Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 12ème journée : Mont-Blanc vs Marseille 2 - 5 (0-0 2-2 0-3) Le 18/12/2021 Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Marseille ] Le Spartiate brave le froid ! Dauphins des Albatros de Brest après la victoire hitchcockienne enregistrée à Nantes et qui a offert temporairement la tête du championnat aux haut-savoyards, les Yétis du Mont-Blanc réalisent un excellent début de saison et recevaient le dernier Champion de France de Division 1 en date, le Marseille Hockey Club à 19h30 ce samedi, à la patinoire de Saint-Gervais. Saint-Gervais, Hockey Hebdo Article : A. Juillet | Photos : A. Juillet & M. Richier le 19/12/2021 à 15:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



502 spectateurs Arbitres : M. Peuriere assisté de MM. Biot et Creux-Baugiraud Buts :

Mont-Blanc : ; 36.19 Eric Leger (ass Arthur Cocar et Richard Aimonetto) ; 37.54 Bastien Zago* (ass Kelvin Walz et Arthur Cocar)

Marseille : 28.46 Augustin Nalliod-Izacard (ass Henri Ruotsalainen et Rudolfs Maslovskis) ; 38.37 Augustin Nalliod-Izacard (ass Rudolfs Maslovskis et Nicolas Deshaies) ; 43.55 Maxim Makarov (ass Rudolfs Maslovskis et Augustin Nalliod-Izacard) ; 47.55 Maxim Makarov (ass Rudolfs Maslovskis et Henri Ruotsalainen) ; 59.56 Colin Morillon (ass Lucas Chautant*) Pénalités 12 minutes contre Mont-Blanc 12 minutes contre Marseille Entre deux formations joueuses et pourvues d'excellentes individualités, la partie s'annonçait rythmée et diablement disputée ! Victor Goy était opposé à Misa Pietila devant les filets ! Les Yétis arboraient un chandail de Noël collector, précédemment mis aux enchères par le club !



De l’engagement !



Saloranta et Zago lancent les hostilités offensives locales, alors que Maslovskis engageait la première attaque marseillaise de cette partie. Mont-Blanc obtient le premier jeu de puissance de ce duel, et Zabis est bien proche de faire vaciller le portier sudiste, qui voyait le disque mourir à gauche de son poteau. Le powerplay est productif, les lancers nombreux, mais les hommes de Tardif s’en sortent sans encombre. Les velléités offensives sont montblanaises, mais les Spartiates demeurent dangereux en contre-attaque, à l’image de l’intervention du cerbère local sur un contre de Makarov. Les jeux de puissance alternent d’un camp à l’autre et Marseille, sur une fin de possession successive à un surnombre montagnard, passe bien proche de débloquer le compteur. Leroux lançait de loin, Maslovskis prenait le rebond et Goy revenait rapidement à son poteau pour éviter au score d’évoluer. Le MHC connait un temps fort en fin de première période et produit du jeu sur une infériorité numérique Yéti. Le cerbère du Mont-Blanc est intraitable dans l’exercice et maintiendra les siens à hauteur jusqu’au retour d’Arnaud Lazzaroni, chassé deux minutes plus tôt. Les attaques se livrent, mais les portiers font le métier. Maxime RICHIER Pietila a réalisé une très bonne partie Bruno Zabis à l’entame de l’ultime minute obtient une très chaude alerte sur la droite du but marseillais, mais manque une cage ouverte. Les deux équipes se quittent sur ce score de 0 à 0 après vingt très bonnes minutes de jeu.



Des buts et du suspens !



Le début de deuxième période est à l’image du premier acte. Les deux équipes engagent la vitesse offensive et Marseille obtient les premières belles situations de la période. Goy repousse, et son opposant finlandais l’imite face à un lancer milieu de zone d’Éric Léger. Le momentum devient marseillais jusqu’en milieu de rencontre. La troupe spartiate met la démultipliée et impose un rythme d’enfer jusqu’à récompenser ses efforts. Nalliod saute sur le retour accordé par le portier du Mont-Blanc et récompense la bonne période turquoise et blanche après un tir de Ruostalainen, 0-1 28’46. La domination reste visiteuse dans une très bonne période à mettre à l’actif des joueurs des Bouches du Rhône, mais la réaction montblanaise de Léger venait faire tinter le montant de Pietila. Les Yétis terminent mieux leur période et l’égalisation s’en vient à quatre minutes de la sirène. Léger récupère le disque, contourne la cage et se sert du portier pour permettre au caoutchouc de passer la ligne, 1-1 à 36’19. Ce but galvanise la troupe montagnarde. Malgré une attaque marseillaise, Dmitrichev est fauché sur le retour de deux joueurs Yétis, l’arbitre laisse l’action se poursuivre et sur le contre, Walz, qui était parti pleine vitesse côté droit décalait Bastien Zago au second poteau pour le deuxième but local de la soirée, 2-1 à 37’54. Alexandre JUILLET Marseille revient dans la partie ! Avantage de courte durée pour le contingent haut-savoyard. A 4 contre 4, l’ancien clermontois Nalliod, vient inscrire le but du doublé, en solitaire et niveler la partie côté MHC, 2-2 à 38’37. Fin du deuxième acte et les deux formations sont dos à dos. 2 buts partout après quarante minutes de jeu engagées à Saint-Gervais !



Marseille décisif au moment opportun



Les deux formations se jaugent en début de troisième vingt. Bien difficile de dire qui s’imposera dans cette opposition. Pourtant, une nouvelle punition dirigée contre les Yétis vient permettre d’y voir un peu plus clair.

Houde vient faire faute en zone offensive, et revoilà la troupe de Tardif en powerplay. Une situation dont les visiteurs vont profiter sur un jeu de son maître à jouer. Maslovskis entre en zone avec de la vitesse et prend la défense montblanaise à défaut pour servir Makarov bien seul dans l’enclave, 2-3 à 43’55 [5-4]. La supériorité numérique s’inverse et les rouges obtiennent à leur tour des chances de revenir dans le match, sans pour autant parvenir à trouver la même réussite que leurs opposants. Maxime RICHIER Zabis et les Yétis ont été cadenassés en troisième Le portier marseillais est précieux et le score reste à l’avantage des blancs. Le tournant du match intervient à douze minutes de la sirène. Valérian Croz et Victor Cocar sont chassés simultanément et offrent un double avantage numérique aux Spartiates et au chirurgicale Makarov, qui d’un tir pleine lucarne venait breaker pour sa formation, 2-4 à 47’55 [5-3]. Mont-Blanc, malgré cet avantage désormais conséquent de deux longueurs tente de revenir aux affaires. Jean-Christophe Houde est tout proche de rapprocher les siens, mais le puck est légèrement trop enlevé sur le jeu de puissance que les alpins venaient d’obtenir pour une crosse haute du dernier buteur turquoise et blanc. Le temps s’égrène et la défensive spartiate fait preuve de solidarité, réalisant le gros coup tant désiré sur la glace saint-gervolaine. Guimard et Lamblin posent leur temps mort à 4 minutes du terme et décident de jouer leur va-tout en sortant son portier. Marseille défend crânement son territoire, malgré un but refusé aux locaux pour une crosse haute signée Richard Aimonetto, venu smasher le puck au fond des filets. Le MHC s’accroche à son succès et Colin Morillon se chargeait de parfaire le succès des joueurs du POMGE en cage vide, 2-5 à 59’56.



Succès des Spartiates de Marseille 5 buts à 2 face aux Yétis du HC Mont-Blanc. Des marseillais plus réalistes dans les moments importants et qui auront su saisir les opportunités offertes par les montagnards au cours d’une rencontre disputée avec sérieux et implication par la troupe de Luc Tardif Jr. Côté montblanais, il pourra y avoir quelques regrets. La précision dans le dernier geste a fui les hommes de Guimard et Lamblin, qui ont également encaissé de mauvaises pénalités à l’image de la réalisation marseillaise en double avantage numérique, et laissé beaucoup d’énergie dans leur jeu défensif. Si ce soir les punitions auront couté cher aux locaux, les marseillais eux, pourront s'appuyer sur leur très bon powerplay, emmené par un Maslovskis inarrétable ce samedi soir. Les Yétis demeurent sur le podium, alors que les joueurs marseillais effectuent un joli rapproché au classement, au bénéfice de cette victoire en terre saint-gervolaine. Alexandre JUILLET Victor Goy et Rudolfs Maslovskis, MVP du match

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo