5 à Gincourt et 10 à Vermaeten contre Valenciennes







Photographe © Melinda Berthot



Premier tiers

Les Pingouins entrent bien dans la rencontre et se montrent les plus dangereux offensivement. Face à eux, Tonin Caubet est rapidement sollicité pour maintenir les siens dans la partie. Valenciennes obtient quelques séquences intéressantes mais la défense morzinoise reste bien organisée autour de Jiri Blazek. La délivrance arrive finalement en supériorité numérique : à 17’27, Patrik Machac conclut une belle combinaison avec Robin Lebrun Gilbert et Feliks Morozov pour ouvrir le score. Morzine mène logiquement à la première pause (1-0).



Photographe © Melinda Berthot



Deuxième tiers

Le début de période relance totalement la rencontre. Dominic Vidoli égalise à 22’46, profitant d’une phase bien construite par Renault et Vanwormhoudt. Deux minutes plus tard, les Diables Rouges prennent même l’avantage en supériorité numérique grâce à Esteban Voiturier (25’04). Mais Morzine réagit immédiatement : Adam Maheut remet les deux équipes à égalité trente secondes plus tard (25’35). Portés par leur public, les Pingouins poursuivent leur pression et Konstantin Kebets redonne l’avantage aux locaux à 28’06. Le jeu devient ensuite plus physique et les pénalités se multiplient, mais Morzine conserve son avance avant le dernier tiers (3-2).



Photographe © Melinda Berthot



Troisième tiers

Les Pingouins prennent progressivement le contrôle du match. Valenciennes tente de rester au contact mais peine à se montrer réellement dangereux. À 48’35, Adam Maheut s’offre un doublé et donne un peu d’air aux locaux. En fin de rencontre, les Diables Rouges tentent un dernier pari en sortant leur gardien, mais Patrik Machac profite de la cage vide pour inscrire le cinquième but à 58’58 malgré l’infériorité numérique morzinoise. Morzine s’impose finalement 5-2.



Photographe © Melinda Berthot



Conclusion

Les Pingouins débutent idéalement leur série et prennent l’avantage dans ce premier tour. Valenciennes devra rapidement corriger ses erreurs pour espérer revenir dans la confrontation.

Ce premier duel entre le 8e et le 9e de la saison régulière a tenu ses promesses avec une rencontre engagée et disputée. Morzine a rapidement pris l’initiative du jeu et a logiquement ouvert la marque en fin de premier tiers. Valenciennes a toutefois parfaitement réagi au retour des vestiaires en renversant brièvement la situation. Mais la réponse des Pingouins ne s’est pas fait attendre : deux buts rapides leur ont permis de reprendre l’avantage avant de contrôler la troisième période et d’assurer leur succès en fin de match.Les Pingouins entrent bien dans la rencontre et se montrent les plus dangereux offensivement. Face à eux, Tonin Caubet est rapidement sollicité pour maintenir les siens dans la partie. Valenciennes obtient quelques séquences intéressantes mais la défense morzinoise reste bien organisée autour de Jiri Blazek. La délivrance arrive finalement en supériorité numérique : à 17’27, Patrik Machac conclut une belle combinaison avec Robin Lebrun Gilbert et Feliks Morozov pour ouvrir le score. Morzine mène logiquement à la première pause (1-0).Le début de période relance totalement la rencontre. Dominic Vidoli égalise à 22’46, profitant d’une phase bien construite par Renault et Vanwormhoudt. Deux minutes plus tard, les Diables Rouges prennent même l’avantage en supériorité numérique grâce à Esteban Voiturier (25’04). Mais Morzine réagit immédiatement : Adam Maheut remet les deux équipes à égalité trente secondes plus tard (25’35). Portés par leur public, les Pingouins poursuivent leur pression et Konstantin Kebets redonne l’avantage aux locaux à 28’06. Le jeu devient ensuite plus physique et les pénalités se multiplient, mais Morzine conserve son avance avant le dernier tiers (3-2).Les Pingouins prennent progressivement le contrôle du match. Valenciennes tente de rester au contact mais peine à se montrer réellement dangereux. À 48’35, Adam Maheut s’offre un doublé et donne un peu d’air aux locaux. En fin de rencontre, les Diables Rouges tentent un dernier pari en sortant leur gardien, mais Patrik Machac profite de la cage vide pour inscrire le cinquième but à 58’58 malgré l’infériorité numérique morzinoise. Morzine s’impose finalement 5-2.Les Pingouins débutent idéalement leur série et prennent l’avantage dans ce premier tour. Valenciennes devra rapidement corriger ses erreurs pour espérer revenir dans la confrontation.

Analyse

Avec 44 tirs contre 29, Morzine a clairement dominé les débats offensifs. L’efficacité du duo Machac–Maheut, auteur de quatre buts à eux deux, a fait la différence. Valenciennes a montré de bonnes séquences, notamment au début du deuxième tiers, mais a trop souvent été pénalisé et a manqué de constance dans le jeu. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...