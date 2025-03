Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - 1/8 de Finale - Match 3 : Mont-Blanc vs Neuilly/Marne 1 - 0 (0-0 1-0 0-0) Le 16/03/2025 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Neuilly/Marne ] Un but suffit au bonheur Yéti ! Match décisif dans cette série des huitièmes de finale de Division 1 ce dimanche en soirée à la patinoire de Saint-Gervais ! Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 17/03/2025 à 17:26 Tweeter FICHE TECHNIQUE



847 spectateurs Arbitres : MM. Bernoussi et Barcelo assistés de MM. Aumeras et Biot Buts :

Mont-Blanc : 34.31 Ilya Altybarmakyan

Neuilly/Marne : Pénalités 6 minutes contre Mont-Blanc 6 minutes contre Neuilly/Marne



Dans un début de play-offs où Yétis et Bisons avaient chacun enregistré un succès sur leur glace, les deux formations allaient à nouveau croiser le fer pour un match n°3, décisif, et qui allait déterminer qui de montblanais ou nocéens rejoindraient les Drakkars de Caen en quarts de finale ! La formation hôte devait se passer des services de Cotet, Gouttry, Tollet, M. Chatellard et également de Vasilyev, touché la veille à un genou, mais retrouvait l’attaquant français Matthias Terrier qui effectuait son retour de suspension. Comme la veille, Victor Goy gardait le filet local et faisait face à Pierre Pawelek devant le but francilien.



On se neutralise en entame



Le début de partie est rythmé, tout comme la rencontre de la veille. Mont-Blanc imprimait le tempo des premières minutes face à des nocéens qui obtenaient également quelques situations. Le tir le plus menaçant du début de match est local. Ferreira-Reis en tour de cage s’essayait, mais le portier bloquait en obstacle. Quelques secondes plus tard, Charlie Robert l’imitait quelques secondes plus tard et chauffait les bottes de Pawelek. Malgré quelques tirs nocéens à distance, les joueurs de Sadoine et Croz avaient les plus nettes actions. Céret en reprise pleine enclave, puis Thibaut Chatellard dans une position similaire, heurtaient tous deux le plastron du cerbère visiteur sous une bonne pression des hôtes du soir à la mi-tiers. Alexandre JUILLET Pawelek est solide face à T. Chatellard Le bon élan est coupé par une pénalité. Hrebenyk y allait et Neuilly, en jeu de puissance, est proche de se faire punir sur un tir axial de Terrier qui partait trop à droite, puis sur une embardée signée Altybarmakyan dans la première minute d’un désavantage numérique joué à la perfection par la troupe de Saint-Gervais/Megève. Neuilly trouvait la plupart de ses solutions sur des tirs lointains, mais ne bénéficiait pour l’instant pas des retours. Mont-Blanc de son côté poursuivait avec sa vitesse d’exécution habituelle et Yarovinsky frappait une nouvelle fois à la porte sans faire bouger le tableau. Les Yétis dominent, les actions dangereuses et les lancers se multiplient, ne manquait à l’heure actuelle qu’un petit but pour lancer pleinement le match des locaux. Score nul et vierge après vingt minutes.



Altybarmakyan montre la voie !



Neuilly est rapidement en powerplay dans ce début de deuxième acte. Un second vingt plus intéressant pour Radek Mika et ses hommes dans son contenu. Kalin levait trop haut son bâton et touchait Galimov au visage. Malgré l’avantage numérique nocéen, Mont-Blanc se montre encore dangereux. Le puck était gratté après un bon forcheck local et Léger décalé par Terrier pouvait lancer. Pawelek intervenait. Le jeu de puissance n’apportera rien de plus pour les visiteurs, malheureusement timides dans l’exercice. Mont-Blanc revient à 5 et plusieurs occasions nettes se présentent, dont la plus belle à Terrier, qui avait eu le temps de dénicher un bon angle de tir. Pawelek, en obstacle, le contrait pour un arrêt déterminant. Après quelques instants plus difficiles passés dans leur territoire, les Bisons revenaient aux avant-postes et répondait d’un contre rapide à 3 contre 1, conclut par un tir direct sous les bottes de Goy, qui bloquait avant de détourner un tir de Breton. La supériorité numérique s’inverse. Delemps est chassé pour retenir et les Yétis sont à un homme de plus. Ce jeu à 5 contre 4 ne donnait rien non plus de ce côté-ci et les deux équipes reprenaient le combat à nombre égal. T. Mathieu travaillait alors fort en zone offensive et dans la conservation pour délivrer une passe plein axe à Guillemain, dont le shoot puissant et cadré obligeait Goy à détourner dans les airs. Cet arrêt est salvateur puisque quelques secondes plus tard, ce sont les locaux qui ouvriront la marque. Le puck est emmené dans la zone par Altybarmakyan, qui prenait sa chance. Pawelek ne bloquait pas le disque, le perdait de vue pour quelques secondes au cœur du trafic et dans un formidable capharnaüm, Altybarmakyan lui-même sur son propre retour, propulsait le disque dans les filets, 1-0 à 34’31. Alexandre JUILLET Altybarmakyan ouvre la marque face aux Bisons Mont-Blanc s’enhardit malgré un acte II équilibré. Un double échange en une-deux entre Guer et Ferreira-Reis, conclut par le premier donnait des sueurs froides à Pawelek, qui sauvait encore les siens d’un bien mauvais pas, avant que Goy, à l’autre bord, ne bloque une tentative de Galimov. La partie était interrompue par un fait de match intervenu en tribune, et sur le retour, Doyle chargeait Larroque de manière irrégulière à la tête dans un duel qui se tendait. Neuilly allait devoir défendre à un de moins dans une fin de 2ème acte plus houleuse. Une deuxième sanction tombe pour les franciliens et Breton est en prison. Le double-avantage numérique de quelques secondes ne donne rien pour les coéquipiers du capitaine Cocar et Neuilly, solidaire dans un moment où il le fallait, conservait l’espoir avec une petite unité seulement de retard à la deuxième pause. Il reste vingt minutes aux deux équipes pour déterminer le détenteur du billet pour les 1/4.



Neuilly pousse, Mont-Blanc résiste



Mont-Blanc entre bien dans son dernier acte. Malgré de bonnes incursions nocéennes, notamment menées par le premier trio, sous la houlette de MacKinnon et Galimov, les Yétis sont rapidement aux abords du filet Bison. Alexandre JUILLET Goy élu MVP, aura tenu bon face aux assauts nocéens Céret portait les escouades malgré son rôle défensif et prouvait son excellente forme du moment après un match déjà très bon dans son contenu global la veille. A 4’38, T. Chatellard grattait le disque mais manquait le geste final en face à face en tirant sur le portier. Le #96 en avait une seconde quelques instants plus tard après un tour de cage mais envoyait le précieux au-dessus de la cage de Pawelek. Les locaux poussent pour tenter de breaker face à des visiteurs qui eux donnaient leur maximum pour revenir dans une partie à nouveau disputée. Hrebenyk était chassé et Neuilly avait là l’occasion de faire son retard. Cette occasion ne donnait rien, la faute à une défensive locale regroupée et focalisée sur sa tâche défensive. Les minutes s’égrenaient et déjà l’on atteignait le dernier dix d’une rencontre toujours indécise et diablement disputée. Ces minutes sont longues pour les locaux, trop courtes au goût des visiteurs. Le score n’évolue toujours pas et l’on approche de la dernière paire de minutes dans une atmosphère à nouveau irrespirable. A 1’28 de la fin du temps réglementaire, Mika posait son temps mort. Les supporters locaux donnaient de la voix pour porter les leurs. Goy sortait un ultime arrêt salvateur à 17 secondes et Mont-Blanc, au bout de l’effort, tenait sa qualification pour le prochain tour.



Victoire des Yétis du Mont-Blanc sur la plus petite des marges ce dimanche à Saint-Gervais.

L’unique réalisation signée Ilya Altybarmakyan suffit au bonheur et à la qualification de la troupe locale pour le tour suivant. Les hommes de Sadoine et Croz éliminent les Bisons de la course aux ¼ de finale et retrouveront prochainement les Drakkars de Caen. Au terme d’un match irrespirable où les deux portiers auront longtemps tenu la dragée haute, les haut-savoyards se faufilent au prochain palier grâce à une excellente détermination devant leur public et une solidarité défensive de chaque instant. Neuilly, malgré une première victoire dans la série, s’arrête là dans une saison bien particulière à vivre côté Bison, embêtés par des soucis de patinoire et qui auront tout de même hissé le club rouge et noir en play-offs en fin d’exercice régulier.

Prochaines échéances pour la troupe alpine les 22 et 23 mars en Normandie, avant de retrouver leurs adversaires caennais le mercredi 26, puis le jeudi 27 si nécessaire. L’éventuel match #5 se tiendrait quant à lui dans l’antre des Drakkars le 30 mars. Alexandre JUILLET Victoire et célébration pour l'équipe locale © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur