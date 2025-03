Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - 1/8 de Finale - Match 2 : Mont-Blanc vs Neuilly/Marne 3 - 2 (0-1 1-1 2-0) Le 15/03/2025 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Neuilly/Marne ] Mont-Blanc force un match 3 ! Match numéro 2 entre les Yétis du Mont-Blanc et les Bisons de Neuilly ce samedi soir à Saint-Gervais ! Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 16/03/2025 à 13:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



963 spectateurs Arbitres : MM. Bernoussi et Barcelo assistés de MM. Aumeras et Biot Buts :

Mont-Blanc : ; 27.14 Théo Larroque ; 42.35 Arthur Cocar (ass Thibault Chatellard et Eric Leger) ; 58.50 Nathan Ferreira-Reis (ass Fyodor Yarovinsky et Marius Ceret)

Neuilly/Marne : 08.45 Boulat Galimov (ass Romans Nekludovs et Nick Prestia) ; 22.42 Maxime Mathieu (ass Romans Nekludovs et Alexander Yakimenko) Pénalités 2 minutes contre Mont-Blanc 4 minutes contre Neuilly/Marne



Au sortir d’un revers au match 1 de la série opposant les Yétis du Mont-Blanc aux Bisons de Neuilly, les hommes de Romain Sadoine et Étienne Croz accueillaient les franciliens ce samedi soir dans le cadre du 2ème duel de ces huitièmes de finale de Division 1. Un match capital pour le club local puisqu’une défaite serait synonyme d’élimination. Une victoire en revanche, forcerait la tenue d’un match 3 et une finale qui se disputerait le dimanche (18h00) sur la glace de Saint-Gervais, théâtre de l’affrontement du soir.



Les Bisons prennent les devants



Goy gardait le filet montblanais et faisait face à Pawelek côté nocéen. Des locaux qui tentaient d’imposer le rythme dans ces premiers instants. Les deux occasions inaugurales nettes viennent de Léger et Vasilyev, mais sont détournées par le portier visiteur et sa défensive. Plaire avait le première banderille visiteuse après 5 minutes sur un tir venu de l’axe qui fuyait le cadre de Victor Goy, honoré en début de match aux côtés d’Arthur Cocar, Victor Orset et Matthias Terrier, dont les fins de carrière avaient été annoncé par le club cette semaine. Après seulement 7’ de jeu, l’artilleur russe Anton Vasilyev était touché en zone offensive et sorti avec l’aide de ses coéquipiers. Une blessure à un genou qui ne permettra pas au public de revoir le fantasque attaquant sur le glaçon saint-gervolain. L’intensité est bien présente dans ces premières minutes. En relais avec Altybarmakyan, Valer’ Croz avait sa chance, mais son tir fuyait l’équerre. Neuilly répondait et ouvrait la marque sur une action rondement menée. Alerté par Nekludovs dans la profondeur, Galimov se présentait face à Goy et le battait en un contre un sous les bottes, 0-1 à 8’45. Alexandre JUILLET Galimov ouvre le score pour les Bisons ! Les duels sont disputés. Galimov profite ensuite d’un changement de ligne défensif montblanais mal assuré pour s’échapper en solo plein axe et obligeait le portier local à fermer la porte en dernier rempart face à la chaude alerte de Bisons, dangereux sur leurs mouvements offensifs depuis le premier face-off. Mont-Blanc tentait de revenir dans le match. Céret accélérait, contournait le filet, servait Cocar pour le tir. Pawelek détournait sans bloquer, Léger au rebond pensait égaliser, mais le cerbère visiteur enlevait un but certain au canadien du bâton. Quel arrêt ! Neuilly est devant, les locaux poussent mais concèderont le premier acte à leurs opposants. Neuilly mène après 20 minutes.



Avantage toujours Bison !



Les Yétis tentent de revenir rapidement dans ce match, imposant une bonne pression au début du tiers médian. La première paire de minutes est intéressante et engagée dans le territoire Bison, mais l’élan est coupé pas une pénalité dirigée contre Marius Céret. Neuilly en profitait pour doubler mise et récompensait son jeu de puissance sur un but de Maxime Mathieu, 0-2 à 22’39 [5-4]. Les Yétis prennent un coup sur le casque, mais leur réaction est également intéressante dans les minutes à suivre. Sur un palet récupéré par Larroque dans le territoire, l’ex-angloy contournait son vis-à-vis et trouvait l’ouverture d’un revers angélique pour relancer le match, 1-2 à 27’12. Le momentum s’inverse après ce but. Mont-Blanc retrouve de l’allant et presse les nocéens sur leur filet. Neuilly s’indiscipline et Chaix était chassé pour un traitement jugé illicite sur Artem Hrebenyk pour coup de genou. L’action ne donnait rien pour les locaux, qui poursuivaient les efforts sur le retour à 5. Berruex lançait depuis le centre, mais Pawelek bloquait promptement. Les joueurs de Haute-Savoie sont plutôt dominateurs dans ce deuxième vingt et tentent de produire les efforts pour revenir dans la partie. Alexandre JUILLET Forte pression sur le but nocéen Neuilly conserve sa courte tête d’avance et passe même proche de reprendre son break sur une occasion prise par ses lignes arrières. Prestia, plutôt en vue, obligeait Goy à un arrêt décisif à 2 minutes du terme de cette période intermédiaire avant que le portier ne récidive dans la dernière soixantaine de secondes à faire sur une parade de la botte d’anthologie devant Galimov, premier buteur de cette partie. Neuilly a conservé sa courte unité d’avance et mène 2 buts à 1 après quarante minutes de jeu.

La jeunesse donne le ton !



Le premier jeu menaçant du troisième acte est au crédit de Sadoine et ses hommes. Guer prenait le tir, Valer’ Croz le déviait et forçait Pawelek à une intervention importante pour garder le lead. Delemps était par la suite jugé coupable d’un « faire trébucher » et Mont-Blanc, en powerplay, égalisera après 4 petites secondes de supériorité. Le puck descendait de Thibaut Chatellard à Arthur Cocar capitaine du soir en l’absence de Mathis Chatellard, qui d’un tir puissant depuis le point d’appui trouvait le fond des filets pour relancer les siens, 2-2 à 42’35 [5-4]. Alexandre JUILLET Mont-Blanc de retour dans le match en début de T3 Ça pousse pour les locaux. Altybarmakyan, deux minutes plus tard, dressait le couvert pour Céret, qui ne pouvait propulser le disque dans le filet ouvert, gêné par un retour défensif décisif des hommes de Neuilly sur Marne. Le combat reste rude et engagé. Malgré ce retour au score, le HCNM conserve une menace sur le filet de Goy, après 5 minutes plus délicates. Doyle est d’ailleurs bien proche de pousser le palet derrière le portier montblanais, mais était contré par un geste défensif local. La mi-tiers s’en vient et le chaos est proche pour l’une et l’autre des formations. Goy est impérial devant MacKinnon sur un shoot venu de la gauche, et les incursions montblanaises sont de plus en plus tranchantes. Plaire répondait à nouveau pour les franciliens, mais et les blancs pressaient forts à la mi-tiers. Le dernier dix s’entame ainsi sur ce score de parité dans une atmosphère irrespirable pour les supporters de Saint-Gervais / Megève dont les protégés arrosaient les filets de tirs venus de toutes parts. Les hommes de Radek Mika sont menaçants et le deviennent davantage encore quelques secondes plus tard. Galimov pour MacKinnon dans l’enclave, mais Goy s’interposait une nouvelle fois de manière efficace et juste. Les occasions repartent d’un but à l’autre dans les minutes qui suivaient et bien malin est celui qui pouvait déterminer le sort final de ce match n°2. À l’entame du moneytime, Yarovinsky grattait un palet sur une sortie de zone nocéenne plein axe, mais le russe voyait Pierre Pawelek déterminant du bouclier sur sa ligne. L’ambiance est bouillante et chaque montée de palet impose la pression dans cette fin de partie. Le public donne de la voix, les deux équipes ne lâchaient rien et Mont-Blanc forçait son temps mort alors qu’il restait 1’38 dans le temps réglementaire. Situation bénéfique et au meilleur moment possible. Servi par Céret à l’attaque, Fyodor Yarovinsky, d’une inspiration absolument géniale, déposait le disque dans son dos pleine enclave pour Ferreira-Reis, oublié dans le slot, dont la reprise précise faisait trembler les filets et venait faire exploser la patinoire de Saint-Gervais, 3-2 à 58’50 ! La belle histoire pour le jeune joueur espoir U20 qui offre à son équipe un succès capital et sa survie dans la série. Neuilly jouait le va-tout de la sortie de son portier, Larroque servi par Léger manquait le cadre, mais aucun but ne sera ajouté à la partie.



Victoire des Yétis du Mont-Blanc 3 buts à 2 au bout d’une partie irrespirable. Après une rencontre où les Bisons semblaient avoir fait le plus dur en prenant deux buts d’avance en début de T2, Mont-Blanc a produit son effort en deuxième partie de match et effectué un rapproché en fin de tiers médian. Très intenses dans leurs entreprises malgré des joueurs cadres plutôt discrets dans ce match 2, les haut-savoyards sont revenus grâce à leur Capitaine Arthur Cocar, qui ne comptait pas stopper là sa riche carrière de joueur. Les verts et rouges l’emportaient grâce à une ultime réalisation de Nathan Ferreira-Reis, 20 ans, qui mettait en lumière la jeunesse de la formation. Notons également la très bonne copie rendue par Victor Goy devant le filet local, qui aura très longtemps maintenu l’espoir et réalisé des parades importantes aux moments clés. Vainqueurs au bout du bout du suspense et à l’aube de la dernière minute, les joueurs de Sadoine et Croz ont forcé la tenue d’un match n°3 ce dimanche soir. Le dernier match de la série se tiendra ce dimanche dès 18h00 sur la glace de Saint-Gervais ! Alexandre JUILLET Terrier, Orset, Cocar et Goy honorés en début de match

