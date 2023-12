Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 13ème journée : Mont-Blanc vs Caen 4 - 5 (0-1 1-3 3-1 ) Le 23/12/2023 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Caen ] Le Drakkar maintient le cap ! Les Yétis du Mont-Blanc accueillaient l’équipe en forme du moment, les Drakkars de Caen, et leur ancien stratège Julien Guimard ce samedi soir à Megève. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : M.Richier le 25/12/2023 à 18:51 Tweeter FICHE TECHNIQUE



950 spectateurs Arbitres : M. Barcelo, assisté de MM. Baudry et Aumeras Buts :

Mont-Blanc : ; 37:03 Alexandre Gagnon (ass Vladislavs Adelsons et Hugo Sarlin) ; 43:22 Alexandre Gagnon (ass Hugo Sarlin et Numa Besson) ; 44:31 Eric Leger (ass Zack Tyson et Arthur Cocar) ; 53:00 Mathis Chatellard (ass Eric Leger et Alexandre Gagnon)

Caen : 03:19 Marc Beckstead (ass Quentin Berthon et Pierre-Antoine Devin) ; 20:26 Marc Beckstead (ass Cole Beckstead et Pierre-Antoine Devin) ; 24:07 Titouan Lanes (ass Mikulas Bicha et Alexandre Mulle) ; 32:19 Mikulas Bicha (ass Pierre-Antoine Devin et Alexandre Mulle) ; 48:46 Maxwwell Roth (ass Mikulas Bicha et Alexandre Mulle) Pénalités 12 minutes contre Mont-Blanc 29 minutes dont 5 à Maheut contre Caen



Forts de 8 victoires consécutives en championnat, les normands faisaient offices de grandissimes favoris face à des montblanais battus par le leader strasbourgeois malgré une rencontre intéressante dans son contenu, le week-end précédent en Alsace. Nathan Faure-Brac et Jérémy Arès étaient absents côté Mont-Blanc. Janil, Demiters, Hacala et Tassery manquaient à l’appel côté caennais. Devant une patinoire bien garnie se tenait ce rendez-vous attendu avant les fêtes !



Mark Beckstead montre la voie !



Le début de partie est intéressant pour les locaux qui prennent possession du territoire et tentent d’amener de la pression en territoire caennais. T. Larroque obtient le premier bon lancer, avant que Quemener ne soit déjà précieux à deux reprises devant l’attaque montblanaise de près. Le goalie chauffait sa mitaine face à Sarlin et Risk. Malgré la bonne entame, ce sont les Drakkars qui frapperont sur leur première incursion placée dans le territoire montagnard. Après un beau geste plein axe, Devin ouvrait la brèche pour un tir de Berthon excentré côté gauche. M. Beckstead reprenait face au filet ouvert et débloquait le compteur, 0-1 à 3’19. Les hommes de Guimard prennent l’avantage et profite de ce dernier pour se montrer sur le front de l’attaque. Mont-Blanc n’est pas en reste dans un début animé. Sarlin jouait avec Hast, mais le #27 et son revers ne trompait pas Quemener. Les deux équipes se livraient dans une belle entame. Mont-Blanc insistait, après quelques incursions caennaises en jouant de sa vitesse. Cocar voyait un portier solide s’interposer devant son tir frappé court. La mi-tiers est dépassée lorsque survient la première punition de cette rencontre. Chamberland se voit signifier un cinglage sur Orset et Mont-Blanc est en supériorité. M. Richier Quemener a été un des artisans du succès caennais Goy sauvait les siens sur le retour à 5 caennais, puis Menard qui avait profité d’un retour accordé plein axe voyait le cerbère haut-savoyard imposer sa botte sur une tentative qui prenait le chemin du cadre. Le combat est acharné et agréable à suivre pour le public présent. Ce premier acte offensif se clôture sur cette courte avance aux Drakkars, avec deux excellentes entrées en matière des portiers.



Le Drakkar a le vent en poupe !



Il ne fallait pas de retard à son banc au deuxième acte, sous peine de manquer le chef d’œuvre du top-scorer caennais et premier buteur du soir. M. Beckstead contournait le filet en se décalant pour trouver un axe de lancer. Le canadien décochait un tir des ligues majeures et doublait la mise dès les premières secondes de ce deuxième acte face à un Goy battu, 0-2 à 20’26. Les Drakkars ont passé la deuxième dans ce début de tiers médian. Les blancs du soir, solidaires défensivement en imposent, et c’est fort logiquement que les normands aggravent le score. Servi par Mulle et Bicha après un excellent travail offensif, Lanes venait battre Goy pour la troisième fois de la soirée, 0-3 à 24’07. Rémi Peronnard pose son temps-mort, sentant la traversée difficile des siens à cet instant. Un powerplay aurait pu donner un peu d’air aux locaux, mais ce dernier était mal exploité et des Yétis frisaient la correctionnelle sur un nouveau tir de Marc Beckstead, intenable, qui cette fois frappait le montant gauche de Goy. Ce ne sera que partie remise. Servi par une passe pleine vitesse de Devin, Bicha se rappelait aux bons souvenirs de son ancienne équipe et venait réaliser un festival dont il a le secret avant de battre le portier montblanais, 0-4 à 32’19. Le score est lourd pour les locaux, mais le pressing et la rapidité caennaise sur les phases d’attaques asphyxient les joueurs du HCMB. Les minutes défilent et malgré une supériorité montblanaise, le compteur reste à 0 pour la troupe locale. Un score qui aurait pu s’aggraver à l’entrée des 5 dernières minutes de jeu, lorsque Marc Beckstead, décidemment dans tous les bons coups sortait du chapeau une passe astucieuse au second poteau dont Chamberland ne pouvait se saisir en extension. Les Drakkars sont logiquement devant mais devront défendre durant 5’ en boxplay. Maheut ayant fait trébucher Charlie Risk dans l’arrondi offensif montblanais. Mont-Blanc débloque après 33 secondes seulement sur le powerplay. Gagnon parvenait enfin à battre le portier au rebond d’une séquence amenée par Théo Larroque, qui avait laissé un tir d’Adelsons sur le portier, 1-4 à 37’03 [5-4]. M. Richier Gagnon débloque le compteur côté montblanais Caen, jusque-là en maitrise, se met davantage en danger sur une nouvelle punition qui envoyait Alexandre Pascal purger deux minutes pour la même raison que le précédent joueur caennais chassé. A 5 contre 3, Ronan Quemener signait un nouvel arrêt « photo » de la botte face à Tyson, qui avait pourtant su se mettre en bonne position. Les haut-savoyards poussent, le gardien caennais est une fois encore décisif devant une reprise à bout portant de Sarlin, et les protégés de Guimard regagnent les vestiaires avec trois buts d’avance au tableau indicateur.



Une belle réaction, mais Caen tient la barre !



Mont-Blanc reprenait son acte III avec de meilleures prédispositions que le précédent. Envoyé en powerplay rapidement, les joueurs de Peronnard récompensaient leur bonne entame. Servi par Sarlin, Gagnon lançait et trouvait le cadre. Monsieur Barcelo invalidait le but dans un premier temps, sur un puck qui semblait bel et bien avoir trouvé le fond du filet, avant de se raviser et d’accorder le but à retardement alors que le jeu était à l’autre bout de la patinoire, 2-4 à 43’22. Ce but redonne des couleurs aux locaux qui se rapprochaient avec un gros quart d’heure à faire. Alerté par Gagnon, Léger profitait de sa vitesse pour déstabiliser la défensive et battre Ronan Quemener dans le soupirail, 3-4 à 44’31. Les Drakkars perdent quelque peu leurs nerfs et traversent à leur tour une zone de trouble. Berthon vient faire une faute évitable dans la neutre et condamne les siens à défendre à un de moins pour une paire de minutes. Cette pénalité ne profitera pas aux locaux, eux aussi contraints de rejoindre l’infamie pour une double pénalité mineure contre Éric Léger. Ce dernier sera lui aussi suivi par dans les secondes suivant l’engagement par ... côté Drakkar. L’arbitre annonçait une différée et Adelsons parfaitement servi ne pouvait battre un Quemener impérial sur cette arrêt. 2’ + 2’ tombaient contre le double buteur du soir Marc Beckstead dans une pluie de punitions incessantes qui hachait le jeu. Les deux formations jouaient à 3 contre 3 dans un joyeux bazar dont personne ne saisissait réellement le sens. Le jeu est en tout cas animé et la partie totalement relancée. Mont-Blanc a l’occasion de revenir, mais ce sont pourtant leurs opposants qui reprendront leur marche en avant. M. Richier Bicha a réalisé un énorme partie face à son ancien club Décalé par Bicha en boxplay, Roth lançait depuis la bleue et inscrivait un but important alors que son équipe évoluait en infériorité numérique, 3-5 à 48’46 [4-5]. Cette partie restait indécise alors que l’on était à 8’ du terme. Croz était frappé par Pascal qui se retrouvait une nouvelle fois sur le banc des pénalités pour un coup de coude en zone neutre. L’occasion est belle et convertie à 7'00 tout rond de la fin de rencontre. Léger prenait de la vitesse et profitait d’un tour de cage pour ramener sa formation dans le match. Le pointage étant accordé à Chatellard sur la feuille de match officielle, 4-5 à 53’00. Le moneytime s’ouvre et les deux équipes sont toujours au coude à coude. Cocar est chassé pour avoir chargé de manière incorrecte son opposant. Caen est en supériorité numérique, mais ne le restera que 38 secondes. Lanes y est envoyé à son tour, sans conséquence, puis une toute dernière occasion amène du danger sur le territoire caennais, alors que Mulle avait fait trébucher Larroque. Cette dernière séquence offensive permettra au Mont-Blanc d’attaquer à deux joueurs de plus, mais la solidarité défensive caennaise tamponnait officiellement le succès des visiteurs du soir !



Victoire importante des Drakkars de Caen sur la glace de Megève 5 buts à 4 ! Une 9ème d’affilée et un joli cadeau de Noël avant l’heure pour Julien Guimard et son équipe, au terme d’une rencontre où le contingent caennais aura su s’offrir une large avance, avant de souffrir davantage emportant une belle bataille. Les 2 buts la prestation XXL de Beckstead et les 3 points d’Alex Mulle & Mikulas Bicha, ex-joueur du Mont-Blanc et élu MVP, auront grandement aidés une formation normande agréable à suivre dans leur entreprise ce samedi soir. Coté montblanais et à l’image des dernières rencontres, les offensifs ont beaucoup tentés, mais la troupe de Rémi Peronnard, après un deuxième acte manqué sur le plan comptable, auront connu un retour trop tardif, malgré une cinquantaine de lancers répertoriés chez les locaux. M. Richier Caen célèbre un 9ème succès de rang © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







