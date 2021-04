Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 11ème journée : Neuilly/Marne vs Nantes 4 - 5 (1-3 3-1 0-1) Le 10/04/2021 Patinoire Municipale de Neuilly-sur-Marne [ Neuilly/Marne ] [ Nantes ] Neuilly échoue malgré une sacrée remonta da Dans leur enclos malgré une sacrée remonta da les Bisons se sont hélas inclinés sur le score de 4 à 5, face aux Corsaires de Nantes venus faire plus qu’un simple abordage en terre francilienne lors de la 11ème journée du championnat de France de hockey sur glace Division 1 poule A. Media Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo gb le 14/04/2021 à 20:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Levasseur assisté de MM. Fessier et Smeeckaert Buts :

Neuilly/Marne : ; 12.28 Benoit Valier (ass Jonathan Joannette et Cam Marks) ; 3.52 Dustin Mowrey (ass Mathieu Ayotte et Félix Chamberland) ; 30.40 Cam Marks (ass Félix Chamberland et Baptiste Bruche*) ; 35.57 Baptiste Bruche* (ass Félix Chamberland et Cam Marks)

Nantes : 03.21 Hubert Genest (ass Brendan Hamelin) ; 11.02 Brendan Hamelin (ass Anthony Goncalves et Karl Leveille) ; 17.23 Karl Leveille (ass Brendan Hamelin) ; 29.25 Karl Leveille (ass Brendan Hamelin et Patrik Prokop) ; 53.33 Karl Leveille (ass Brendan Hamelin et Anthony Goncalves) Pénalités 18 minutes dont 10 à Kup contre Neuilly/Marne 16 minutes contre Nantes







Photo Yves Le Guillerm

Un abordage réussi

Dès l’entame du tiers même, si le premier face off est pour les Bisons, se sont bien les Corsaires qui imposent le rythme de la partie. Après quelques longueurs de patinoire les visiteurs offrent une première vraie tentative mais repoussée par le cerbère nocéen.

Après alors que les échanges vont bon train, chacun défendant au mieux leur territoire, les visiteurs provoquent un dégagement interdit qui va en leur faveur. Peu temps après l’engagement les Corsaires sur une sortie de zone vont au-delà avec une offensive qui ne pardonne pas.

Face à une défense un peu fébrile sur une passe d’Hamelin, Genest seul face au gardien ne se prive pas pour envoyer la rondelle dans les filets franciliens (03.21 1-0).

A peine trente secondes de jeu plus tard, les visiteurs sont à la faute. Celle-ci en appelle une autre pour un retard de jeu. Un 5 contre 3 qui serait en principe de bon augure pour les locaux mais hélas le power play n’a pas été vraiment en leur faveur malgré 4 tentatives franches à leur actif.

Aussitôt libérés les Corsaires passent à l’attaque et investissent le territoire des Bisons. Ces derniers résistent et repassent en contre à chaque occasion.

A un peu plus de la moitié du tiers, partis une nouvelle fois de leur zone défensive, les Nantais passent à l’attaque sans trouver vraiment de résistance. Léveillé pour Goncalves et à la finition Hamelin avec un tir en pleine lucarne, les trois compères créditent leur compte et le score d’un deuxième but (11.02 2-0).

N’ayant pas vraiment accusé l’affront, les Bisons réagissent dès le nouveau coup d’envoi. La machine semble relancée, les nocéens passent à l’offensive et provoquent l’adversaire appelant même une pénalité contre Nantes. Une bonne affaire ? Oui. Après environ une minute de tergiversations et navigation de palet devant la cage du cerbère atlantico ligérien. A la manœuvre Marks pour Joannette et Valier qui trouve la faille et permet à son équipe de recoller au score (11.28 1-2).

Les nocéens reprennent un peu de verve et pressent un peu plus leur jeu qui monte en puissance.

Le jeu est de qualité mais toute relâche ne pardonne pas. Ainsi après un engagement en zone défensive nocéenne, la navigation du palet derrière la cage et sur une passe d’Hamelin, Léveillé trouve la faille et inscrit le troisième au tableau des Nantais (17.23 3-1).

Sur la fin du tiers les nocéens ne sont pas très inspirés pour revenir au score malgré un nouveau power play consenti suite à une faute nantaise. On n’observe que quelques timides tentatives stoppées par le cerbère Nantais.

Fin de cette première période 3-1 en faveur des Corsaires Nantais.

Photo Yves Le Guillerm

Une sacrée remonta da

Au second tiers, il faut attendre plus de trois minutes d’échanges pour voir une véritable occasion. Celle-ci est nocéenne mais elle est avortée suite à l’intervention du portier nantais. Du côté des Corsaires les tentatives sont timides mais elles demandent quand même l’intervention du gardien francilien qui œuvé sans inquiétude. De quoi énerver l’attaque atlantico-ligérienne.

La tension monte, les esprits s’échauffent ce qui demande l’intervention du corps arbitral pour éviter que les conflits dégénèrent.

Cela commence par de simples opérations de séparation de joueurs avant que des sanctions tombent. La première est nocéenne. Puis une pénalité en appelant souvent une autre c’est au final trois pénalités qui s’affichent au tableau dont une méconduite.

Reprise des hostilités avec un 5 contre 3 en faveur des visiteurs. Ces derniers ne sont pas assez francs dans leurs tentatives et ils passent à la faute diminuant leur chance de pointer en se retrouvant à 4 contre 3. Néanmoins sur la supériorité numérique restante, dans un deux contre un, lors d’une offensive un peu mole, sur une passe de Prokop, Hamelin et Léveillé s’en vont tromper le portier nocéen le laissant sur son séant (29.25 4-1).

Après une pénalité épuisée et le but encaissé, ce sont les nocéens qui sont en supériorité numérique. Un état de fait que les franciliens mettent à profit une minute plus tard sur une action combinée de Bruche pour Chamberland et à la finition Marks. Ce dernier parti de derrière la cage s’en va narguer le portier nantais. Il loge la rondelle dans le but sans laisser le moindre espoir au portier nantais (30.40 2-4).

Les locaux deviennent plus agressifs dans leur jeu de puissance avec de belles occasions mais contrées par le portier nantais. Toutefois au fil du temps les corsaires arrivent à remettre de l’ordre dans leurs affaires et partent à l’abordage du camp nocéen avec de belles tentatives.

Sur une sortie de zone une pénalité limite est appelée contre Nantes. Du power play nait plus qu’une opportunité. En effet suite à un petit cafouillage devant la cage nantaise, Ayotte tente sa chance mais c’est Mowrey qui concrétise et permet aux nocéens de recoller au score (34.52 3-4).

Malgré une cage déplacée le but est validé par le corps arbitral.

Après de nouveaux échanges d’une durée avoisinant la minute, dans un angle improbable Bruche réussit à envoyer le palet dans le but nantais (35.57 4-4). Un palet qui a vraisemblablement rebondit sur l’épaule du portier qui n’a rien pu faire.

En moins de cinq minutes, le match est relancé après cette impressionnante remonta da. Pas de quoi réjouir les corsaires nantais.

Dans les quatre dernières minutes de la période, rien ne permet aux protagonistes de cette partie de les départager même pas lors du power play concédait aux nantais sur un retard de jeu. Certes il y a eu quelques tentatives mais rien de probant. Fin de période 4 – 4, tout reste à faire.

Photo Yves Le Guillerm

Un round décisif

De retour du vestiaire les deux équipes semblent avoir la motivation pour en découdre avec l’adversaire afin de l’emporter. Le jeu est fluide, rapide. Quelques bonnes occasions mais contrées tout aussi rapidement.

Deux minutes de jeu et le corps arbitral siffle une pénalité à l’encontre des visiteurs. Un power play au cours duquel les Nocéens trouvent une belle opposition défensive par conséquent tous leurs efforts sont réduits à néant malgré cinq tentatives franches dont une qui aurait pu laisser espérer mais le Head présent sur la ligne de but désavoue toute validité de but.

Vient au tour de Neuilly d’être sanctionné ici pour un comportement antisportif ayant eu lieu au niveau du banc apparemment. Sur le power play accordé aux Corsaires, ceux-ci maintiennent un certain pressing en zone offensive au moins aux trois quarts du temps de la supériorité. Toutefois ces derniers ne parviennent pas à scorer face à la résistance des Bisons qui en toute fin arrivent à dégager le palet de leur zone.

Revenus à égalité de joueurs sur la glace, le jeu reprend son rythme. Tentant chacun d’améliorer leur jeu de puissance les deux équipes se donnent à fond, ce qui occasionne de beaux gestes avec de belles combinaisons mais surtout de beaux arrêts.

Sur une énième tentative l’exploit vient des Nantais. Après une première tentative sur un contre 2 contre 1 de Deslauriers échouant sur le cerbère Nocéen qui relance les Bisons. La tentative de relance nocéenne est avortée pour un second contre nantais. A la manœuvre Hamelin qui d’un bond coup de patin grille ses adversaires, part dans un 1 contre 1 affronter le cerbère nocéen mais sur son tir est mal ajusté. Il frappe la barre transversale. Dans l’action il récupère le palet pour Goncalves qui à son tour tente lui aussi sa chance. Le palet rebondit sur le gardien et là à la reprise Léveillé le bien veillant ne laisse aucun espoir à Dupuis le portier nocéen. Il loge la rondelle au fond de la cage (53.33 5-4).

Les jeux ne sont toujours pas faits, Neuilly tente de revenir à égalité surtout après qu’un power play lui soit consenti sur une faute nantaise. Les corsaires tiennent bon durant la pénalité contre les charges offensives des bisons. Toutefois les franciliens sont un peu fébriles sur cette fin de partie même pendant le power play. Ils ont laissé quelques peu les Corsaires naviguer un peu trop à leurs aises se faisant peur même lors du power play. Heureusement que leur portier nocéen était là pour stopper net l’adversaire dans leurs tentatives.

Même avec le temps mort et le retrait du gardien demandé par le coach de Neuilly, les Bisons n’ont pas réussi à remettre les compteurs à égalité afin de leur assurer la prolongation.

Une période qui n’aura vu qu’un petit but s’afficher au tableau mais quel but, car il aura fallu trois reprises pour faire la différence et donner la victoire aux Nantais.

Photo Yves Le Guillerm

Au terme de ce match de bonne facture dans l’ensemble, les Corsaires se sont imposés un peu dans la douleur sur le score 5 à 4 face à des Bisons assez opportunistes.

Les Nocéens ont été efficaces certes pas à 100 / 100 sur les power-plays mais cela leur a permis de revenir au score et de faire douter les Nantais.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







