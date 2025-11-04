Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 11ème journée : Mont-Blanc vs Strasbourg 2 - 4 (0-0 1-0 1-4) Le 22/11/2025 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Strasbourg ] L'Étoile Noire s'envole en fin de match ​Les Yétis du Mont-Blanc recevaient Strasbourg ce samedi dans le cadre de la 11ème journée du championnat de France de Division 1. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Texte : Alexandre Juillet | Photos : Maxime Richier le 23/11/2025 à 16:39 Tweeter FICHE TECHNIQUE



920 spectateurs Arbitres : MM. Bernoussi et Douchy assistés de MM. Pysniak et Donat-Magnin Buts :

Mont-Blanc : 26.16 Denis Tsyganov (ass Vladimir Dzhig et Théo Larroque) ; 59.40 Arslan Yamalov (ass Denis Tsyganov et Andreas Fleutot)

Strasbourg : ; 50.45 Vit Budinsky (ass Sébastien Trudeau et Alejandro Burgos Ramirez) ; 56.13 Sébastien Trudeau (ass Thomas Giorgi et Antoine Torres) ; 59.17 Sébastien Trudeau (ass Ondrej Kopta) ; 59.58 Vit Budinsky (ass Sébastien Trudeau et Tomas Hiadlovsky) Pénalités 16 minutes dont 10 à Chatellard contre Mont-Blanc 18 minutes dont 10 à Giorgi contre Strasbourg



Strasbourg n’a plus perdu depuis le 29 octobre dernier dans une rencontre face à Valenciennes (5-2). Depuis, l’Étoile Noire est sur un 4 en 5, prenant le meilleur sur Lyon, Nantes, Morzine et Tours. Des strasbourgeois qui, avec un match de retard, pointent au 6ème rang, à deux longueurs seulement du podium. Emmenés par l’excellent et inoxydable Sébastien Trudeau, mais également par l’ex-artilleur des Aigles de Nice Ondrej Kopta, les alsaciens ont fière allure et présentent un très beau contingent mêlant jeunesse et expérience, sous les ordres d’un Michal Duras, qui fêtait son 44ème anniversaire au soir de cette confrontation.



En face, le HCMB doit à nouveau chasser ses vieux démons. Pris à défaut la semaine précédente par les Bouquetins de HCMP après une rencontre qu’ils avaient par deux fois menée, la faute à de trop nombreuses punitions reçues, les Yétis ont réédité lors de la rencontre suivante en manquant de précieuses unités au classement en raison d’une indiscipline chronique dans les derniers instants. Malgré une belle prestation globale lors de leur déplacement chez les Drakkars de Caen, les hommes de Sadoine et Croz ont concédé le revers après avoir reçu de très mauvaises et fatales pénalités dans le moneytime, laissant le loisir aux normands d’empocher les 3 points. Grabko et Hiadlovsky se faisaient face à ce samedi et le duel démarrait !



Mont-Blanc pousse, Hiadlovsky fait le travail



Les deux premiers lancers de la partie viennent des crosses locales. Charlie Robert décochait le premier, avant que Guer ne soit proche de dévier le shoot de Larroque qui s’était amené dans le territoire offensif à pleine vitesse. Strasbourg sort à son tour et impose sa pression en territoire des Yétis dans ce début de match animé. Le premier jeu de puissance est appelé contre les alsaciens avant la mi-tiers. Budinsky avait cinglé Tsyganov devant le filet de Grabko et Hiadlovsky devait s’employer sur le jeu de supériorité local. Maxime Richier Grabko maintient les siens Le score reste nul, mais l’engagement est maximal, notamment côté local avec une pression constante exercée dans le camp visiteur. Mont-Blanc connait un temps fort depuis son jeu de puissance et domine territorialement les débats, sans parvenir à tromper un Hiadlovsky, qui jusque-là se montrait intraitable. Les défenses prennent le pas malgré un engagement et une pression des hommes de Sadoine et Croz, qui proposaient un bel engagement au public présent. Le portier strasbourgeois multipliait les interventions dans une entame définitivement locale. Le score, lui, restera nul et vierge après vingt minutes.



Tsyganov ouvre le bal, Strasbourg dominateur



L’Etoile Noire rentre mieux dans son deuxième acte. Les joueurs de Duras ont les premières menaces aux abords des filets de Saint-Gervais/Megève, mais également leur premier jeu de puissance, qui malgré un bilan neutre, aura produit pas mal de situations de shoots notamment sortis de la crosse d’Ondrej Kopta ou d’une belle déviation dans l’enclave de Giorgi, repoussée par Grabko. Strasbourg pousse, mais commet une erreur derrière son filet, que les visiteurs vont payer cash. Poirot tentait de dégager la rondelle derrière son filet. La transmission est interceptée par Tsyganov qui sortait de l’arrière du but, le contournait, et trouvait la lucarne de Hiadlovsky sur un tir parfait, 1-0 à 26’16. Maxime Richier Ouverture du score de Tsyganov Ce but remet encore un peu plus de rythme dans cette partie. Les alsaciens insistent sur leurs phases, prennent des shoots, Mont-Blanc tente de breaker dans cette partie et compte également sur un gardien en grosse forme devant son filet. Avant la mi-match, Grabko sort la plus belle intervention de ce début de match sur une reprise de près. La rencontre conserve le même scénario. Les deux équipes se renvoient l’ascenseur et la pression, tant haut-savoyarde qu’alsacienne poussent les défenses à balayer devant leur porte à de nombreuses reprises. Le tempo est en tout cas agréable alors qu’approche la fin du 2ème acte. Larroque provoquait une pénalité à 2’29 de l’intermède, sur un effort remarqué alors qu’il semblait cerné de toutes parts. Dzhig héritait alors dans l’exercice d’un puck, seul à 4 mètres du filet plein axe, mais le biélorusse, en mal de confiance dans ce match, envoyait une praline frapper la vitre arrière. Le powerplay produit des lancers, mais il ne sera pas récompensé, renvoyant les deux équipes au vestiaire sur ce score d’1 but à 0 en faveur des locaux après un second acte dont la possession et les intentions auront davantage été visiteuses.



Strasbourg fait basculer la partie dans le moneytime



La domination se ré-inverse dans ce duel. Mont-Blanc sort plus fort des vestiaires. D’abord sous l’impulsion de Tsyganov, puis par son capitaine, Mathis Chatellard en reprise dans l’enclave. Dzhig en un contre un suivait le rythme, mais le score n’évolue pas. L’Étoile Noire a toujours dans sa mire le dos du Yéti et lui fait savoir. Ça pousse aux abords du filet de Grabko, qui tenait la baraque sous la pression alsacienne dans le premier dix de ce 3ème vingt. Tunik est envoyé au purgatoire et s’y installera pour quelques minutes. Les blancs maintiennent la pression dans la zone offensive, mais sont renvoyés dans leur territoire par un contre de Tsyganov. Le russe s’ouvrait la fenêtre de tir, mais il ne convertissait pas. Une pénalité est appelée quelques minutes plus tard. L’arbitre lève le bras, le jeu se poursuit avec un homme de plus côté strasbourgeois et les protégés de Duras dans un excellent état d’esprit depuis plusieurs minutes, reviennent très logiquement dans le match après avoir poussé dans les derniers instants. Trudeau passait la bleue côté droit et envoyait une passe dans l’axe pour Budinsky, dont le tir circulaire faisait mouche, 1-1 à 50’45. Ce but a le mérite de réveiller la troupe locale, qui passe tout proche de reprendre son avantage. D’abord par Fleutot sur un tir depuis la gauche, puis sur un gros loupé de Dzhig qui avait été décalé par Tsyganov au deuxième poteau et qui voyait son tir s’échapper de la base du poteau dans une fin de match à l’asphyxie pour les deux formations. Les Yétis poussent, mais les strasbourgeois tiennent le coup sur les phases locales. Le salut viendra d’ailleurs à 3’47 de la fin de match. Sur un engagement à la gauche de Grabko, remporté par les strasbourgeois, Giorgi mettait le puck au net. Poirot tentait de jouer la déviation à bout portant. Le puck mourrait à droite du poteau, mais Trudeau toujours en mouvement effectuait un wrap-around parfait pour donner les devants aux siens au meilleur moment possible, 1-2 à 56’13. Maxime Richier Strasbourg emporte un 5ème succès de rang L’Étoile Noire se dirige vers un succès, mais une dernière sueur traverse le banc visiteur. Senechal est chassé pour avoir accroché dans la neutre alors qu’il reste 2’16. Sadoine sortait son gardien, l’axe n’était pas protégé sur l’engagement dans la zone neutre et Trudeau, qui avait bénéficié de l’engagement gagné par Kopta, propulsait le disque au fond du but vide, 1-3 à 59’17. Dans un sursaut, Mont-Blanc parvenait à réagir immédiatement à recoller à 20 secondes de la fin du temps réglementaire. Fleutot donnait le puck à Tsyganov proche du but et Yamalov pouvait conclure au deuxième poteau, 2-3 à 59’40. Un dernier but sera ajouté par la troupe de Michal Duras en filet désert comme un très beau cadeau d’anniversaire, pour parachever le succès visiteur, 2-4 à 59’58.



Victoire de l’Étoile Noire de Strasbourg 4 buts à 2. Dans un match équilibré en termes de tirs et d’occasions, où chacune des formations aura eu ses périodes de dominations. Mont-Blanc n’aura pas su tuer le match au moment opportun. De leur côté, les alsaciens, bien que menés durant un long moment auront su s’accrocher et piquer au moment capital pour l’emporter en Haute-Savoie, dans une partie disputée de bout en bout.

Mont-Blanc, qui avait abandonné de précieux points en route lors des deux derniers duels face à HCMP et Caen laisse à nouveau filer des unités précieuses, malgré une rencontre où les deux formations se seront rendues coup pour coup. Strasbourg confirme de son côté son statut d’équipe en forme du moment et empoche 3 points, remontant au 5ème rang avec 19 points et un match de retard sur les 4 premiers. Maxime Richier Hiadlovsky a été impérial ce samedi soir

