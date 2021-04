Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 13ème journée : Mont-Blanc vs Clermont-Ferrand 7 - 3 (2-0 2-1 3-2) Le 17/04/2021 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Clermont-Ferrand ] Mont-Blanc sérieux de bout en bout Après une défaite en terre marseillaise, le HC Mont-Blanc accueillait les Sangliers de Clermont-Ferrand dans le cadre de la 13ème journée de la Poule B du Championnat de France de Division 1. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Article : A.Juillet | Photos : Y.Coppel, M.Richier le 18/04/2021 à 12:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Bergamelli assisté de MM. Cheyroux et Ugolini Buts :

Mont-Blanc : 13.01 Eric Leger (ass William Gignac et Julien Lebey) ; 16.09 Eric Leger (ass Jan Soldan et Julien Lebey) ; 23.59 Eric Leger (ass Julien Lebey et William Gignac) ; 36.15 Mikulas Bicha (ass Ivan Puzic et William Gignac) ; 40.18 William Gignac (ass Victor Cocar et Eric Leger) ; 42.27 Victor Cocar (ass Maxime Joly et Valérian Croz) ; 53.42 Mikulas Bicha

Clermont-Ferrand : ; 37.18 Filip Hudak (ass Radovan Cutt et Sulyvan Puravet) ; 46.03 Filip Hudak (ass Radovan Cutt et Tony Allouchery) ; 46.44 Normunds Vibans (ass Matej Hamrak et Maris Lescovs) Pénalités 8 minutes contre Mont-Blanc 14 minutes contre Clermont-Ferrand



Si l’enjeu du Final Four était désormais abandonné pour l’une et l’autre des formations, les deux contingents allaient s’attacher à livrer une belle prestation, alors que le calendrier arrive bientôt à son terme dans une saison particulière à bien des égards. Les Yétis allaient vouloir l’emporter pour leur ultime réception de la saison au Palais des Sports de Megève, alors que Clermont, qui terminait son championnat ce samedi soir allaient tenter de soigner sa sortie.



Entame montblanaise



Jessy Dugat suppléait Victor Goy, blessé, alors que Steven Catelin allait de son côté garder le filet clermontois. Le début de rencontre propose un rythme intéressant, mais peu de nettes occasions de buts. Les gardiens sont protégés par leur défensive dans le premier cinq du match, à l'image d'une belle agressivité défensive insuflée par le capitaine Yéti Victor Cocar Y. Coppel La rencontre a démarré sous de bonnes prédispositions . Mont-Blanc augmente l’intensité de sa possession jusqu’à la mi-tiers, mais ne parvient pas à passer devant, malgré une très nette occasion pour Éric Léger, puis une seconde pour Mikulas Bicha à bout portant. Catelin est en réussite et maintient les siens à égalité. Le premier jeu de puissance est sanglier, mais les joueurs de Pouget et Lamblin résistent. La pression s’intensifie. Lebey sert Gignac, qui au terme d’un excellent mouvement plein axe, pouvait décaler son compatriote Léger pour l’ouverture du score dans la partie supérieure, 1-0 à 13’01. Les Yétis imposent le rythme à la rencontre, malgré quelques assauts en contres des auvergnats. La formation alpine est plus tranchante. Soldan se saisit du disque côté droit et servait au second poteau Éric Léger pour le deuxième but de la soirée en faveur des locaux, 2-0 à 16’09. Fin du premier acte, les Yétis du HC Mont-Blanc mènent de deux longueurs dans un premier acte globalement dominé. Plus incisifs, la troupe locale a pris la pleine mesure de cet affrontement.



L’écart se creuse



En début de deuxième, les locaux poursuivent dans leurs bonnes prédispositions. Leur première grosse occasion est la bonne. Léger, encore lui, est décalé plein axe par Lebey et trouve en solo la lucarne de Catelin, 3-0 à 23’59. Les hommes de la neige conservent cette avance dans une période marquée par une nouvelle domination à mettre à leur actif. Le jeu est à dominance locale et l’onde verte déferlant sur la cage de Catelin se voit récompensée une nouvelle fois avant la fin de période. Malgré plusieurs situations de supériorités numériques, les clermontois ne parviennent pas à débloquer leur compteur. La défensive haut-savoyarde protège parfaitement son jeune cerbère. M. Richier Vibans prend à défaut le portier montblanais Le double avantage numérique du milieu de match profite alors aux joueurs de Saint-Gervais / Megève. Le jeu s’installe, Gignac descend le disque à Puzic, qui déposait le caoutchouc à Bicha, dont le one-timer puissant envoyait les filets trembler, 4-0 à 36’15 [5-3]. Clermont esquisse une belle réaction malgré la fin d’infériorité numérique. Joueur le plus en vue du début de match, Hudac surprend la défensive montblanaise et confirme sa belle présence, 4-1 à 37’18 [4-5]. Une nouvelle unité encaissée dans une situation d’avantage numérique pour la troupe de Pouget et Lamblin, après trois situations similaires enregistrées à Marseille. Les auvergnats qui semblaient montrer un meilleur visage en fin de période, se voient pénalisés à de trop nombreuses reprises pour espérer relancer les débats. Hamrak est notamment chassé pour un croc-en-jambe sur Devouassoux, qui sortait sur blessure après une lourde chute sur le bras, semble-t-il touché bien involontairement par la lame d’un joueur présent contre la bande. Le joueur quittait les siens lourdement blessé. Les deux formations se séparaient sur ce score de 4 buts à 1 après quarante minutes de jeu.



Avec sérieux...



Mont-Blanc réattaque du bon pied dans une partie à sens unique. Victor Cocar décalait habillement William Gignac face à un filet ouvert pour le 5ème but de la soirée, 5-1 à 40’18 [4-5]. Les coups pleuvent dans cette partie. Après Devouassoux, c’est au tour de Bicha de se voir lourdement frappé en milieu de glace par une crosse haute de Radovan Cutt. Un 5 contre 3 est instigué. Servi par Joly, Victor Cocar envoie un véritable missile en slap à mi-zone, 6-1 à 42’27 [5-3]. Y. Coppel D'un slap puissant, Victor Cocar fait vaciller Catelin Clermont connait une meilleure période avant le dernier dix. Les Sangliers mettent la démultipliée. Hudac lui encore, prend la défense du HCMB en défaut, profitant d’une entrée plein fer dans la zone offensive côté gauche, 6-2 à 46’03. Un but directement suivi du troisième. Vibans remonte le disque côté droit et parvient à trouver le soupirail supérieur côté droit. Dugat est battu, 6-3 à 46’44. Après quelques minutes de temps faible, le duo de stratège montblanais pose son temps-mort pour couper le rythme. A six minutes du terme, leurs hommes ajoutent une unité supplémentaire. Bicha réalise un petit festival et laisse sur place deux de ses opposants avant de coucher le portier, 7-3 à 53’42. Aucun but ne sera ajouté à une addition déjà salée pour la dernière de la troupe de Sopko au pied du mont Blanc.



Victoire du HC Mont-Blanc 7 buts à 3 face aux Sangliers de Clermont. Un succès logique pour une formation haut-savoyarde sérieuse de bout en bout et supérieure dans tous les compartiments du jeu ce samedi soir au Palais des Sports de Megève. Notons une nouvelle fois la performance XXL de l’attaquant montblanais Eric Léger, détenteur de 3 buts et 1 passe décisive et de son compère de ligne, William Gignac, dépositaire d’un résultat inverse, 1 but pour 3 passes, mais également la remarquable partie de Victor Cocar, qui en bon capitaine a su faire preuve d'abnégation aux moments importants. Les hommes de Ramon Sopko ont présenté un début de rencontre trop timide et ont subi les foudres de la formation verte jusqu’à prendre un avantage de 4 buts. Un écart qui aura permis à la troupe de Pouget et Lamblin de contrôler sa fin de rencontre. Une opposition marquée par l’importante blessure d’Arthur Devouassoux à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, et qui, comme son homologue gardien Victor Goy, verra probablement sa saison s’arrêter là, avant l’ultime rencontre de championnat qui se disputera à Chambéry, mercredi soir dès 18H. Cette rencontre megevanne sonnait en revanche la fin de saison pour les joueurs de Clermont-Ferrand à qui nous souhaitons désormais une excellente intersaison M. Richier Le jeune Jessy Dugat enregistre une victoire face à Clermont.



