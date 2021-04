Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 10ème journée : Clermont-Ferrand vs Strasbourg 2 - 4 (0-1 1-2 1-1) Le 03/04/2021 Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Métropole) [ Clermont-Ferrand ] [ Strasbourg ] La lanterne rouge s’éteint face au leader Face au leader Strasbourg, la lanterne rouge de la poule Est, Clermont s’incline 2 à 4 après avoir sorti son gardien pour relancer la partie en tentant d'égaliser lors de la 10ème journée du championnat de France de hockey sur glace Division 1. Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Métropole), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 05/04/2021 à 13:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Popa assisté de MM. Biot et Ugolini Buts :

Clermont-Ferrand : ; 32.46 Rémy Granoux ; 51.08 Radovan Cutt (ass Tony Allouchery et Théo Vialatte)

Strasbourg : 11.15 Eddy Thonnessen (ass Samuel Rousseau* et Théo Lobstein) ; 25.02 Alejandro Burgos Ramirez (ass Sébastien Trudeau) ; 38.02 Louis Olive (ass Jan Safar) ; 59.48 Sébastien Trudeau (ass Michal Duras) Pénalités 6 minutes contre Clermont-Ferrand 18 minutes contre Strasbourg







Dans la course pour le leadership de la poule B de D1 avec Marseille, les strasbourgeois sont donc venus avec la ferme intention de consolider leur position et certainement prévenus des bonnes dispositions actuelles des clermontois. Il n'y aura pas d'effet de surprise, ils voudront certainement créer le break rapidement.

Photo Yannick Martin

Le premier tiers part un peu mollement mais cela ne dure guère avec la 1ère pénalité à l'encontre des clermontois. L'Etoile noire ne peut en profiter face à une défense arverne des plus vigilantes et un gardien local Steven Catelin (GB de Roanne prêté à Clermont suite à la blessure de son portier titulaire revenu après un temps d'adaptation à un niveau digne de la D1).



Bien qu'incontestablement gênés par la combativité des locaux, On sent que les alsaciens ont un peu plus la main sur le jeu avec des actions plus construites. Ils en seront récompensés par le jeune Eddy Thonnessen qui profite d'un retour laissé par le gardien pour ouvrir le score à 11mn 15 (assist. Rousseau et Lobstein).



Les clermontois, malgré bien des problèmes de maîtrise dans la conduite du palet, réussissent à resserrer leur défense pour ne plus concéder de but et cela en dépit d'une nouvelle infériorité.



A leur tour les puydômois profitent en fin de tiers d'une supériorité numérique. On constate dès ce premier power-play que ces derniers ont bien des difficultés pour prendre le jeu à leur compte car trop entaché d'erreurs et d'approximations dans la transmission du palet. Cela s'avère malheureusement une constante dans cette rencontre.

Photo Yannick Martin

Le 2ème tiers repart sur un rythme soutenu avec une première belle opportunité pour les arvernes une poignés de secondes après la remise en jeu, suivi d'une vive réaction alsacienne pratiquement dans la foulée.



Les débats sont donc bien lancés avec une équipe visiteuse qui mène le jeu le plus souvent mais s'expose à des contres dans lesquels semblent vouloir exceller les locaux.



Les alsaciens ne sont maladroits non plus dans cet exercice puisqu'ils profitent d'un tir clermontois bloqué à la ligne bleu pour voir filer l'hispano-strasbourgeois Alejandro Burgos vers la cage clermontoise tromper l'infortuné Catelin (25'05'' assist. Trudeau).



Incident de jeu peu de temps après mais qui cause une grande frayeur puisqu'en regagnant le banc le jeune Lucas Sénéchal fut pris d'un malaise qui lui fit perdre connaissance. Il finit par reprendre ses esprits, laissant tout le monde quitte pour une belle peur et ses coéquipiers finir la parti sans lui.



Rapidement les auvergnats se voient offrir une possibilité de rachat avec une 1ère pénalité infligée aux joueurs du Bas-Rhin suivi d'une 2ème moins d'une minute plus tard.



Las les clermontois se révèlent incapable de prendre suffisamment le jeu à leur compte pour profiter de cette aubaine. Pourtant c'est peu de temps après le retour des équipes à égalité d'effectif que le jeune junior clermontois Remy Granoux réussit sur une action personnelle à réduire le score à 32'47''.



Piqués au vif, les visiteurs haussent le rythme et refont le break 5 mn plus tard par l'intermédiaire de Louis Olive (à38'02'' assist. Safar). Ils seront par la suite freinés dans leurs initiatives par une succession de pénalités, les contraignant même à un moment à une double infériorité.



Heureusement pour eux les arvernes ne savent encore une fois en tirer profit car incapable de proposer un jeu de puissance suffisamment efficace pour déstabiliser la défense adverse.

Photo Yannick Martin

La 3ème période commence par une situation de supériorité numérique de près de 2 mn pour les clermontois mais qu'ils gâchent comme les autres. Curieusement les locaux arrivent à maîtriser assez bien l'infériorité numérique qui suit à leur encontre.



Décidément bien indisciplinés les alsaciens sont encore pris à la faute par 2 fois et c'est sur la 2ème qu'enfin les arvernes réussissent par l'inévitable slovaque Radovan Cutt à réduire l'écart à 2 buts à 3 (51'08'' assist. Allouchey et Vialatte). Il reste alors moins de 9mn pour tenter d'arracher au moins la prolongation.



Si souvent agressifs et pressants dans leurs fins de rencontre, les auvergnats tentent de ne pas déroger à la règle. Elle aurait encore pu se révéler exact s'il n'y avait une accumulation d'approximations, de mauvais choix, de passes ratés qui facilitent grandement le travail défensif des visiteurs. N'ayant pas d'autre choix, les clermontois tentent le pari de sortir leur gardien dans la dernière minute.



Encore incapables d'imposer leur power play, les clermontois se voient crucifié par un dernier but alsacien en cage vide à 12 secondes de la fin par le buteur maison de l'Etoile noire Sébastien Trudeau.

Photo Yannick Martin

Coté clermontois la défaite est des plus honorables mais ne doit pas cacher toutes les lacunes révélées dans cette rencontre. Indéniablement la défense a progressé alors même que les clermontois ne disposaient pas de 2 de leur 6 joueurs étrangers par rapport au match aller en Alsace. Par contre ils disposaient ce soir d'un gardien plus expérimenté avec Steven Catelin. C’est tout le secteur offensif qui a pêché avec des sorties de zones et des transmissions de palets défaillants. Les Sangliers arrivent fort bien à troubler le jeu de l'adversaire et peuvent être dangereux sur contre rapide. Mais lorsqu'ils se doivent de prendre l'initiative, notamment lors des phases de jeu de puissance, ils ont alors les pires difficultés pour assumer.



Bien que gênés par leur indiscipline les alsaciens ont su toujours mener au score et hausser le ton lorsque cela s'imposait, notamment par un patinage rapide et un pressing très fort sur le porteur du palet, perturbant considérablement les mouvements de l'adversaire. Nanti de 6 points de retard, avec certes un match de moins, il va donc falloir pour les marseillais êtres particulièrement efficaces en cette fin de championnat pour espérer revenir sur le leader strasbourgeois. Et le match des Spartiates à Clermont le 13 avril pourrait être en cela déterminant. Clermont-Fd, dernier de la poule Est recevait le leader Strasbourg. Battu sèchement à l'aller en Alsace 8-3, les Sangliers Arvernes espéraient pouvoir montrer un bien meilleur visage et, pourquoi pas, rêver d'une revanche impensable il y a encore quelques temps. 