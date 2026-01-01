Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - 1/8 de Finale - Match 2 : Dunkerque vs Lyon 4 - 3 (1-2 1-0 2-1) Le 13/03/2026 Dunkerque (Patinoire Michel Raffoux) [ Dunkerque ] [ Lyon ] Dunkerque arrache la victoire et pousse Lyon au match décisif Dans une rencontre intense et disputée à la patinoire Michel-Raffoux, les Corsaires de Dunkerque ont pris le meilleur sur les Lions de Lyon (4-3) lors du deuxième match du premier tour de la série finale de Division 1. Après un début de match idéal des Lyonnais, Dunkerque a su renverser la situation grâce notamment à un doublé de Rayan Belharfi. Ce succès permet aux Nordistes d’égaliser dans la série et d’arracher un troisième et ultime match décisif, programmé dimanche à Lyon. Dunkerque (Patinoire Michel Raffoux), Hockey Hebdo Gaëtan Boucheret le 14/03/2026 à 19:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1417 spectateurs Arbitres : MM. Laboulais et Salmon assistés de MM. Baudoin et Fonteneau Buts :

Dunkerque : ; 13.03 Rayan Belharfi (ass Danick Bouchard) ; 28.58 Rayan Belharfi (ass Théo Lanvers et Romain Carpentier) ; 51.15 Théo Lanvers (ass Matias Sointu et Romain Carpentier) ; 53.10 Clément Thomas (ass Romain Carpentier et Rayan Belharfi)

Lyon : 06.07 Dmitri Dudkin (ass Deni Elabiyev) ; 06.56 Rocco Andreacchi (ass Peter Valier et Lucas Chautant) ; 59.02 Rocco Andreacchi (ass Maxence Leroux et Jack Tucker) Pénalités 16 minutes dont 10 à Thomas contre Dunkerque 12 minutes contre Lyon







Premier tiers : Lyon frappe vite, Dunkerque réagit

La rencontre démarre avec beaucoup d’intensité et une première pénalité lyonnaise pour surnombre qui met rapidement les Lions sous pression. Mais ce sont pourtant les visiteurs qui frappent les premiers. À la 6e minute, Dmitrii Dudkin ouvre la marque pour Lyon avant que Rocco Andreacchi ne double la mise moins d’une minute plus tard, concrétisant l’excellent début de match des Rhodaniens.

Piqués au vif, les Corsaires se remettent progressivement dans le match et trouvent la faille à la 13e minute par Rayan Belharfi, bien servi par Danick Bouchard. Dunkerque réduit l’écart et relance la rencontre avant la première pause, Lyon conservant toutefois l’avantage 2-1.





Deuxième tiers : Belharfi remet les équipes à égalité

Le deuxième tiers est plus fermé et marqué par un jeu physique où les deux équipes cherchent à prendre l’ascendant territorial. Lyon se procure davantage de tirs, mais tombe sur un Michael Luba vigilant dans la cage dunkerquoise.

Une pénalité lyonnaise pour retard de jeu change finalement la donne. En supériorité numérique, Rayan Belharfi s’offre un doublé à la 29e minute, bien servi par Theo Lanvers et Romain Carpentier. Dunkerque revient ainsi à hauteur (2-2) et redonne de l’élan à son public. Malgré plusieurs occasions de part et d’autre, le score reste inchangé jusqu’à la seconde pause.





Troisième tiers : Dunkerque fait le break, Lyon échoue de peu

Le dernier tiers est particulièrement animé avec plusieurs pénalités et des séquences de jeu hachées. Dunkerque profite finalement de ce contexte pour prendre l’avantage à la 51e minute grâce à Theo Lanvers, bien servi par Matias Sointu et Romain Carpentier.

Deux minutes plus tard, une nouvelle supériorité numérique permet aux Corsaires d’accentuer leur avance par Clément Thomas, parfaitement servi par Carpentier et Belharfi. Menés 4-2, les Lions tentent alors le tout pour le tout. Damien Raux sort son gardien en fin de match pour ajouter un attaquant supplémentaire.

Cette pression finit par payer à 59:02 lorsque Rocco Andreacchi inscrit son deuxième but de la soirée et ramène Lyon à une longueur. Malgré une ultime tentative avec la cage vide, les Lyonnais ne parviennent pas à égaliser avant la sirène.





Conclusion

Solides et opportunistes dans les moments clés, les Corsaires de Dunkerque ont su inverser la dynamique d’un match pourtant mal engagé. Les Lions de Lyon, malgré une belle domination offensive et une fin de rencontre courageuse, repartent battus mais restent en vie dans cette série finale.

Tout se jouera désormais lors d’un troisième et dernier match décisif, dimanche à Lyon, pour déterminer le champion de Division 1.



Analyse de la rencontre

Cette rencontre illustre parfaitement l’équilibre entre les deux formations. Lyon a dominé au niveau des tirs (39 contre 35) et des engagements gagnés (44 contre 34), preuve d’une présence offensive constante. Pourtant, l’efficacité a été du côté dunkerquois.

Le jeu de puissance a été un facteur clé : Dunkerque a su convertir ses opportunités en supériorité numérique, notamment dans le troisième tiers, ce qui a permis de faire la différence. Rayan Belharfi, auteur d’un doublé et impliqué sur un troisième but, a été l’homme fort de la rencontre.

Côté lyonnais, la première ligne offensive s’est montrée dangereuse, notamment Andreacchi, auteur de deux buts, tandis que Peter Valier a été désigné meilleur joueur lyonnais. Mais les pénalités concédées à des moments cruciaux ont coûté cher aux Lions.

La série est désormais totalement relancée. Avec un match décisif à domicile, Lyon aura l’avantage de la glace, mais Dunkerque arrive avec la confiance d’un groupe capable de renverser la situation et de se montrer très efficace dans les moments décisifs. Dimanche, il n’y aura plus de calcul : le vainqueur sera champion. Menés rapidement après un début de match parfaitement maîtrisé par les Lions, les Corsaires ont su faire preuve de caractère pour revenir progressivement dans la rencontre. Dunkerque a pu compter sur l’efficacité offensive de Rayan Belharfi et sur un jeu de puissance déterminant dans les moments clés. Malgré une domination au tir et une fin de match très offensive, Lyon n’a pas réussi à combler totalement son retard, même si Rocco Andreacchi a entretenu l’espoir jusqu’aux dernières secondes. Avec cette victoire 4-3, Dunkerque remet les compteurs à égalité dans la série et force la tenue d’un match 3 décisif.La rencontre démarre avec beaucoup d’intensité et une première pénalité lyonnaise pour surnombre qui met rapidement les Lions sous pression. Mais ce sont pourtant les visiteurs qui frappent les premiers. À la 6e minute, Dmitrii Dudkin ouvre la marque pour Lyon avant que Rocco Andreacchi ne double la mise moins d’une minute plus tard, concrétisant l’excellent début de match des Rhodaniens.Piqués au vif, les Corsaires se remettent progressivement dans le match et trouvent la faille à la 13e minute par Rayan Belharfi, bien servi par Danick Bouchard. Dunkerque réduit l’écart et relance la rencontre avant la première pause, Lyon conservant toutefois l’avantage 2-1.Le deuxième tiers est plus fermé et marqué par un jeu physique où les deux équipes cherchent à prendre l’ascendant territorial. Lyon se procure davantage de tirs, mais tombe sur un Michael Luba vigilant dans la cage dunkerquoise.Une pénalité lyonnaise pour retard de jeu change finalement la donne. En supériorité numérique, Rayan Belharfi s’offre un doublé à la 29e minute, bien servi par Theo Lanvers et Romain Carpentier. Dunkerque revient ainsi à hauteur (2-2) et redonne de l’élan à son public. Malgré plusieurs occasions de part et d’autre, le score reste inchangé jusqu’à la seconde pause.Le dernier tiers est particulièrement animé avec plusieurs pénalités et des séquences de jeu hachées. Dunkerque profite finalement de ce contexte pour prendre l’avantage à la 51e minute grâce à Theo Lanvers, bien servi par Matias Sointu et Romain Carpentier.Deux minutes plus tard, une nouvelle supériorité numérique permet aux Corsaires d’accentuer leur avance par Clément Thomas, parfaitement servi par Carpentier et Belharfi. Menés 4-2, les Lions tentent alors le tout pour le tout. Damien Raux sort son gardien en fin de match pour ajouter un attaquant supplémentaire.Cette pression finit par payer à 59:02 lorsque Rocco Andreacchi inscrit son deuxième but de la soirée et ramène Lyon à une longueur. Malgré une ultime tentative avec la cage vide, les Lyonnais ne parviennent pas à égaliser avant la sirène.Solides et opportunistes dans les moments clés, les Corsaires de Dunkerque ont su inverser la dynamique d’un match pourtant mal engagé. Les Lions de Lyon, malgré une belle domination offensive et une fin de rencontre courageuse, repartent battus mais restent en vie dans cette série finale.Tout se jouera désormais lors d’un troisième et dernier match décisif, dimanche à Lyon, pour déterminer le champion de Division 1.Cette rencontre illustre parfaitement l’équilibre entre les deux formations. Lyon a dominé au niveau des tirs (39 contre 35) et des engagements gagnés (44 contre 34), preuve d’une présence offensive constante. Pourtant, l’efficacité a été du côté dunkerquois.Le jeu de puissance a été un facteur clé : Dunkerque a su convertir ses opportunités en supériorité numérique, notamment dans le troisième tiers, ce qui a permis de faire la différence. Rayan Belharfi, auteur d’un doublé et impliqué sur un troisième but, a été l’homme fort de la rencontre.Côté lyonnais, la première ligne offensive s’est montrée dangereuse, notamment Andreacchi, auteur de deux buts, tandis que Peter Valier a été désigné meilleur joueur lyonnais. Mais les pénalités concédées à des moments cruciaux ont coûté cher aux Lions.La série est désormais totalement relancée. Avec un match décisif à domicile, Lyon aura l’avantage de la glace, mais Dunkerque arrive avec la confiance d’un groupe capable de renverser la situation et de se montrer très efficace dans les moments décisifs. Dimanche, il n’y aura plus de calcul : le vainqueur sera champion. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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