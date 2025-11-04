Hockey sur glace - Division 1 : 11ème journée : Lyon vs Valenciennes 5 - 1 (2-0 3-1 0-0) Le 22/11/2025 Patinoire Charlemagne de Lyon [ Lyon ] [ Valenciennes ] À Charlemagne, les Lions imposent leur loi Devant 2 175 spectateurs, les Lions de Lyon ont signé une victoire éclatante (5–1) face aux Diables Rouges de Valenciennes lors de la 11ᵉ journée de Division 1. Un succès net, construit dès les premières minutes et porté par un Dmitrii Dudkin impérial. Lyon remonte dans le rétro d’un concurrent direct. Patinoire Charlemagne de Lyon, Hockey Hebdo GB / Photographe © Weingartner-Photos le 23/11/2025 à 19:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2175 spectateurs Arbitres : MM. Gasnier et Rommevaux assistés de MM. Lefevre et Kocak Buts :

Lyon : 06.09 Maxence Leroux (ass Ranel Vafin et Slavomir Tomko) ; 12.47 Dmitri Dudkin (ass Ranel Vafin) ; 27.26 Rocco Andreacchi ; 33.19 Dmitri Dudkin (ass Ranel Vafin et Slavomir Tomko) ; 37.49 Dmitri Dudkin (ass Maxence Leroux et Nathan Cal*)

Valenciennes : ; 34.43 Valentin Detouteville (ass Raphaël Opoma Ngombo et Esteban Voiturier*) Pénalités 13 minutes dont 5 à Robert contre Lyon 9 minutes dont 5 à Glasman contre Valenciennes



À Charlemagne, les Lions rugissent fort : Valenciennes balayé 5–1

Avec un jeu en transition rapide, des appuis tranchants et une présence constante devant la cage, Lyon a dicté son tempo. Valenciennes, trop indiscipliné et mis sous pression dès l’entame, n’a jamais vraiment réussi à renverser la vapeur malgré un sursaut au cœur du deuxième tiers. Le triplé de Dudkin, sublimé par un Vafin omniprésent à la distribution, a scellé une soirée parfaitement maîtrisée.





1er tiers : Lyon frappe fort d’entrée (2–0) Le duel entre Lyon et Valenciennes avait tout du match charnière : deux équipes du milieu de tableau, un écart minimal au classement, et une patinoire de Charlemagne bien remplie pour pousser ses Lions. Très vite, les hommes de Lyon ont imposé leur rythme, étouffant des Diables Rouges souvent en retard et pris dans l’intensité lyonnaise.Avec un jeu en transition rapide, des appuis tranchants et une présence constante devant la cage, Lyon a dicté son tempo. Valenciennes, trop indiscipliné et mis sous pression dès l’entame, n’a jamais vraiment réussi à renverser la vapeur malgré un sursaut au cœur du deuxième tiers. Le triplé de Dudkin, sublimé par un Vafin omniprésent à la distribution, a scellé une soirée parfaitement maîtrisée. Les Lions prennent le contrôle dès les premières minutes, installant un forecheck agressif. Maxence Leroux ouvre le score à 6’09 après un bon travail de Vafin et Tomko. Valenciennes subit et ne parvient pas à se montrer dangereux en zone offensive. À 12’47, Dudkin double la mise d’un tir précis, déjà sur un service inspiré de Vafin. Lyon entre au vestiaire avec une avance logique.



2ᵉ tiers : Une déferlante lyonnaise, les Diables Rouges sauvent l’honneur (3–1) L’intensité monte et le jeu s’ouvre. Andréacchi porte le score à 3–0 à 27’26, récompensant la dynamique lyonnaise. Valenciennes plie sous la pression et encaisse un nouveau but signé Dudkin (33’19), auteur d’un doublé à ce moment-là. Les Diables Rouges réagissent enfin à 34’43 grâce à Detouteville, avant que Dudkin — encore lui — n’assomme la défense nordiste pour compléter son triplé à 37’49. Une période spectaculaire, ponctuée d’une altercation à 38’50 qui renvoie Glasman et Robert en prison pour cinq minutes.



3ᵉ tiers : Gestion maîtrisée et rideau final (0–0)



Photographe © Weingartner-Photos Avec quatre longueurs d’avance, Lyon se contente de contrôler. Les pénalités s’enchaînent des deux côtés, mais aucune équipe ne parvient à en tirer profit. Les Lions verrouillent l’accès à leur zone et laissent tourner l’horloge jusqu’à une conclusion sans suspense. Valenciennes reste impuissant, la défense lyonnaise tenant solidement jusqu’au bout. Analyse du match

Défensivement, les Lions n'ont pas concédé beaucoup d’espaces et ont limité Valenciennes à une seule réalisation, malgré quelques pénalités évitables. Le deuxième tiers, souvent décisif dans les rencontres de Division 1, a été totalement dominé par Lyon qui a su étouffer toute tentative de retour.

Côté valenciennois, l’indiscipline et le manque de présence dans les duels ont coûté cher. Le but de Detouteville aura été seule éclaircie d’une soirée compliquée, où les Diables Rouges n’ont jamais semblé capables d’inverser la dynamique.

Avec ce succès, Lyon se replace dans la course au top 8, passant juste derrière Valenciennes au classement. À Charlemagne, les Lions ont envoyé un message clair : ils sont bien décidés à rugir plus fort dans cette saison régulière.



Photographe © Weingartner-Photos







