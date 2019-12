Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 13ème journée : Cergy-Pontoise vs Neuilly/Marne 3 - 4 (0-1 2-1 1-1 0-1) Après prolongation Le 08/12/2019 Cergy - l’Aren Ice [ Cergy-Pontoise ] [ Neuilly/Marne ] Neuilly remporte le premier derby Les deux équipes ont offert un vrai derby aux 2 707 spectateurs présents. Neuilly sort vainqueur d’un match tendu après prolongations. Les Jokers ont affichés de bonne intentions offensives mais n’ont pas été assez présents défensivement. Les Nocéens ont parfaitement contré et saisi leur chance sur des récupérations hautes. Le match retour samedi 14 décembre sent déjà la poudre. Cergy - l’Aren Ice, Hockey Hebdo Florent Gasparini le 12/12/2019 à 06:33 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2707 spectateurs Arbitres : M. Furet assisté de MM. Smeeckaert et Villard Buts :

Cergy-Pontoise : ; 27.32 Pierre-Charles Hordelalay (ass Max Kalter et Toni Kluuskeri) ; 37.31 Arthur Montenoise (ass Kévin Lorcher et Antonin Marcelle) ; 55.30 Pierre-Charles Hordelalay (ass Philippe Bureau Blais et Kévin Da Costa)

Neuilly/Marne : 10.12 Phil Bushbacher ; 33.09 Benoit Valier (ass Cam Marks) ; 42.33 Leyland Plaire (ass Clément Lallemand) ; 61.08 Benoit Valier (ass Valère Vrielynck et Ramon Sopko) Pénalités 8 minutes contre Cergy-Pontoise 20 minutes dont 10 à Bushbacher contre Neuilly/Marne Photographe : Olivier Bénard L’opération peluches au profit du secours populaire

Les deux équipes rentrent bien dans le match. Le premier face-off est à l’avantage de Neuilly. Cependant les Jokers prennent le contrôle du palet. Ils se créent la première occasion dangereuse par l'intermédiaire de Hordelalay qui vient buter sur Sopko. Les débats s’installent à un niveau digne d’un derby, autant sur la glace où les acteurs ne manquent pas une occasion de provoquer leurs adversaires que dans les tribunes où les deux groupes de supporters se répondent en encourageant leur équipe.

Comme souvent, Cergy prend le jeu à son compte. Les Jokers misent sur leur vitesse de jeu pour se projeter à l’assaut du but Nocéen. Ces derniers, bien en place défensivement, empêchent les Jokers de trouver les meilleures positions de tir. Lorsque les locaux arrivent à percer la muraille Nocéenne, ils manquent de présence devant la cage de Sopko. Comme en témoigne le centre de Lubin que Smith, trop court, ne peut reprendre dès la 2ème minute.

Neuilly, contraint de laisser le palet aux locaux, procède par contre. Mais là encore, personne ne peut reprendre le centre de Silk. La partie est rythmée. Cergy tentera plusieurs fois sa chance par le biais de Da Costa et Kluuskeri auxquels Dubé répondra. Mais Chimienti et Sopko réalisent les arrêts nécessaires.

La première pénalité sera à l’encontre des Jokers et de Bureau-Blais, coupable d’avoir éjecté le palet à l’extérieur de la surface de jeu. Les Nocéens, habiles dans l’exercice du power-play en profitent pour installer leurs grands gabarits devant la cage de Chimienti. Cependant les Jokers tuent relativement facilement la pénalité en s’offrant même une occasion en contre.

A l’approche du milieu du premier tiers, les deux équipes se disputent le palet au centre de la glace. Lubin parvient à le récupérer puis transmet en retrait sur Perl, posté au niveau de sa ligne bleue. Bushbacher, resté aux avant postes, met une grosse pression sur le défenseur qui finira par perdre le palet dans l’arrondi. L’attaquant fait le tour de la cage avant de contourner Chimienti de la crosse pour glisser la rondelle au deuxième poteau. 0-1. 10’12. Ouverture du score plutôt contraire au cours du jeu qui vient cependant récompenser les efforts de pressing réalisés par les visiteurs pour gêner les sorties de zone cergypontaines.



Les occasions de tir de se multiplient de part et d’autre en cette deuxième moitié de tiers endiablée, mais le score n’évolue pas. Cergy rentre aux vestiaires mené d’un but malgré avoir plus tenté leur chance que les visiteurs (13 tirs à 8). Affichant de bonnes intentions, les locaux manquent de présence devant la cage Nocéenne pour inquiéter davantage Sopko. De leur côté, les Bisons font valoir leurs qualités défensives et de contre. Ils gênent également les sorties de zone cergypontaines en exerçant un pressing haut.



Photographe : Olivier Bénard Hordelalay permet aux Jokers de revenir au score

La deuxième période débute par une pénalité à l’encontre de Neuilly. Pour la première fois du match en supériorité, Cergy s’installe sans être dangereux. Les Nocéens sont bien en place devant la cage, ils parviennent également à bloquer les tirs à la bleue. La pénalité est logiquement tuée. Les Jokers repartent inlassablement à l’attaque, ils multiplient les tirs sans réussite pour l’instant. En parallèle, les esprits ne cessent de s’échauffer. C’est lors d’une action chaude devant la cage de Sopko que Giorgi projette Smith au sol et profite de sa position dominante pour déclencher les hostilités auxquelles Smith se prête volontiers. L'arbitre envoi les deux protagonistes en prison, doublant tout de même la sentence pour Giorgi.

Breton ira compléter le contingent Nocéen en prison pour cinglage quelques secondes plus tard.

Profitant de la double supériorité, les Jokers font tourner le palet jusqu’à Kalter qui parvient à glisser le palet entre quatre joueurs postés devant la cage de Sopko, jusqu’à Hordelalay, seul au deuxième poteau, qui n’a plus qu’à conclure. 1-1. 27’32. Ce but déclenche le traditionnel lancé de peluches au profit du Secours Populaire.



Après avoir participé au ramassage des peluches, les locaux profitent de la fin de supériorité pour lancer deux fois à la bleue par Perl et Kerins sans réussite. Les Jokers sont plus dominateurs dans ce tiers. Mais alors qu’ils cherchent à s’installer en zone offensive Valier intercepte une passe mal ajustée. Il traverse l’aire de jeu puis lance en franchissant la ligne bleue. Le palet passe entre la botte gauche de Chimienti et le poteau. 1-2. 33’09. Le contre parfait.



Vrielink a l’occasion d’alourdir davantage après une nouvelle récupération de palet sur un pressing haut mais il perd son duel son duel face à Chimienti.

En fin de tiers, Cergy parvient à gratter le palet dans la zone défensive de Neuilly puis à le transmettre à Montenoise au niveau de la ligne bleue. Ce dernier prend le temps d’observer la position de Sopko ainsi que le trafic devant la cage pour tromper le gardien Nocéen d’un superbe lancer. 2-2. 37’31.



En toute fin de tiers, Saliji fauche Hordelalay qui lui avait échappé. Les deux acteurs seront sanctionnés, l’un pour la faute évidente, l’autre pour avoir glissé par terre trop longtemps au goût de l’arbitre, ce qui ne manque pas de susciter la colère de l’Aren’Ice.

Le deuxième acte en reste là, le dernier tiers s’annonce haletant.



Photographe : Olivier Bénard Valier remporte le dernier duel du match

Les équipes reprennent le jeu à quatre contre quatre. Profitant des espaces, Lorcher croit bien permettre à son équipe de prendre l’avantage, mais son tir depuis le cercle gauche vient heurter la transversale.

Les débats sont plus équilibrés désormais. Les deux équipes se disputent le palet au centre du terrain. Finalement il revient à Montenoise, qui passe en retrait sur Vieth au niveau de sa ligne de but. Sous la pression de la ligne d’attaque Nocéenne, il fait une passe qui arrive dans les patins de Marcelle. Lallemand a bien suivi, il récupère le palet et sert instantanément Plaire, seul devant Chimienti, qui n’a plus qu’à conclure. 3-2. 42’33. La défense Cergyssoise, passive sur l’action, permet aux visiteurs, une fois encore, de prendre l’avantage dans la partie.



Les gardiens maintiennent le score en l’état sur des tirs de Lallemand ou de Bureau Blais notamment. Le fait marquant du match intervient à neuf minutes du terme lorsque Lubin reçoit le palet à l’intérieur du poignet, ce qui lui entaille une veine. Il sort immédiatement laissant derrière lui une trainée de sang nécessitant la sortie de la surfaceuse. L’ambiance se refroidit soudainement.

Le jeu reprend malgré tout ses droits après une longue interruption. Les Bisons sont à l’attaque et une fois n’est pas coutume, les Jokers lancent Montenoise en contre mais il perd son face à face avec Sopko.

Quelques minutes plus tard, les Jokers bloquent la sortie de zone des Bisons. Hordelalay reçoit le palet derrière la cage de Sopko. Il contourne la défense le long de la balustrade pour se recentrer. Il sert Bureau Blais dont le tir est détourné par le gardien nocéen sur Hordelalay qui a suivi l’action et qui vient à nouveau remettre les deux équipes à égalité. 3-3. 55’30.

Provocateur incessant durant le match, mais bon joueur, Bushbascher réalisera un lancé qui aurait filé droit dans la lucarne si Chimienti n’avait pas superbement stoppé le palet de sa mitaine. La fin de match sera plutôt à l’avantage des Nocéens sans trouver le chemin des filets. Les acteurs prolongent le suspens jusqu’aux prolongations.



Photographe : Olivier Bénard Auteur du premier but Bushbacher n’aura pas ménagé ses efforts

A trois contre trois, chaque face-off remporté offre une occasion de tir. A ce jeu Valier se mettra une dernière fois en évidence pour offrir la victoire aux siens. Après avoir débordé sur la gauche, il se joue de Corbett puis prend Chimienti à contre-pied. 4-3. 61’08.

Alors que les serrages de mains ont eu lieu, les deux équipes ne se quittent qu’après une dernière altercation entre Giorgi et Smith, qui avaient de toute évidence encore des choses à régler.



C’est donc Neuilly qui, au terme d’un derby tendu et disputé ressemblant à un vrai match de play-off, empoche deux points et prend seul les commandes de la division. Les Jokers peuvent nourrir des regrets car ils sont apparus globalement supérieurs dans le jeu mais n’ont pas affiché la solidité défensive nécessaire pour s’imposer à ce niveau. Ils auront l’occasion de prendre leur revanche à Neuilly dès ce samedi pour le match retour qui promet des étincelles.



Hommes du match :

Neuilly-sur-Seine : Valier (#11)

Cergy-Pontoise : Fransson (#8)

© 2019 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Cornaffutée a écrit le 12/12/2019 à 10:58 Merci pour l'article !



Petite erreur pour l'arbitre qui était M. Furet et non pas M. Fabre. Bon arbitrage au passage.



Petit commentaire sur la pénalité pour simulation contre Hordelalay qui est selon moi totalement justifiée, ne serait-ce que pour l'ensemble de son oeuvre de champion du monde de plongeon depuis au moins 2 saisons...







