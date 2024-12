Hockey sur glace - Division 1 : 12ème journée : Morzine-Avoriaz vs Dunkerque 3 - 4 (1-1 1-2 1-1) Le 30/11/2024 patinoire de Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Dunkerque ] Les corsaires repartent avec le butin Contre un adversaires prétendant au titre, Les pingouins veulent conserver leur invincibilité à domicile patinoire de Morzine, Hockey Hebdo Yoann Coppel le 01/12/2024 à 13:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



742 spectateurs Arbitres : MM. Icard et Golicic assistés de MM. Aumeras et Briolat Buts :

Morzine-Avoriaz : ; 15.11 Blake Luscombe (ass Joan Cerda et Hugo Ferrari) ; 25.06 Blake Luscombe (ass Germain Premat et Félix Morozov) ; 53.57 Félix Morozov (ass Joan Cerda et Blake Luscombe)

Dunkerque : 07.54 Vit Budinsky (ass Rayan Belharfi et Hugo Deberge) ; 25.47 Romain Carpentier (ass Jeremiah Luedtke et Zackary Daneau) ; 38.15 Clément Thomas (ass Vit Budinsky et Adam Young) ; 51.31 Zackary Daneau (ass Vit Budinsky et Hugo Deberge) Pénalités 8 minutes contre Morzine-Avoriaz 6 minutes contre Dunkerque



Nous avons vu ce samedi soir, un match de hockey de très grande qualité avec deux belles équipes. mais malgré un dernier tiers dominé par les locaux, c'est Dunkerque qui repart avec les 3 points avec un Luba des grands soir qui à sauvé les siens à plusieurs reprises dans les dernières minutes du match.

