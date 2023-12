Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 11ème journée : Mont-Blanc vs Chambéry 5 - 1 (1-0 2-1 2-0) Le 09/12/2023 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Chambéry ] Les Yétis en patron Mont-Blanc, en délicatesse après une série de plusieurs défaites successives accueillaient les Eléphants de Chambéry dans le cadre du Derby des Savoies ce samedi soir en Division 1. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : M. Richier le 10/12/2023 à 15:02 Tweeter FICHE TECHNIQUE



750 spectateurs Arbitres : M. Germaneaud, assisté de MM. Donnat-Magnin et Thekachev Buts :

Mont-Blanc : 18:08 Eric Leger (ass Numa Besson et Mathis Chatellard) ; 21:56 Fabian Hast (ass Hugo Sarlin et Vladislavs Adelsons) ; 22:26 Alexandre Gagnon (ass Zack Tyson et Numa Besson) ; 48:51 Vladislavs Adelsons ; 49:17 Eric Leger (ass Arthur Larroque et Alexandre Gagnon)

Chambéry : ; 39:45 Henry McKinney (ass Zackary Daneau et Justus Mikkonen) Pénalités 16' contre Mont-Blanc 11' dont 5' à Reynaud contre Chambéry



Des chambériens qui comptaient en leur rang la présence du grenoblois Charles Schmitt, de retour d’une blessure qui l’a éloigné des patinoires depuis de nombreuses semaines, de suppléer quelques absences dans le contingent savoyard. Côté montblanais, Arès, Faure-Brac et Davout manquaient à l'appel.



Un « Léger » avantage



Goy faisait face à Muise devant les filets. Léger obtenait déjà une première opportunité dans la trentaine de secondes de jeu inaugurale de cette opposition, que contenait le portier visiteur. Belisle réagissait après un service de Daneau quelques instants plus tard dans un derby qui démarrait de manière très engagée. Mont-Blanc est à 5 contre 4 rapidement. La partie débute sur un bon rythme. L’on se rend coup pour coup avec rythme, et la meilleure situation est à mettre au crédit d’Adelsons, dont le tir de près passait trop haut. Un jeu de puissance est instigué pour les locaux suite à une charge incorrecte de Léo Lesage. Léger obtient le retour d’un rebond laissé par Muise devant le but, mais le canadien ne parvient pas à redresser le puck suffisamment. La situation s’inverse quelques secondes après le retour à 5 chambérien. Les Yétis travaillent de belle manière en boxplay et renvoient leurs opposants chez eux à de nombreuses reprises. Nouvelle pénalité montblanaise quelques instants plus tard. Tyson est chassé et les Éléphants sont de nouveau en powerplay, sans un meilleur rendement dans l’exercice, malgré quelques situations préférentielles. Cette bonne attitude défensive est payante pour la troupe de Peronnard. M. Richier Léger ouvre la marque ! Léger prend le meilleur sur son opposant sur un contre éclair et battait le cerbère en break, servi par Besson, 1-0 à 18’08. Malgré ce but, les pénalités continuent de se succéder côté local et il faut une nouvelle intervention décisive signée Goy pour garder le lead juste avant la fin du premier acte !



Les locaux s‘échappent en début d’acte



Les Yétis ont le vent en poupe au retour des vestiaires. Sur leur première attaque placée, la troupe de Rémi Peronnard double la mise. Sarlin servait Hast qui inscrivait un but important dans la partie supérieure, 2-0 à 21’56. Ce but galvanise la troupe montblanaise qui triplait immédiatement la mise. Tyson lançait, Gagnon faisait fructifier et les haut-savoyards prenaient le large, 3-0 à 22’26. M. Richier Gagnon trouve la faille ! Bergeron prenait son temps mort après cette minute délicate et déjà importante dans cette partie. Goy sortait les crocs quand il le fallait, alors qu’un jeu de puissance était donné aux chambériens une minute après la nouvelle réalisation des montagnards. Bis repetita quelques secondes plus tard, Daneau oblige le portier à des arrêts de classe sur sa ligne, tandis que la menace est grande. La bonne attitude est aux locaux au retour au complet. La pression montblanaise étouffe l’arrière-garde chambérienne qui a toutes les peines du monde à conserver le score à trois buts d’écart. Deux grosses situations se succèdent de part et d’autres. Chambéry attaque par Daneau, très en vue mais stoppé par Goy, avant que sur un trois contre un, le HCMB ne manque une occasion de donner plus d’ampleur encore à cette rencontre. Mont-Blanc a le momentum et Chambéry est dans une résistance délicate. Reynaud vient assener un très sale coup à l’endroit de Tabor dans le coin et écoper de 5’ de pénalité. Les locaux, malgré quelques occasions bien amenées ne parviennent pas à donner plus d’ampleur au score durant cette majeure. Les Eléphants gardent espoir à 1’43 de la fin de la période médiane, et seront même envoyés en powerplay après une succession de fautes. Deux locaux et un visiteur sont chassés de manière simultanée. Les hommes frappés du C savoyard réduisent l’écart sur ce jeu. Daneau décalait Mc Kinney qui d’un one-timer inspiré trouvait le fond des filets d’un Goy jusque-là impeccable, 3-1 à 39’45 [5-4]. Chambéry tire de l’arrière 3 buts à 1 après quarante minutes.



Un succès sécurisé



Les visiteurs attaquent pleine balle ce troisième acte. Les joueurs de Buisson Rond imposent un gros rythme et partent même rapidement en supériorité numérique pour tenter de rapidement recoller au score dans cet affrontement. M. Richier Malgré un Daneau omniprésent, Chambéry a cédé à Saint-Gervais Mont-Blanc n’est pas en reste et fait preuve d’une belle discipline défensive, mais également d’une intensité offensive retrouvée. Tout en vitesse, Adelsons déborde à 2 contre 1 et trouve un trou pour battre le cerbère savoyard, 4-1 à 48’51. Le sabre tombe définitivement sur l’arrière-garde chambérienne 26 secondes plus tard. Muise sortait un premier arrêt au-devant de Larroque, Léger avait suivi, le portier faisait un nouveau miracle, mais ne pouvait en revanche rien sur la troisième lame qu’Éric Léger venait asséner face au but ouvert, 5-1 à 49’17. L’élan montblanais, parfait à cet instant, est coupé par une pénalité dirigée contre Samuel Guer pour une crosse haute. Là encore, le boxplay est en place et Mont-Blanc revient aux affaires sans changement au tableau indicateur. La pression constante est gardée jusqu’en fin de rencontre par une équipe locale auteur d’une très belle partie dans son contenu.



Victoire du HC Mont-Blanc dans ce derby des Savoie face aux Éléphants de Chambéry 5 buts à 1. Un succès somme toute mérité et qui aura mis en exergue une bonne qualité de finition qui avait cruellement manqué aux locaux ces dernières semaines. Chambéry, de son côté, a dû composer avec plusieurs absences de jeunes joueurs sélectionnés par les équipes de France et aura quelque peu manqué d’efficacité et de rythme dans cette partie. Les 3 points du soir vont au Mont-Blanc qui se rassure après 6 défaites successives et avant de se déplacer à Strasbourg le week-end prochain. Chambéry recevra les Corsaires de Dunkerque. M. Richier Mont-Blanc emporte un succès important ! © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo