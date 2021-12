Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 12ème journée : Chambéry vs Nantes 1 - 4 (0-2 0-1 1-1) Le 18/12/2021 Chambéry [ Chambéry ] [ Nantes ] Nouvelle désillusion pour Chambéry Les Éléphants recevaient ce samedi 18 décembre les Corsaires de Nantes pour la dernière journée de Division 1 à domicile de l’année 2021. Malheureusement, Chambéry s’est inclinée à nouveau et devra relever la tête contre Clermont mardi soir. Chambéry, Hockey Hebdo Pablo Henriques le 20/12/2021 à 08:12 Tweeter FICHE TECHNIQUE



300 spectateurs Arbitres : M. Popa assisté de MM. Chouleur et Aman Buts :

Chambéry : ; 43.46 Zackary Daneau (ass Malik Johnson et Anthony Raveaud)

Nantes : 04.10 Paul Schmitt (ass Edouard Dufournet et Mathieu André) ; 04.50 Bryan Ten Braak (ass Mathieu Gagnon et Oscar Conil) ; 27.24 Paul Schmitt (ass Quentin Jacquier) ; 55.28 Tim Crowder (ass Paul Schmitt et Oscar Conil) Pénalités 16 minutes dont 10 à Caratini contre Chambéry 12 minutes contre Nantes Photographe : Gaëtan Boucheret (archives)

Le fait du match : Un premier tiers désastreux



Encore une fois, les Éléphants n’ont pas su bien débuter et ont vu les Corsaires s’envoler rapidement (2-0) en début de match. Une fâcheuse tendance des joueurs de Pierre Bergeron à rentrer tardivement dans leur match et cela leur coûte très cher. Les Éléphants ont pourtant bien relevé la tête dans le deuxième et troisième tiers mais le mal était fait et les Chambériens n’ont jamais été en mesure de recoller.



Photographe : Gérard Tempo (archives)

Le chiffre : 4



C’est le nombre de défaites d’affilée pour Chambéry. Une série noire qui a vu deux défaites en prolongations mais cela ne suffit pas. Deux points sur 12 possibles, le bilan comptable n’est pas bon pour les Savoyards. Il faudra tenter de mettre fin à l’hémorragie contre le dernier du championnat, Clermont-Ferrand, actuellement en difficulté aussi en D1.



Photographe : Gaëtan Boucheret (archives)

La réaction : Pierre Bergeron (entraîneur de Chambéry) :



"Notre premier tiers n’est pas acceptable. Nous n’avons pas le droit de prendre des buts de cette manière. C’est encore une fois, une grande déception, j’attendais une réaction de mes joueurs. Les deuxième et troisième tiers ont prouvé que nous pouvions concurrencer aussi des équipes expérimentées. Maintenant, il faut que les joueurs prennent conscience de la situation dans laquelle nous sommes et qu’il faut livrer un combat comme nous l’avons en fin de match sur toute la durée de la rencontre. Nous allons récupérer sans doute nos jeunes U20, champions du monde en D1B pour le match contre Clermont. Nous sommes très fiers d’eux et nous avons hâte de les retrouver dans notre collectif car ils apportent beaucoup et nous gagnons lorsqu’ils sont là."



