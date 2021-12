Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 11ème journée : Strasbourg vs Chambéry 3 - 2 (1-1 1-0 0-1 1-0) Après prolongation Le 11/12/2021 Strasbourg [ Strasbourg ] [ Chambéry ] Nouveau revers pour Chambéry. Chambéry se déplaçait en terre Alsacienne samedi soir. Malheureusement, les Éléphants n’ont pas su se relancer pour remonter au classement et se sont inclinés 3 buts à 2 rapidement en prolongations. Il reste deux matches désormais au club de Pierre-Emmanuel Danger pour redresser la barre avant les fêtes. Strasbourg, Hockey Hebdo Pablo Henriques le 13/12/2021 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1046 spectateurs Arbitres : M. Popa assisté de Mme Torribio et de M. Chouleur Buts :

Strasbourg : 05.26 Mathieu Desautels (ass Jérémy Coté et Charlie Roy) ; 28.40 Mathieu Desautels (ass Charlie Roy) ; 60.21 Mathieu Desautels (ass Sébastien Trudeau et Michal Duras)

Chambéry : ; 15.17 Anthony Raveaud (ass Titouan Blanchard et Hugo Dechelle) ; 41.04 Malik Johnson (ass Edgar Protcenko) Pénalités 10 minutes contre Strasbourg 18 minutes dont 10 à Chevrier contre Chambéry Le fait du match : Une pénalité qui coûte cher



Les joueurs de Pierre Bergeron avaient mal débuté mais avaient réussi tout de même à recoller à deux buts partout. Sans aucun but dans le troisième tiers, les deux équipes se sont donc dirigées en prolongations. Une prolongation qui a tourné au cauchemar pour Chambéry avec une pénalité rapide qui les a plombés. A peine 21 secondes après le début de ce qu’on appelle aussi "l’overtime", les Savoyards ont encaissé le but du 3-2, synonyme de défaite.



Photographe : Gérard Tempo (archives) Le chiffre : 3



C’est le nombre de buts inscrits par le numéro 16 de l’Étoile Noire, Matthieu Desautels. L’attaquant a donné le tournis à la défense chambérienne qui n’a jamais su trouver la solution pour l’empêcher de s’exprimer. Une nouvelle fois encore, les Éléphants n’ont pas su mettre en place un marquage assez strict pour limiter les espaces.



La réaction : Pierre Bergeron (entraîneur de Chambéry)



"Je ne suis à nouveau pas satisfait de la prestation de mon équipe samedi soir. Nous avons encore des difficultés à jouer l’entièreté des 60 minutes et cela nous pose de réels problèmes. Nous avons pris cette pénalité assez "évitable" selon moi qui nous a coûté la victoire. Nous savons produire du beau, nous savons aussi mettre en place un gros plan de jeu ce n’est pas le problème. Mais c’est à nous de mieux rentrer dans nos matches désormais pour aller chercher deux victoires dans nos deux derniers matches de l’année 2021. Cela sera important de tout donner contre Nantes chez nous samedi prochain et à Clermont le 21 décembre pour partir en trêve tranquille."



Prochain match : Chambéry-Nantes, 18 décembre, 20 h 30

