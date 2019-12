Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 11ème journée : Amnéville vs Paris 4 - 6 (1-1 1-2 2-3) Le 07/12/2019 Patinoire Olympique d'Amnéville [ Amnéville ] [ Paris ] Les Français Volants continuent sur leur lancée.... Reportage photos de la rencontre entre les Red Dogs d'Amnéville et les Français Volants de Paris, match comptant pour la 11ème journée du Championnat de France de la 2ème division. Patinoire Olympique d'Amnéville, Hockey Hebdo Yves Le Guillerm le 11/12/2019 à 07:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Les Français Volants sont en forme et le confirment en remportant une cinquième victoire d'affilée.



Les parisiens débarquent à Amnéville avec un effectif réduit, 15 joueurs avec le gardien contre 20 joueurs et deux gardiens pour les Amnévillois.



Comme à l'habitude, les trois tiers ont été âprement disputés et les Parisiens feront la différence dans le dernier tiers.



Dés la quatrième minute, Léo Cuzin fait trembler les filets des locaux, les Amnèvillois répliqueront à la neuvième minute par Lucas Catelli en supériorité numérique, le score est de 1-1 à la fin du premier tiers.



Au deuxième tiers, les Rouges reprennent l'avantage en marquant un deuxième but (Quentin Durand) de nouveau en supériorité numérique, les Volants réagissent et marquent deux buts à la vingt-neuvième (Mans Papaux) et la trente et unième minute (Oleg Kuzmin), les visiteurs mènent 3-2 à la fin du tiers.



Le troisième tiers verra Oleg Kuzmin marquer de nouveau (quarante septième minute), deux minutes plus tard, de nouveau en supériorité numérique, les Red Dogs inscriront deux buts à une minute d'intervalle (Maxime Griet et Baptiste Goux),

À la cinquante troisième et cinquante quatrième minute, les Rouges sont revenus à la marque à dix minutes de la fin du match, il faudra deux buts des Parisiens (Hugo Dumont et de nouveau Léo Cuzin) pour remporter ce match 6-4.



Les Français Volants ont subi un nombre de pénalités supérieures aux locaux (22mn de pénalités contre 12 mn), les quatres buts encaissés l'ont été en infériorité numérique.

A la 11éme journée, les Parisiens pointent à la deuxième place (346 mn de pénalités) derrière Wasquehal (376 mn).



Les buts :

Français Volants : Oleg Kuzmin, deux buts et deux assistances, idem pour Léo Cuzin, Mans Papaux, un but et trois assistances, Hugo Dumont, un but.

Amnéville : Lucas Catelli, un but et une assistance, Quentin Durand, un but, Maxime Griet, un but et une assistance, Baptiste Goux, un but.



Suite à cette victoire, les Français Volants confortent leur quatrième place au classement général, Amnéville perd une place au profit d’Evry-Viry.



Yves Le Guillerm

