Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 11ème journée : Mont-Blanc vs Nantes 7 - 4 (0-0 4-2 3-2) Le 17/12/2022 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Nantes ] Le Père-Noël passe déjà pour les Yétis ! Après un revers d’une courte tête sur la glace de Vegapolis, les Yétis du Mont-Blanc retrouvaient leur public dans le cadre du match de Noël qui allait opposer les joueurs de Rémi Peronnard aux Corsaires de Nantes (5èmes), au Palais des Sports de Megève. Avec les retours du défenseur finlandais Lassi Peltola et du capitaine Jérémy Arès, Mont-Blanc se présentait avec l’ensemble de ses titulaires face la troupe de Martin Lacroix, en manque de confiance ces dernières semaines. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : M. Richier le 18/12/2022 à 13:37 Tweeter FICHE TECHNIQUE



710 spectateurs Arbitres : M. Popa assisté de Mme Boniface et de M. Fontaine Buts :

Mont-Blanc : 25.31 Jean-Christophe Houde (ass Jérémy Fortin et Lassi Peltola) ; 3.:30 Mikulas Bicha (ass Jérémy Fortin) ; 37.45 Hugo Sarlin (ass Numa Besson et Mikulas Bicha) ; 37.55 Bruno Zabis (ass Mikulas Bicha) ; 45.17 Hugo Sarlin (ass Kelvin Walz et Jérémy Fortin) ; 48.49 Numa Besson (ass Kelvin Walz et Hugo Sarlin) ; 56.17 Jérémy Fortin (ass Hugo Sarlin et Marius Ceret)

Nantes : ; 26.55 Joé Dubé (ass Mathieu André et Edgar Protcenko) ; 33.43 Romain Carpentier (ass Quentin Berthon et Cédric Custosse) ; 54.04 Mathieu André (ass Félix Plouffe et Cameron Marks) ; 59.30 Félix Plouffe (ass Mathieu André et Matthew Brenton) Pénalités 4 minutes contre Mont-Blanc 14 minutes contre Nantes



De l’engagement, pas de but



La première très grosse situation est aux locaux dans ce match. Sur une situation à 3 contre 2, Bicha, décalé par Zabis manquait le cadre. Cette séquence provoque l’impulsion locale en attaque. Un powerplay permet aux joueurs de Peronnard de disposer de temps de possession. Sarlin est esseulé sur un rebond en sa faveur, mais le portier nantais fermait la porte. M. Richier Pawelek déjà au charbon en première période ! Walz s’offre à son tour sa chance, mais le palet ne parvient pas au filet Corsaire. De retour à 5, la troupe de Martin Lacroix développe davantage de jeu et trouve à son tour des fenêtres de tirs. Les meilleures situations restent néanmoins haut-savoyardes dans cette entame. Arès s’en créé une belle suite à un service venu de l’arrière de la cage, mais le dernier rempart de Loire-Atlantique est pour l’instant précieux pour les siens. Les visiteurs du soir mettent également Goy à contribution sans parvenir à débloquer le compteur. L’engagement est intéressant de la part des deux collectifs. Lanvers est chassé en fin de période et offre un avantage d’un homme aux locaux pour l’ultime minute, sans que la troupe alpine ne parvienne à déverrouiller le coffre. Score nul et vierge après vingt minutes de jeu.



Mont-Blanc termine fort !



Le deuxième acte redémarre et le combat reprend. Les deux formations sont en ordre de marche. Les Yétis, toujours à 5 contre 4 ne profitent pas de l’occasion présentée. A l’inverse, ils bénéficieront de réussite sur la séquence similaire qui allait suivre. Mont-Blanc part en jeu de puissance. Décalé par Peltola, Fortin servait Houde pleine enclave. Le canadien prenait un lancer sans réflexion. Le disque frappait la barre intérieure, mais Monsieur Popa extrêmement bien placé, validait la réalisation montblanaise, 1-0 à 25’31 [5-4]. Sur la séquence suivante, Goy rend bien service aux siens en stoppant la tentative nantaise qui menaçait les abords de la zone dangereuse. Les Corsaires sont à leur tour en supériorité numérique avant la mi-match, suite à un retard de jeu signifiée sur un engagement en territoire offensif de Saint-Gervais/Megève. Les visiteurs profitent rapidement de la situation pour recoller. Servi au deuxième poteau, Dubé parvient à tromper, 1-1 à 26’55. La rencontre s’emballe. De retour sur le but de Pawelek, c’est Valérian Croz qui est tout proche de redonner le lead aux siens d’une louche au deuxième poteau. Le disque s’envolait trop haut. Dans la minute suivante, Mont-Blanc insiste. Zabis frappe le montant sur un tir pris depuis l’enclave. Ça chauffe fort côté nantais ! L’ascenseur est néanmoins renvoyé par les visiteurs deux minutes plus tard. Carpentier se joue de son opposant, heurtant le plastron de Goy en dernier rempart. Ce ne sera que partie remise. Les Corsaires insistent et prennent le contrôle des opérations. Carpentier, encore lui, lance suite à une séquence en territoire offensif et trouve, d’un angle fermé, la lucarne, 1-2 à 33’43. La fin de période approche et ce sont les montblanais qui bénéficient d’un jeu de puissance suite à un retard à l’engagement. Malmenés, ce bol d’air tombe à pic ! Si les nantais en avaient rapidement profité, le HCMB n’aura pas besoin de beaucoup plus de temps pour venir rejoindre son adversaire au tableau d’affichage. Besson prend le tir sur un engagement gagné, et Sarlin, qui trainait dans l’enclave poussait le disque laissé libre par un premier arrêt du portier, 2-2 à 37’45 [5-4]. Les Yétis retrouvent de la confiance devant leur public. Commence alors un récital dans les trois dernières minutes de jeu. Nantes se manque en sortie de territoire, Zabis lisait bien le jeu et se retrouvait seul côté gauche pour battre d’un revers habile Pierre Pawelek, 3-2 à 37’55. Les nantais ne répondent plus ! Bicha prenait de la vitesse côté droit, le tchèque débordait plein fer, se débarrassait d’un joueur, entrait en protection face au second arrière, avant de déposer le disque dans le filet ! Quel but juste avant la pause ! 4-2 à 39’30. M. Richier Les Yétis s'échappent Le deuxième acte se conclut ! Menés à quelques minutes de la fin de période, les joueurs de Peronnard ont connu une excellente fin de tiers, asphyxiant littéralement les joueurs de Loire-Atlantique. 4 buts à 2 après 40 minutes de jeu.



Mont-Blanc assure son succès



Les joueurs de Saint-Gervais/Megève sont en confiance au retour des vestiaires. Malgré une incursion menaçante signée Sautereau qu’avait parfaitement contenu Goy en réduisant l’espace disponible sur une sortie devant son but, les locaux tentent de contrôler le jeu et de conserver leur écart. M. Richier Goy, auteur d'une belle partie devant son filet Ils feront même mieux que ça, puisque 5 minutes après le premier face-off de l’acte III ? Sarlin y allait d’un doublé. Walz descend le disque au joueur français, qui de loin prenait Pawelek à défaut, 5-2 à 45’17. Trois minutes plus tard, les Corsaires sont pris sur un but similaire. Le palet glisse vers le fond de zone défensive nantaise, Besson prend alors un tir instantané dans le trafic, dévié victorieusement par Walz, 6-2 à 48’49. Addition salée pour la troupe de Lacroix. Sautereau est envoyé au cachot pour un geste d’humeur à l’endroit de Mathis Chatellard le long du banc. Le jeu se met en place, mais Nantes n’abdique pas. La solidarité montblanaise est de chaque instant, à l’image d’un retour défensif de Bicha sur une échappée de Brenton. Son coéquipier Houde voyait lui Pawelek s’interposer de la botte en extension et éviter au score de prendre plus d’ampleur. Les blancs ne lâchaient pas malgré un score qui ne laissait plus guère de doute quant à l’issue. Dans un bel effort, Plouffe emmène le disque en territoire offensif et Goy, qui avait résisté par deux fois successivement voyait le troisième rebond offert à André lui être fatal, 6-3 à 54’04. En grande forme ce samedi soir, les Yétis appuient à nouveau sur l’accélérateur à 3’40 du terme de cette rencontre. Fortin profite de sa vitesse pour s’embarquer côté gauche. Le canadien y va d’un but magnifique qui venait clôturer le récital offensif local, 7-3 à 56’17. Les ultimes secondes se présentent. Nantes s’offre un baroud d’honneur et inscrit un tout dernier but sur une réalisation de Félix Plouffe, 7-4 à 59’30.



Victoire des Yétis du Mont-Blanc 7 buts à 4 sur leur glace de Megève. Comptant une nouvelle fois sur un très bon Victor Goy, les haut-savoyards ont lâché les chevaux à l’offensive après la mi-match et asphyxiés leurs adversaires, trouvant par 7 fois le chemin des filets adverses ! Un succès important, qui estompera quelque peu la déception du dernier déplacement dans l’Hérault. Prochain rendez-vous pour la troupe montblanaise le 20 décembre face aux Spartiates de Marseille. Les Corsaires, dans une période moins faste sur le plan comptable, affronteront quant à eux les Bisons de Neuilly avec pour espoir de relancer une machine quelque peu grippée ces dernières semaines. M. Richier Fortin scelle le sort de cette rencontre et peut célébrer ! © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur