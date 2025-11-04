Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 13ème journée : Dunkerque vs Cholet 2 - 3 (0-2 0-0 2-1 ) Le 05/12/2025 Dunkerque [ Dunkerque ] [ Cholet ] Cholet s’impose dans les dernières secondes à Dunkerque Équipe en forme de ce début de saison, Cholet est venu tirer son épingle du jeu dans la patinoire dunkerquoise. Les Choletais ont su faire la différence en toute fin de rencontre pour s’imposer 2-3, face à des Corsaires toujours à la recherche de régularité. Dunkerque, Hockey Hebdo Raphaël Vanbaelinghem le 06/12/2025 à 18:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Debuche et Colin assistés de MM. Smeeckaert et Hocquet Buts :

Dunkerque : ; 44.37 Timon Davranche (ass Romain Carpentier) ; 53.15 Mikael Kuronen (ass Zackary Daneau et Martin Poirier)

Cholet : 02.10 Joey Musa (ass Mathieu Tremblay et Nicolas Guillot) ; 10.01 Ludovic Karsh (ass Clément Masson et Louis-Mathieu Belisle) ; 59.37 Mathieu Tremblay (ass Kylian Fauvel et Maxence Auvitu) Pénalités 6 minutes contre Dunkerque 8 minutes contre Cholet Dunkerque puni par ses propres erreurs



Dès les premières minutes, Dunkerque se mettait en difficulté tout seul, concédant une infériorité numérique. Et une opportunité comme celle-ci, Cholet, en forme depuis ce début de saison, savait la saisir. Un lancer de Mathieu Belisle dévié par Ludovic Karsh permettait aux visiteurs d’ouvrir le score et de rappeler de mauvais souvenirs aux supporters dunkerquois (0-1, 21’10).



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem

Les locaux, toujours dirigés par Ludovic Duschene, ancien adjoint de Jonathan Lafrance récemment mis à pied par sa direction ne parvenaient pas à retrouver leur niveau collectif proposé à Strasbourg. De nombreuses incompréhensions et pertes de palets leur coutaient cher. À la moitié de la première période, les Dogs de Cholet enfonçaient le clou par l’intermédiaire de Joey Musa (0-2, 10’01). Une glissade d’un joueur dunkerquois derrière ses cages permettait à Mathieu Tremblay de servir son coéquipier seul face à Michael Luba.



Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas



La même situation que lors du premier tiers avec une supériorité numérique s’offrait cette fois-ci aux Dunkerquois. Mais en manque de confiance et avec peu de mouvement, les Corsaires butaient sur des arrêts décisifs de Mark Grametbauer. Et ce dernier allait continuer de sauver les siens.



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem

À 31 minutes de jeu, le gardien choletais réalisait trois arrêts consécutifs de grande classe privant Dunkerque de recoller au score. Toujours dangereux, Cholet frôlait même la passe de trois avec une frappe puissante qui terminait son chemin sur la barre du portier des Corsaires. Les deux équipes rentraient aux vestiaires à la fin de la seconde période sur le même score que la première.



Une réaction finalement ruinée dans les derniers instants



Alors que le début du troisième tiers temps partait sur les mêmes bases que le précédent, le suspense allait rapidement apparaître. Après un palet mis en fond de zone par Romain Carpentier, ce dernier mettait sous pression le gardien sorti de sa cage ainsi que le défenseur choletais. Une pression payante puisque l’attaquant dunkerquois récupérait le palet, servait rapidement Timon Davranche qui se présentait devant le portier visiteur et marquait le premier but dunkerquois de la rencontre (1-2, 44’37).



C’est tous les spectateurs de Michel Raffoux qui reprenaient espoir de voir leur équipe gagner pourtant en difficulté en ce premier tiers de saison.



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem

Les Corsaires poussaient pour égaliser et cherchaient un rebond pour tromper Mark Grametbauer. Et cela allait fonctionner puisque sur un lancer de Martin Poirier dévié par Zackary Daneau, le Finlandais Mikael Kuronen bien placé, reprenait le rebond laissé par le gardien visiteur et égalisait (2-2, 53’15). De quoi enflammer davantage les partisans nordistes.



Alors que tout le monde pensait que la rencontre irait aux prolongations, l’homme du match côté Cholet, Mathieu Tremblay, transperçait la défense dunkerquoise et parvenait à glisser le palet dans les cages (2-3, 59’37).



À seulement 23 secondes du buzzer, les Choletais reprenaient les devants pour s’imposer 2-3 dans cette rencontre.

Après cette victoire importante qui les conserve dans la course à la place de leader, ces derniers recevront Villard-de-Lans le 10 décembre.

Quant aux locaux, ils enchaineront avec un troisième choc de suite face à Neuilly-sur-Marne le même jour. Les Corsaires de Dunkerque n’auront pas su confirmer leur large succès à Strasbourg et de nombreuses interrogations persistent toujours pour cette équipe qui vise la montée en Ligue Magnus.



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem





