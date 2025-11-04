Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 11ème journée : Dunkerque vs Caen 1 - 2 (1-0 0-1 0-1) Le 21/11/2025 Dunkerque [ Dunkerque ] [ Caen ] Dunkerque coule encore un peu plus face à Caen Dans un match partagé, avec de l’intensité et de l’agressivité, les Caennais ont su prendre les devants en toute fin de match pour s’imposer 1-2, leur permettant de se hisser à la quatrième place du classement. Une défaite supplémentaire pour les Dunkerquois, très loin des ambitions affichées en début de saison. Dunkerque, Hockey Hebdo Raphaël Vanbaelinghem le 22/11/2025 à 11:56 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1417 spectateurs Arbitres : MM. Hauchart et Peyre assistés de MM. Hocquet et Thibouville Buts :

Dunkerque : 15.11 Danick Bouchard (ass Lubomir Dinda et Mikael Kuronen)

Caen : ; 38.36 Alexandre Mulle (ass Titouan Lanes et Gabriel Lehmann) ; 56.12 Evgueni Nikiforov (ass Samy Paré) Pénalités 8 minutes contre Dunkerque 22 minutes dont 10 à Lanes contre Caen Un contexte pas idéal pour les Dunkerquois.



Quelques heures avant le début de la rencontre, un communiqué du club annonçait la non-présence du coach Jonathan Lafrance sur le banc pour la rencontre face à Caen ce vendredi soir. Alors bien que le manager canadien fasse toujours partie du club, les doutes quant à sa présence pour le reste de la saison sont bien présents. Une annonce qui ne risque pas d’aider les joueurs en difficulté ces derniers matchs, notamment défaitiste 4-1 dans la semaine face au HCMP (Hockey Courchevel Méribel Pralognan).



Dunkerque enfin opportuniste en supériorité numérique



Alors le début de rencontre allait être décisif pour les Dunkerquois dont la combativité avait été vivement critiquée après leur dernière rencontre. Et celle-ci se faisait ressentir avec de l’agressivité positive présente sur la glace des deux côtés. Mais la première occasion franche mettra quelques minutes à arriver avec du déchet et des imprécisions chez les deux équipes. Après cinq minutes de jeu, le premier lancer de la rencontre provenait côté Caennais d’une frappe lointaine d’Evgenii Nikiforov facilement captée par Michael Luba. Et quelques secondes plus tard, Dunkerque répliquait, mettant en place sa première action du match, non conclue.



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem (archives)

Cette même situation continuait et représentait les quinze premières minutes de cette rencontre. Pris de vitesse après une récupération en zone défensive de la part de Rayan Belharfi, Artem Hrebenyk offrait la première situation de power-play aux Dunkerquois. Un avantage que les locaux n’avaient pas su tirer profit en début de semaine, mais qui ce soir allait changer. Les Corsaires mettaient en place leur système d’attaque, et un lancer puissant de Danick Bouchard permettait aux Dunkerquois d’ouvrir le score (1-0, 15’11).



Malgré quelques occasions de part et d’autre, et notamment une supériorité numérique pour les visiteurs, le score restait à l’avantage des Corsaires jusqu’à la fin du tiers.



L’intensité de Caen a fini par payer



Rapidement dès le début de la seconde période, le même système de jeu avec toujours autant d’intensité dans les duels et un palet très vivant chez les deux équipes mais peu dangereux pour les gardiens. Bien lancé, Samy Pare éliminait un Dunkerquois avant de se voir en duel face au portier local. Un tir précis qui terminait sa route sur la barre transversale et l’envie des Caennais de recoller au score se faisait de plus en plus ressentir et le match s’emballait davantage. Et l’agressivité du match ne redescendait pas non plus, en témoigne ce brassage entre Danick Bouchard et Quentin Berthon alors que le jeu continuait, envoyant les deux joueurs deux minutes en prison.



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem (archives)

Malgré une supériorité numérique pour les Corsaires, ces derniers ne parvenaient pas à faire le break en fin de tiers. Et c’est même Caen qui allait en profiter puisqu’à 1’35 de la fin de la seconde période les visiteurs égalisaient. Titouan Lanes profitait d’un manque de présence des Dunkerquois en défense pour jouer un palet derrière la cage, et assister Alexandre Mulle d’une frappe puissante et imparable (1-1, 38’36).



Un troisième tiers à l’identique des deux premiers



Rien n’allait changer dans ce troisième et dernier tiers. Quelques pénalités de deux minutes sont venues laisser l’opportunité aux deux équipes de prendre les devants sans succès. Il aura fallu attendre la fin du match à quelques minutes de prolongation pour voir le score évoluer. À moins de quatre minutes de la fin de la rencontre, les Caennais partaient en contre-attaque menée par Samy Pare qui éliminait un défenseur dunkerquois avant de se recentrer, tirer et Evgenii Nikiforov déviait le palet dans les cages de Michael Luba (1-2, 56’12).



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem (archives)

Un avantage que les visiteurs parvenaient à maintenir, grâce à une défense et un gardien solide et malgré une dernière infériorité numérique et la sortie du gardien dunkerquois.



Avec ce résultat, les locaux se classent désormais 9e avec 11 journées de jouées. Les Corsaires devront tenter de se relever d’une période compliquée tout en enchainant, Strasbourg, Cholet puis Neuilly-sur-Marne avec toujours l’interrogation de savoir qui dirigera l’équipe.



Grâce à cette victoire, Caen est à 1 point du podium et recevra Villard-de-Lans pour tenter de revenir sur Tours, actuel troisième.

© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







