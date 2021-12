Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 10ème journée : Chambéry vs Cholet 1 - 7 (1-1 0-4 0-2) Le 04/12/2021 Chambéry [ Chambéry ] [ Cholet ] Un match à oublier pour Chambéry Les Éléphants de Chambéry recevaient ce samedi 4 octobre les Dogs de Cholet. Et au terme d’un match à sens unique, ce sont les Choletais qui ont pris le dessus et qui se sont imposé 7 buts à 1 en terre savoyarde. Chambéry, Hockey Hebdo Pablo Henriques le 06/12/2021 à 08:34 Tweeter FICHE TECHNIQUE



375 spectateurs Arbitres : M. Peuriere assisté de Mme Torribio Rousselin et de M. Rodriguez Buts :

Chambéry : ; 16.02 Vincent Crivello (ass Joé Dubé et Edgar Protcenko)

Cholet : 13.10 Gage Torrel (ass Drayson Pears et Jeremiah Luedtke) ; 22.45 Drayson Pears (ass Ville Vepsalainen et Matthieu Frécon) ; 33.20 Drayson Pears (ass Bastien Lardière et Matthieu Frécon) ; 36.55 Marc Beckstead (ass Brieuc Houeix et Ville Vepsalainen) ; 39.49 Gage Torrel (ass Ludovic Karsh) ; 46.40 Gage Torrel (ass Marc Beckstead et Ville Vepsalainen) ; 58.03 Axel Tarabusi* (ass Baptiste Couturier* et Ludovic Karsh) Pénalités 41 minutes dont 25 à Crivello contre Chambéry 37 minutes dont 25 à Luedtket contre Cholet Photographe : Guillaume François (archives)

Le fait du match : Un deuxième tiers proche du néant



Dans le premier tiers, les joueurs chambériens ont réussi à tenir tête aux Choletais en rentrant aux vestiaires sur le score de 1-1 à la fin du premier tiers. Mais malheureusement, les joueurs de Pierre Bergeron n’ont pas su tenir le rythme le reste du match et notamment dans le deuxième tiers. Les Dogs n’ont pas eu à forcer pour s’envoler au score et Chambéry n’a pas tiré une seule fois vers la cage de l’ancien gardien du club, Luba, avant la mi-tiers.



Le chiffre : 3



C’est le nombre de buts inscrits par le numéro 57 des Dogs, Gage Torrel. L’attaquant Choletais était dans tous les bons coups samedi soir et a donné le tournis à la défense chambérienne. Trop laxistes, les Éléphants n’ont pas su contenir les attaques tranchantes des Dogs. Torrel a su en profiter et a su mettre les Éléphants dans le dur rapidement.



Photographe : Gérard Tempo

La réaction : Pierre Bergeron (entraîneur de Chambéry)



"Je trouve que nous avons fait un bon premier tiers dans l’ensemble. Maintenant, j’aimerais bien revoir pourquoi les arbitres nous ont refusé le but que nous avons inscrit qui nous aurait permis de mener 2-1. Cela aurait pu changer la donne dans le début du deuxième tiers. Mais nous avons souffert par la suite en infériorité numérique et Cholet a su en profiter pour nous mettre à distance dès le deuxième tiers. Nous avons des joueurs qui progressent tout de même et les nouveaux arrivants vont nous faire du bien. Il faut se remettre au travail rapidement et aller montrer un bien meilleur visage à Strasbourg dès samedi prochain."



Prochain match : Strasbourg-Chambéry, 11 décembre

