Deuxièmes du classement dans ce championnat de Division 1, les Yétis du HC Mont-Blanc accueillaient les Sangliers des Arvernes de Clermont-Ferrand. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Article : A. Juillet | Photos : M. Richier le 05/12/2021 à 12:09 FICHE TECHNIQUE



328 spectateurs Arbitres : M. Popa assisté de M. Fontaine et de M. Aumeras Buts :

Mont-Blanc : ; 13.08 Bastien Zago* (ass Numa Besson) ; 24.26 Eric Leger (ass Bruno Zabis et Numa Besson) ; 26.22 Jean-Christophe Houde (ass Kelvin Walz et Maxime Bataillé) ; 48.02 Bruno Zabis (ass Eric Leger et Numa Besson)

Clermont-Ferrand : 00.27 Tomas Janci (ass Jani Nurkkala) ; 16.51 Pierre Trouvé (ass Théo Vialatte et Tomas Trnka) Pénalités 37 minutes dont 5+20 à Cocar V. contre Mont-Blanc 10 minutes contre Clermont-Ferrand Une rencontre à domicile importante pour conserver la dynamique positive du club haut-savoyard depuis le début de saison, et un rendez-vous à ne pas manquer également côté visiteur. La troupe de Divisek espérait profiter de son neigeux déplacement pour enregistrer ses premiers points dans ce championnat. Malgré une bonne opposition, les auvergnats n’auront malheureusement pour eux pas su saisir les opportunités offertes durant la rencontre.



Clermont profite des erreurs !



Il ne fallait pas arriver en retard à son banc ce samedi soir. Après moins de trente secondes de jeu, le HC Mont-Blanc se fait cueillir. Victor Baillard qui disputait ce samedi sa première rencontre de D1 sous les couleurs vertes et rouges perdait le disque contre la bande. Nurkkala s’en saisissait et descendait le disque à Tomas Janci, qui de loin, prenait sa chance et surprenait Victor Goy sur le premier tir du match, 0-1 à 0’27. Maxime RICHIER Clermont ouvre la marque ! Entrée en matière délicate pour la troupe de Guimard et Lamblin qui ne s’attendait certainement pas à se faire cueillir si tôt dans le match. Mont-Blanc reprend confiance au fil des minutes, mais sera pourtant la première des deux équipes pénalisée. Croz rejoint le banc d’infamie et Loppatto s’offrait malgré tout une échappée qu’il ne parvenait pas à convertir. Une seconde grosse opportunité successive s’en vient quinze secondes plus tard, mais Houde n’avait pas plus de réussite que son compère de l’attaque dans le dernier geste. La partie est déjà engagée physiquement. Devouassoux et Detaille s’échangent des politesses et s’assoient simultanément au banc des insoumis. La domination est locale dans les minutes qui suivent, mais ni Lazzaroni, ni Chatellard ne remettront les Yétis à égalité. Clermont souffre, mais les auvergnats résistent et obtiennent une nouvelle unité de puissance face à des locaux indisciplinés. Le trio arbitral oublie une crosse haute évidente dirigée au visage de Chatellard par Peter Travnicek, qui venait essuyer le surplus de neige de sa palette contre la visière du jeune attaquant alpin, mais sanctionnera en revanche une lourde charge de Victor Cocar le long du banc clermontois. Le rugueux défenseur haut-savoyard écope de 5’ + 20’ sur la séquence pour une charge incorrecte. Pourtant, les Yétis dans une bonne forme offensive ces dernières semaines et malgré un désavantage d’un homme, s’accrochent et reviennent à la marque sur un contre bien mené. Zago s’y reprend à deux fois, mais bat Gourdin, 1-1 à 13’08 [4-5]. La longue séquence d’infériorité numérique se poursuit pour les hommes des montagnes et bénéficie cette fois aux joueurs de Michal Divisek. Dans un formidable trafic, Clermont s’y reprend à trois fois, et malgré deux bonnes interventions de Victor Goy, Trouvé parvient sur un troisième palet repris à redonner une longueur d’avance aux siens, récompensant avec réalisme ce long powerplay, 1-2 à 16’51 [5-4]. Les Yétis repartent au combat sur leur retour à cinq dans cette fin de premier acte, mais Léger manque de réussite dans le geste final et ne permettra pas aux hommes des Alpes de revenir. Les visiteurs mènent d’une courte tête après 20 minutes de jeu.



Mont-Blanc inverse la tendance



En entame de deuxième acte, Mont-Blanc retombe dans ses travers et se fait de nouveau pénaliser en entrée de période. Baillard est chassé dès les premières secondes de la période. Les hommes de Guimard et Lamblin résistent au powerplay, et s’en remette à leur homme médecine, Éric Léger pour revenir dans la partie. Zabis d’une passe astucieuse déposait le disque dans l’enclave et voyait le canadien ajuster Gourdin d’une bonne feinte, 2-2 à 24’26. Les Yétis trouvent leur rythme et déroulent. Le puck est envoyé en direction du fond de la zone clermontoise, venant frapper l’arrière de la jambe de l’arbitre et remettre Walz en jeu. Ce dernier servait Houde, qui permettait aux siens de prendre pour la première fois de l’avance dans cette opposition, 3-2 à 26’22. Maxime RICHIER Jean-Christophe Houde donne les devants à ses coéquipiers Les Sangliers souffrent depuis l’entame de ce deuxième tiers, mais restent menaçants par intermittences. Trnka est bien proche de permettre aux siens de revenir au score sur un exploit individuel, coupé dans son élan par l’intervention salvatrice du portier montblanais. Malgré une domination acquise aux verts, les joueurs du HCCA restent à longueur raisonnable et tentent d’effectuer un nouveau rapproché. Aucune unité supplémentaire ne sera pourtant ajoutée dans ce tiers médian.



Mont-Blanc s’accroche à son succès



Le début de troisième période ne permet pas à l’une ou l’autre des équipes de faire évoluer le score. Les locaux, en quête du but du break pour se mettre un peu plus à l’abri dans une rencontre dominée, mais pas totalement maîtrisée, fournissent les efforts pour parvenir à leur fin. Pourtant, les clermontois restent à hauteur de tir de la troupe montblanaise, dans une rencontre au scénario toujours indécis. Un récit hitchcockien qui prendra fin à l’entrée de la 48ème minute de jeu. Léger dans la zone parvenait à glisser le disque à son compère letton Bruno Zabis. L’ex-capitaine de Liepaja venait donner une énorme bulle d’oxygène aux siens, inscrivant le 4ème but des siens, 4-2 à 48’02. Maxime RICHIER Mont-Blanc se met à l'abri Les Yétis contrôlent désormais la fin de rencontre avec un petit break d’avance et défendent cet avantage avec vigueur. Clermont donne tout pour tenter un retour dans les derniers instants, mais s’expose à des contres rapides des verts. Sur une échappée, Léger est emporté par son élan et heurte le portier Florian Gourdin. La défensive clermontoise répond et un joueur est envoyé en prison de chaque côté. Aucun but supplémentaire ne sera ajouté à cette rencontre.



Victoire du Mont-Blanc 4 buts à 2 ! Dans une rencontre restée disputée durant les deux premières périodes, les hommes de Guimard et Lamblin ont su pousser dans le dernier acte pour conforter un succès loin d’être parfait, mais diablement important au classement. Des clermontois qui se seront défendus avec leurs armes, et auront posé quelques difficiles équations à la troupe montagnarde, menant par deux fois dans un premier acte efficace pour la troupe de Divisek, qui retrouvera Epinal, à domicile lors de la prochaine rencontre. De leur côté, les Yétis du Mont-Blanc, malgré un match quelque peu décevant dans le contenu et dans le réalisme offensif, confortent leur deuxième position au classement, avant un difficile déplacement sur la glace du Petit Port de Nantes la semaine prochaine, pour ce qui devrait être la grande première du nouvel arrivant Ville Saloranta, pas qualifié à temps pour cette opposition face aux Sangliers. Maxime RICHIER Première rencontre de Division 1 pour Victor Baillard

