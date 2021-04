Hockey sur glace - Division 1 : 11ème journée : Neuilly/Marne vs Nantes 4 - 5 (1-3 3-1 0-1) Le 10/04/2021 Patinoire Municipale de Neuilly-sur-Marne [ Neuilly/Marne ] [ Nantes ] Nantes s'impose à Neuilly-sur-Marne Retour en Images sur la victoire, pour le compte de la 11ème journée du championnat de france de division 1 de Hockey sur Glace, des Corsaires de Nantes sur la glace des Bisons de Neuilly. Patinoire Municipale de Neuilly-sur-Marne, Hockey Hebdo Photographe : Yves Le Guillerm le 14/04/2021 à 12:37 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Levasseur assisté de MM. Fessier et Smeeckaert Buts :

Neuilly/Marne : ; 12.28 Benoit Valier (ass Jonathan Joannette et Cam Marks) ; 3.52 Dustin Mowrey (ass Mathieu Ayotte et Félix Chamberland) ; 30.40 Cam Marks (ass Félix Chamberland et Baptiste Bruche*) ; 35.57 Baptiste Bruche* (ass Félix Chamberland et Cam Marks)

Nantes : 03.21 Hubert Genest (ass Brendan Hamelin) ; 11.02 Brendan Hamelin (ass Anthony Goncalves et Karl Leveille) ; 17.23 Karl Leveille (ass Brendan Hamelin) ; 29.25 Karl Leveille (ass Brendan Hamelin et Patrik Prokop) ; 53.33 Karl Leveille (ass Brendan Hamelin et Anthony Goncalves) Pénalités 18 minutes dont 10 à Kup contre Neuilly/Marne 16 minutes contre Nantes



Toute la galerie photos



Photographe : Yves Le Guillerm © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo