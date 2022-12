Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 12ème journée : Tours vs Chambéry 2 - 3 (1-0 1-1 0-2) Le 17/12/2022 Patinoire Municipale de Tours [ Tours ] [ Chambéry ] Tours s'incline contre Chambéry Après son lourd revers à Dunkerque (1-5), Tours comptait sur la réception de Chambéry pour retrouver le victoire. Mais les Éléphants vont venir punir les Tourangeaux (2-3) qui concèdent une deuxième défaite consécutive. Patinoire Municipale de Tours, Hockey Hebdo Julien Ragueneau le 20/12/2022 à 17:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1220 spectateurs Arbitres : M. Turbert assisté de MM. Smeeckaert et Thiebault Buts :

Tours : 11.15 Peter Bourgaut (ass Filip Hudak et Alexis Birolini) ; 37.37 Peter Bourgaut (ass Julien Msumbu et Alexis Sansfaçon)

Chambéry : ; 24.30 Brayden Sampson (ass Deniss Berdniks et Alex Labbé) ; 47.29 Alex Labbé (ass Alexandre Desgagnes et Zackary Daneau) ; 51.03 Hugo Nogaretto (ass Alex Labbé et Zackary Daneau) Pénalités 10 minutes contre Tours 12 minutes contre Chambéry







Photographe : fb@batvision C'est pourtant à cinq contre cinq, que Peter Bourgaut va contourner la défense des Éléphants par la droite avant de glisser la rondelle sous la botte de Ziga Kogovsek (1-0, 11'15. But P.Bourgaut n°10, assist F.Hudak n°24 et A.Birolini n°61)



Les Remparts vont maintenir la pression sur le but des Elephants en cet fin de tiers sans arriver à marquer ce second but pour s'échapper au score.



Le second tiers va être totalement différent, Chambéry effectuait un pressing haut qui mettait en difficulté la relance tourangelle. A force de redonner le palet rapidement, Tours donnait des situations de but à Chambéry et sur l'une d'elle, Brayden Sampson, profitait du bon travail de ce diable d'Alex Labbe pour recoller au score. (1-1, 24,30. But B.Sampson n°27, assist D.Berdniks n°94 et A.Labbe n°22)



Photographe : fb@batvision Le match s'équilibra et bascula dans l'approximation, tant dans les passes que dans les tirs des deux côtés.

On se dirigeait doucement vers un résultat nul dans cette fin de période lorsque Peter Bourgaut, oublié par son défenseur, profitait d'une passe de Julien Msumbu, qui venait de gratter le palet contre la bande, pour ajuster le gardien de Chambéry et nettoyer sa lucarne. (2-1, 37'37. But P.Bourgaut n°10, assist J.Msumbu n°4 et A.Sansfacon)



Tours regagnait son vestiaire en tête et le plus dur était fait pour le public !



Et dans un début de troisième tiers identique au précédent, avec une domination de Chambéry, Tours s'en sortait grâce à sa force depuis le début de saison, sa défense.

Et sur une perte de palet, les Elephants exploitèrent avec succès un deux contre un, avec à la finition Alex Labbe. (2-2 , 47'29. But A.Labbe n°22, assist A.Desgagnes n°4 et Z.Daneau n°82)



Photographe : fb@batvision Le coach Spinozzi sentait son équipe en difficulté et posa immédiatement un temps mort.

A peine 2 minutes plus tard, nous allions retrouver Alex Labbe (encore lui...) et Zackary Daneau qui envoyaient Hugo Nogaretto conclure le troisième but des Éléphants ! (2-3, 51'03. But H.Nogaretto n°71, assist A.Labbe n°22 et Z.Daneau n°82)



Les Remparts, dos au mur, allaient partir à l'assaut du but de Chambéry mais furent coupés dans leur élan par leur indiscipline. Les éléphants de Chambéry allaient profiter d'une double supériorité numérique pour faire défiler le chrono.

A 1'30 de la fin, Tours sortait son gardien pour arracher la prolongation, mais des approximations empêchèrent les Remparts d'être dangereux et Chambéry manquera même le quatrième but en cage vide.



Soirée totalement folle, avec la défaite de tous les leaders, Tours conserve sa place sur le podium. Il faudra aller gagner à Morzine, dernier du classement, pour finir l'année sur le podium de D1. Et pourtant, même avec l'absence d'Elie Raibon, les tourangeaux ont attaqué ce match à fond et vont se procurer plusieurs situations dangereuses, profitant de deux supériorités numériques consécutives.C'est pourtant à cinq contre cinq, que Peter Bourgaut va contourner la défense des Éléphants par la droite avant de glisser la rondelle sous la botte de Ziga KogovsekLes Remparts vont maintenir la pression sur le but des Elephants en cet fin de tiers sans arriver à marquer ce second but pour s'échapper au score.Le second tiers va être totalement différent, Chambéry effectuait un pressing haut qui mettait en difficulté la relance tourangelle. A force de redonner le palet rapidement, Tours donnait des situations de but à Chambéry et sur l'une d'elle, Brayden Sampson, profitait du bon travail de ce diable d'Alex Labbe pour recoller au score.Le match s'équilibra et bascula dans l'approximation, tant dans les passes que dans les tirs des deux côtés.On se dirigeait doucement vers un résultat nul dans cette fin de période lorsque Peter Bourgaut, oublié par son défenseur, profitait d'une passe de Julien Msumbu, qui venait de gratter le palet contre la bande, pour ajuster le gardien de Chambéry et nettoyer sa lucarne.Tours regagnait son vestiaire en tête et le plus dur était fait pour le public !Et dans un début de troisième tiers identique au précédent, avec une domination de Chambéry, Tours s'en sortait grâce à sa force depuis le début de saison, sa défense.Et sur une perte de palet, les Elephants exploitèrent avec succès un deux contre un, avec à la finition Alex Labbe.Le coach Spinozzi sentait son équipe en difficulté et posa immédiatement un temps mort.A peine 2 minutes plus tard, nous allions retrouver Alex Labbe (encore lui...) et Zackary Daneau qui envoyaient Hugo Nogaretto conclure le troisième but des Éléphants !Les Remparts, dos au mur, allaient partir à l'assaut du but de Chambéry mais furent coupés dans leur élan par leur indiscipline. Les éléphants de Chambéry allaient profiter d'une double supériorité numérique pour faire défiler le chrono.A 1'30 de la fin, Tours sortait son gardien pour arracher la prolongation, mais des approximations empêchèrent les Remparts d'être dangereux et Chambéry manquera même le quatrième but en cage vide.Soirée totalement folle, avec la défaite de tous les leaders, Tours conserve sa place sur le podium. Il faudra aller gagner à Morzine, dernier du classement, pour finir l'année sur le podium de D1.

Photographe : fb@batvision

Retrouver toutes les galeries photos de batvision (Cliquer) © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur