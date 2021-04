Hockey sur glace - Division 1 : 10ème journée : Nantes vs Tours 3 - 0 (0-0 2-0 1-0) Le 03/04/2021 Nantes, Le Petit-Port [ Nantes ] [ Tours ] Nouveau Succès pour Nantes Retour en Images sur la victoire des Corsaires de Nantes face aux remparts de Tours. Les Nantais maintiennent le cap en tête de la Poule Ouest. Nantes, Le Petit-Port, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 06/04/2021 à 08:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Fabre assisté de MM. Tronet et Fauvel Buts :

Nantes : 29.25 Edouard Dufournet (ass Théo Lanvers et Matthew Brenton) ; 37.26 Mathieu André (ass Alexandre Perron-Fontaine et Matthew Brenton) ; 55.58 Bastien Lardière

Tours : Pénalités 8 minutes contre Nantes 6 minutes contre Tours







Retour en Images sur la victoire des Corsaires de Nantes face aux remparts de Tours. Les Nantais maintiennent le cap en tête de la Poule Ouest.





Guillaume François





Les joueurs du match





Joonas HARALD #70 Corsaires de Nantes

Antoine TORRES #9 Remparts de Tours







