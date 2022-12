Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 11ème journée : Morzine-Avoriaz vs Neuilly/Marne 3 - 2 (1-0 2-1 0-1) Le 10/12/2022 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Neuilly/Marne ] C'est bon pour le moral ! Après une semaine de mouvement hors glace , les Morzinois empochent les trois points dans une belle victoire contre l'une des belles équipe de division 1 Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Yoann Coppel et Maxime Richier le 11/12/2022 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



646 spectateurs Arbitres : M. Geoffroy, assisté de MM. Donnat-Magnin et Alméras Buts :

Morzine-Avoriaz : 10:00 Blake Luscombe (ass Tomas Kubalik) ; 30:38 Tomas Kubalik (ass Blake Luscombe et Josselin Besson ) ; 38:08 Thibaud Masson

Neuilly/Marne : ; 20:29 Josh Adkins ; 41:10 Jeremiah Luedtke (ass Maxence Auvitu et Cooper Jones) Pénalités 2 minutes contre Morzine-Avoriaz 4 minutes contre Neuilly/Marne



D'entrée de jeu, nous assistons a un match plaisant et intense avec les deux équipes qui se rendent coup sur coup jusqu'à la 10e minute ou la nouvelle recrue offensive des Pingouins va commencer de la plus belle manière dans sa nouvelle équipe en donnant l'avantage aux locaux.

Le 1er tiers se terminera à l'avantage des locaux.

Yoann Coppel Blake Luscombe en vue pour son premier match



Il ne fallait pas être en retard au début du tiers médiant, car après 29 secondes de jeu, ce sont les Bisontins par Adkins qui vont revenir au score. Le jeu reste intense et les gardiens s'illustrent pour tenir les deux équipes à flot dans un match équilibré. À la mi-match , Kubalik, bien servi par Luscombe très en vue pour son premier match, redonne l'avantage aux Morzinois . Huit minutes plus tard, c'est Thibault Masson qui vient crucifier le portier des bisons, les locaux prennent le large dans la fin du deuxième tiers.

Yoann Coppel



De retour sur la glace , ce sont les hommes de Neuilly qui vont en supériorité retrouver de l'espoir mais la bande a Stéphane gros va tenir bon et savourer sa première victoire en temps réglementaire .

Yoann Coppel Luedtke réduit l'écart



Voilà des Morzinois heureux et récompensés de leur travail qui se samedi soir ont proposé un jeu de qualité et prouvé qu'ils étaient capable de rivaliser et gagner contre de belles équipes de ce championnat.

Yoann Coppel Lucas Mugnier homme du match © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur