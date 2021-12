Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 11ème journée : Clermont-Ferrand vs Epinal 0 - 7 (0-2 0-2 0-3) Le 11/12/2021 Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Auvergne Métropole) [ Clermont-Ferrand ] [ Epinal ] Clermont un peu trop sage Soirée trop sage pour Clermont qui s’incline sur le score 7 à 0 face à une image d’Epinal plus vivante que nature lors de cette 10ème journée de championnat de hockey sur glace de Division1. (GB) Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Auvergne Métropole), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 12/12/2021 à 19:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



375 spectateurs Arbitres : M. Frossard assisté de MM. Aman et Biot Buts :

Clermont-Ferrand :

Epinal : 03:53 Nathan Ganz (ass Filip Nemcek) ; 12:17 Tomas Rusina (ass Matus Rudzan et Dominik Fujerik) ; 29:54 Preston Ames (ass Kevin Altidor et Deniss Baskatovs) ; 35:38 Anthony Rapenne (ass Audric Donnet et Kevin Altidor) ; 43:13 Dominik Fujerik (ass Alexandre Lubin et Matus Rudzan) ; 43:52 Kevin Altidor (ass Anthony Rapenne et Deniss Baskatovs) ; 59:33 Nathan Ganz (ass Anthony Rapenne et Deniss Baskatovs) Pénalités 10 minutes contre Clermont-Ferrand 10 minutes contre Epinal

Hélas sur leur première attaque se sont bien les spinaliens qui ouvrent le score à 3'54'' par Nathan Ganz (assist. Nemcek). Cela ne refroidit pas pour autant les ardeurs arvernes qui continuent à vouloir presser.

Toutefois cela met un peu plus en confiance les visiteurs qui commencent aussi à cerner les faiblesses clermontoises.

Malgré un équilibre des forces en présence dans le jeu, les vosgiens réussissent à faire le break à 12'17'' par Tomas Rusina (assist. Rudzan et Fujerik).

On en reste là pour ce premier tiers rythmé mais frustrant pour les clermontois qui ont su rivaliser mais pas concrétiser. La suite pour eux ne sera plus la même.



Photo Yannick Martin



Au retour des vestiaires les locaux essayent de revenir mais peine perdue, la faute à des mouvements offensifs pas assez aboutis pour déstabiliser véritablement la défense adverse. De plus par un bon pressing et un jeu mieux posé, les vosgiens prennent possession du match. Ils finissent par obtenir une 3ème réalisation par leur nouveau renfort Ames Preston à 29'54'' (assist. Altidor et Baskatovs). Et malgré 2 infériorités plutôt bien gérées, ils aggravent la marque à nouveau peu de temps après leur retour à égalité par Anthony Rapenne à 35'38'' (assist. Donnet et Altidor).

La marque en resta là et tout compte fait pas si cher payée pour des clermontois plutôt aux abois en cette fin de tiers.



Photo Yannick Martin



Cette 3ème période n’est hélas pas pour les supporters clermontois celui du réveil de leurs couleurs. La faute à un jeu de plus en plus brouillon où la précipitation le dispute avec la maladresse. Si les clermontois arrivent suffisamment à poser leur défense pour contrarier le jeu spinalien lorsqu'ils s'installent en zone arverne, ce qui permet aux clermontois dans l'ensemble de plutôt bien gérer leurs infériorités.

Les clermontois ont les pires difficultés à organiser leurs sorties de zones en rendant un nombre incalculable de palets à leurs adversaires. De plus lorsqu'ils arrivent à porter une attaque, ils s'engluent dans un système défensif spinalien bien en place qu'ils ont bien du mal à déstabiliser et donc à s'offrir de vraies occasions de danger devant la cage du gardien Branislav Bernat.

D'ailleurs les vosgiens ne tardent pas à capitaliser sur les errements clermontois avec un 5ème but à 43'13'' par Dominik Fujerik (assist. lubin et Rudzan) et récidivent une poignée de secondes plus tard par le buteur maison Kevin Altidor ( à 43' 52'' assist. Rapenne et Baskatovs).

La messe est définitivement dite, les spinaliens gérant les affaires courantes devant les clermontois en pleine panique, n'arrivant plus à contrôler un palet qui semble leur filer entre les mains, où plutôt leur palette, telle une savonnette.

Les arvernes s'arcboutent néanmoins en défense mais verront s'aggraver leur déficit en fin de match à la faveur de 2 pénalités de suite à leur encontre permettant aux spinaliens de donner un peu plus d'amplitude à leur blanchissage (7ème but par Nathan Ganz assis. Rapenne et Baskatovs).



Photo Yannick Martin

