Division 1 : 11ème journée : Cholet vs Tours 2 - 0 (0-0 0-0 2-0) Le 11/12/2021 Cholet (Glisséo) [ Cholet ] [ Tours ] Les Dogs passent les Remparts Très bonne affaire pour les Dogs choletais qui en s'imposant 2 à 0 face aux Remparts de Tours, ils se positionnent dans le trio de tête lors de la 11ème journée du championnat de France de hockey sur glace de Division 1. Cholet (Glisséo), Hockey Hebdo Ludivine Hervet le 17/12/2021 à 11:53 FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Rohwedder assisté de Mme Cheyroux et M. Simon Buts :

Cholet : 44.11 Matthieu Frécon (ass Axel Tarabusi*) ; 51.08 Bastien Lardière (ass Ville Vepsalainen et Drayson Pears)

Tours : Pénalités 6 minutes contre Cholet 12 minutes contre Tours Les Dogs recevaient ce samedi 11 décembre les Remparts de Tours déterminés à remonter dans le classement. Vainqueurs de leurs six derniers matchs, les Choletais comptaient intégrer le trio de tête du championnat.



Photo Caro Thiebault

1ère période :

La rencontre débute avec des équipes affichant toutes deux leur volonté de dominer le match. Michael LUBA et Sébastien RAIBON font face à plusieurs tentatives d’ouverture du score.

Dès 0’39 le défenseur tourangeau Alexis BIROLINI écope de deux minutes pour accrocher. Les Choletais jouent donc en supériorité numérique mais ne parviennent pas à inscrire le premier but.

A 16’26, les Dogs sont une nouvelle fois en supériorité numérique suite à une pénalité contre le n° 28 Leif MATTSON.

Alexis SVITAC est envoyé en prison à 19’00 pour retenir. Malgré un 4 contre 5 en faveur des Remparts, les deux équipes font face à des gardiens très efficaces et le score reste stérile à l’issue de cette première période.



Photo Caro Thiebault

2ème période :

Le début de cette deuxième période reprend comme il s’est terminé avec des Choletais en infériorité numérique. Les Remparts ne prennent toutefois pas l’ascendant sur leurs hôtes.

Ce sont 6 pénalités qui sont sifflées en 11 minutes dont deux pour les joueurs choletais. Le n° 88 des Remparts Phil BUSHBACHER écope d’une double pénalité à 34’44. Les deux équipes rentrent au vestiaire au coude à coude.



Photo Caro Thiebault

3ème période :

Les Dogs reviennent sur la glace avec l’intention de mettre une grosse pression sur les Tourangeaux.

Pression à l’origine de l’ouverture du score à 44’11. Ils profitent de la seule erreur de Sébastien RAIBON qui ne parvient pas à arrêter le shoot de Matthieu FRECON (n° 11) assisté d’Axel TARABUSI (n° 8) (1 -0).

La partie connaît une forte intensité.

A la 51’08 Bastien LARDIERE (n° 29) enfonce le clou en inscrivant un second but assisté de Ville VEPSALAINEN (n° 93) et de Drayson PEARS (n° 7) (2 -0).

Franck SPINOZZI demande dès lors un temps mort. Malheureusement les Remparts ne trouvent pas de solution et le score reste le même jusqu’à l’issue du match malgré une nouvelle supériorité en leur faveur suite à une faute de Gage TORREL à 57’39.



Photo Caro Thiebault

Mathieu AYOTTE (n° 96) est désigné homme du match côté dunkerquois. Pour les Choletais, le titre revient au n° 11 Matthieu FRECON, capitaine des Dogs.





Glisséo était une nouvelle fois pleine et le public comptait une centaine de supporters tourangeaux venus en nombre applaudir leur équipe.







